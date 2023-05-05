10 ошибок в бьюти-процедурах, распознав которые стоит срочно бежать от нерадивого мастера

Некоторые косметологи и специалисты в сфере красоты совершают ошибки даже при выполнении популярных процедур. И порой лучше заметить, что что-то идет не так, еще в процессе работы, чем исправлять удручающие результаты.

1. Не промывают волосы специальным шампунем перед кератиновым выпрямлением

Многие женщины полюбили процедуру кератинового выпрямления и делают ее регулярно. Оказывается, результат сильно зависит от техники мастера. Так, чтобы кератиновый состав равномерно покрыл волосы, их нужно предварительно помыть специальным очищающим шампунем. Если этого не сделать, ожидаемого эффекта идеальной гладкости может не быть.



2. Вводят пигмент при перманентном макияже глаз и бровей слишком глубоко

При перманентном макияже бровей качественный пигмент очень важен, но он не гарантирует хорошие результаты. Если мастер ошибся при определении толщины кожи клиента и ввел пигмент слишком глубоко, то может возникнуть «голубое свечение» бровей. Такую ошибку сложно исправить, ведь лазеры для удаления пигмента проникают в кожу только до определенной глубины.



Другая распространенная причина синеющих бровей — неправильный выбор цветовой смеси. Так как кожа у людей имеет разные оттенки, то и краситель может выглядеть по-разному. Часто пигмент становится синим, если использовался чистый черный цвет.



3. Не фиксируют границы при окрашивании бровей хной

Сейчас некоторые мастера красят брови хной. Это гораздо более щадящая и простая процедура, чем татуаж, к тому же выполняется натуральными средствами. Но результат может разочаровать, если специалист не соблюдает рекомендуемое время окрашивания — около 20 минут — и неаккуратно прорисовывает форму бровей. Ведь хна окрашивает не только волосы, но и кожу. Чтобы проблем не возникло, желательно заранее очерчивать границы кремом или проклеивать специальными патчами.

4. Выходят за естественный контур при перманентном макияже губ

Перманентный макияж губ не должен выходить за естественный контур. Это связано с тем, что кожа лица и губ различается и пигменты со временем выцветают по-разному. Неопытный специалист может нарушить этот принцип, чтобы сделать губы визуально более объемными, — это будет ошибкой.

5. Игнорируют факторы, повышающие риск ожога при лазерной эпиляции

Опытный косметолог тщательно изучает особенности кожи перед проведением лазерной эпиляции. Ведь нужно учесть не только естественный фототип, но и другие факторы. Например, есть ли на коже загар или какие-либо средства по уходу, например увлажняющий крем. В обоих случаях это может увеличить риск ожога.

6. Прокалывают уши в неправильных местах

Порой специалисты делают ошибку — прокалывают уши в неудачном месте, например слишком далеко от лица. Так украшения будут хуже видны спереди. А если речь о втором проколе, то он должен быть на расстоянии не менее 8 мм от центра первого. Настоящий профи для этого, скорее всего, будет использовать иглу, а не пистолет — так процедура пройдет комфортнее и качество прокола будет выше.

7. Не делают массаж губ после инъекции филлеров

Считается, что правильного распределения филлеров по губам невозможно достичь только инъекциями, для этого после процедуры желательно сделать дополнительный массаж губ. Хотя эту процедуру выполняют далеко не все специалисты, если ее не провести, могут нарушиться пропорции губ. Другая причина, по которой губы могут выглядеть недостаточно естественно, — использование слишком большого количества наполнителя.



8. Проводят активный пилинг на тонкой коже

Химический пилинг улучшает качество кожи и помогает бороться с морщинами. Тип пилинга подбирается индивидуально, поэтому ошибочное проведение слишком интенсивной процедуры на тонкой коже может вызвать неприятные последствия. Например, образование рубцов.

9. При наращивании приклеивают ресницы на кожу

Одна из худших вещей, которую может допустить дилетант, — приклеивание ресниц непосредственно к линии их роста. В этом случае есть вероятность того, что клей заблокирует волосяные фолликулы, что может привести к воспалению и необратимому изменению роста ресниц. Также клей нужно использовать в меру, а ресницы не должны слипаться.

10. Делают микроблейдинг на жирной коже