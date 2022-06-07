10+ дельных советов, которые пригодятся и матерым огородникам, и тем, кто на дачу только за шашлыками ездит

Одни люди ездят на дачу исключительно ради блаженного ничегонеделания и шашлыков. Другие в любое время года найдут себе работу на участке: то порядок навести после зимы надо, то подготовить почву к посадке, то собрать урожай.

Мы в ADME хотим поделиться с вами советами пользователей сети, которые могут пригодиться и заядлым огородникам, и простым любителям ухоженных газонов. В конце статьи мы подготовили бонус — полезную историю для тех, кто дачей еще не обзавелся, но очень хочет.

Стоит 2 раза подумать, прежде чем сажать ипомею

Самый главный недостаток — это самосев. Семена этого «забора» летят и вырастают везде. В результате получаем дополнительный фронт работ по удалению сорняков с неограниченного пространства. © TatyanaNov / Pikabu

Если уж и сажать ипомею, то только пуская ее по веревкам около гладкой поверхности, чтобы можно было обрезать веревки и выкинуть мусор. А так на очистку 15 м забора у меня ушло порядка 3 дней. Это была моя самая большая ошибка. © TatyanaNov / Pikabu

Еще недостаток: цветы у ипомеи — однодневки. Казалось бы, что такого? Завтра же зацветут новые. Да, но старые цветы сворачиваются в трубочки и опадают под забор. Потом такое ощущение, что вся земля под забором завалена мусором. © TatyanaNov / Pikabu

Без теплицы можно спокойно обойтись

Как ни странно, это не такая уж нужная штука. Это не обязательная постройка, а скорее инструмент для более опытных огородников. С помощью теплиц можно существенно увеличить показатели урожая, но придется тратить больше времени, ресурсов и труда. К тому же нужно точно знать, что делать, как и зачем. Многие впоследствии отказываются от теплиц, потому что устают от такой нагрузки. © Argihor / Pikabu

За газоном придется постоянно следить. Но если не хочется вообще от него отказываться, стоит выбрать правильные растения для посева

Он растет. Нет, не так — растет! Косить его приходится раз в 2 недели, иначе за месяц вырастает по колено. Если его поливать, то растет еще быстрее и косить надо каждую неделю. Если не поливать — сохнет. Если поливать и косить, то он очень быстро съедает азот из почвы и опять желтеет. © TatyanaNov / Pikabu

Косить его приходится раз в 2 недели, иначе за месяц вырастает по колено. Если его поливать, то растет еще быстрее и косить надо каждую неделю. Если не поливать — сохнет. Если поливать и косить, то он очень быстро съедает азот из почвы и опять желтеет. © TatyanaNov / Pikabu С появлением газона у нас появились и траты на его содержание: пришлось купить газонокосилку, скарификатор, удобрение (мочевина в период роста, калий при подготовке к зиме), автополив. © TatyanaNov / Pikabu

Вывод: хочу смешанный газон преимущественно из мятлика и белого клевера. Мятлик очень медленно растет, а клевер насыщает почву азотом. © TatyanaNov / Pikabu

Есть легкий способ избавиться от запаха в дачном туалете

Чтобы не пахло из деревенского туалета, можно вылить туда 2 л биокефира и 2 ведра холодной воды. Через 3 дня запах перестанет беспокоить. © Storogilov / Pikabu

И вывести с участка сорную траву

Оптимальный, но долгий способ — регулярный покос травы газонокосилкой. Главное, без перекопки. Перекопал — получил еще больше сорняка (100 % корней не выберешь никогда). Плюсом получишь жижу на участке после дождей на несколько лет, пока дерновый слой не восстановится. А регулярный покос газонокосилкой на минимальной высоте не даст вызревать семенам однолетних и таким сорнякам, как одуванчик, делает очень плохо. Имеющиеся неровности убираются локально: кочки лопатой срезаем, в ямки перекладываем. © Fess86 / Pikabu

Железные крышки для ведер не всегда удобны, так что можно придумать им альтернативу

Сделал из поликарбоната крышки для ведер. Невесомые, к тому же видно, сколько воды внутри. © Sergei_Volgin / Twitter

Чтобы не убирать старую траву с участка вручную, можно поступить по-хитрому

Купили с женой старую дачу. Трава по пояс, все в мусоре и стекле, граблями убрать нереально. Так мы взяли 2 рулона черной пленки 150 мкм и покрыли ею весь участок, прижав камнями. Осенью нам открылась чистая черная земля, мягкая как пух: за лето все под пленкой перегнило. Мусор собрали за несколько дней. В общем, схема вполне рабочая. Можно с минимальными усилиями привести в порядок участок. © lertsnim / Pikabu

Есть лайфхак, раз и навсегда решающий проблему с выскакивающим из бочки шлангом

Берете отрезок жесткого провода или кабеля и вставляете в шланг. Снаружи оставляете небольшой отрезок и подгибаете его. Теперь вы можете придать своему шлангу любую форму и спокойно повесить его на край бочки. © elite48 / Pikabu

Колодезную воду можно очистить от мелкого мусора сразу же, не отходя от колодца

Из магазинного широкого сита получается удобное приспособление для того, чтобы вода из колодца была без соринок. © Sergei_Volgin / Twitter

А разжечь мангал можно и без жидкости для розжига

Кто жарит мясо на готовых углях, тот знает, что с собой нужно брать средство для розжига. Но часто оно оставляет неприятный привкус, и тара всегда от 0,5 л. Существуют и средства на парафиновой основе, они экологически чище, но мы пойдем дальше: вазелиновое масло. Оно продается в любой аптеке. Аккуратно льем его на угли, даем впитаться 2–3 минуты и приступаем к розжигу. Бутылочка удобная, 100 мл хватает на 4 раза. Оно безо всякого запаха и не оставляет привкус у мяса. © yegreS93 / Pikabu

Бонус: история для тех, кто дачу пока не купил, но планирует

Знакомые хотели дачу, чтобы в пятницу приезжать после работы пожарить мяса, чтобы уютный деревянный домик и вот это вот все. Купили, значит. В дачу входило: 12 соток земли, кирпичный 2-этажный дом в жилом состоянии, беседка, коптильня, сарай, забор, туалет во дворе, плантация малины. В общем, бери и живи. Приезжали каждую неделю, отдыхали, веселились, и тут подошла малина — они прямо упахались на этой малине, ее ж собрать нужно. Траву надо косить, или она вырастает до колена. Хорошо, что есть интернет: они узнали про триммер, и траву удалось побороть. Но еще туалет надо выкачивать, окна на зиму проклеить, потому что осень холодная — дует.

Пришла весна. Из сарая украли триммер. Соседи орут, мол, у вас высокая трава и семена летят в наш идеальный огород. Снова купили триммер, поставили забор из профлиста — ура, соседей не видно. Вычистили дачный туалет. Закончились дрова, а в апреле, если на ночь оставаться, надо бы протопить. Потекла крыша в сарае — перекрыли. Итого, пока они ждали лета и шашлычков, вкинули в дачу 20 % ее стоимости. Огород им не понравился, и еще пару лет они сажали только зелень. Она хочет рулонный газон и бассейн, он посмотрел цены и хочет продать дачу. Людей хватило на 3 года. Они думали, что трава расти не станет, ветки на деревьях сохнуть не будут, малина сама падает в корзинку по мере созревания, а в клубнике нет сорняков.

Дача — это труд. И к этому труду готов далеко не каждый. Перед покупкой напроситесь в гости на выходные к дачникам, но не на шашлычки, а помочь в благоустройстве. Прополите клубнику, замените доску пола или лист шифера на крыше — и вы поймете, стоит ли оно того и готовы ли вы посвящать этому выходные.