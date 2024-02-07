10 подарков вторым половинкам, которые запросто могут обидеть. А вот беспроигрышные варианты

Хорошо, когда вторая половинка имеет хобби. Или любимого актера, фильм, музыкальную группу — да что угодно. Тогда можно подарить что-то связанное с этим. Но ведь бывает, что у человека нет особых предпочтений, и выбор сюрприза вводит в ступор. Главное не преподнести что-то банальное или обидное. Разбираемся, какие вещи не стоит дарить любимым.

Парфюмерная свеча

Ароматические свечи очень популярны в качестве подарков. Именно поэтому эта идея слишком простая. Такой сюрприз человек может расценить как то, что его вторая половинка ничего не знает о его вкусах и интересах и купила подарок для галочки. Свечи можно дарить людям, с которыми вы не так близко общаетесь — например, коллегам. А вот самым дорогим и любимым стоит приобрести что-то более уникальное. Например, парфюм. Обычно духи считают слишком интимным подарком, но для пар это как раз подходящий вариант, так как вы можете хорошо узнать предпочтения человека.

Предметы в форме сердца

Продемонстрировать свою любовь, подарив что-нибудь в виде сердца, — довольно банальная идея. Особенно стоит избегать коробок шоколада, воздушных шаров и ювелирных украшений. Шоколад и шарики в качестве сюрпризов не отличаются оригинальностью. Человек может подумать, что подарок делался в спешке и без особого энтузиазма, раз другие идеи не пришли в голову. К тому же ни шоколад, ни шары не отличаются практичностью. Что касается украшений, то необязательно доказывать свои чувства, покупая кулон, браслет, кольцо или серьги с сердцем. Можно приобрести достойную ювелирную продукцию с любым другим дизайном, подходящим избраннику или избраннице.

Плюшевая игрушка

По общему признанию, этот подарок слишком инфантильный. К тому же игрушки настолько популярны в качестве сюрпризов для любимых, что уже перешли в разряд тривиальных. Если хочется преподнести что-то уютное и милое, то можно обратить внимание на более практичные вещи. Например, меховые тапки. Или большой вязаный плед. Он не только принесет пользу в холодное время года, но и украсит интерьер не хуже плюшевого мишки.

Бытовая техника и принадлежности для уборки

Практичные подарки хороши, но бытовая техника чересчур утилитарна и неромантична для того, чтобы дарить ее возлюбленному или супругу. То же касается любых, даже очень качественных, принадлежностей для уборки. Поэтому эксперты рекомендуют оставить идеи с пылесосами и швабрами. Вместо этого стоит выбрать что-то более романтичное, что не напоминает о бытовых делах. Например, грелка для чашки или сама кружка с персональным дизайном. Это и сентиментально, и в меру практично.

Букет цветов

Цветы — подарок недолговечный, многие из них быстро вянут. Банальные и не очень дорогие букеты к тому же показывают незаинтересованность в партнере. А преподносить просто цветы, без какого-либо другого подарка, совсем неудачная затея. Если хочется порадовать вторую половинку живым растением, то стоит приобрести то, которое будет долгие годы украшать дом и напоминать о ваших чувствах. Этот вариант особенно хорош для пар, которые состоят в отношениях на расстоянии: можно организовать доставку растения до дома, заранее дополнив подарок трогательным посланием.

Канцелярские принадлежности

Одни из самых неудачных подарков — ручки, карандаши и прочие пишущие принадлежности. Их лучше дарить только в том случае, если вы присмотрели престижную, эксклюзивную вещь. Стоит быть аккуратнее и с блокнотами и ежедневниками. В сети обсуждают, что в современном мире не каждый найдет применение этим предметам. Ведь многие функции планеров сейчас выполняют компьютеры, ноутбуки и телефоны. Поэтому, чтобы подарок не разочаровал, пользователи советуют узнать заранее, пригодится ли он любимому человеку.

Весы и гантели

Пользователи сети считают, что дарить гантели и другие спортивные принадлежности оскорбительно. То же относится и к весам. Люди могут расценить это как намек на то, что им стоит активнее поддерживать форму. А вот фитнес-гаджеты, если верить результатам опросов, большинство людей не сочтет за грубость. Если к тому же ваша вторая половинка любит спорт или собирается им заняться, то шагомер станет отличным подарком.

Билет в кино

В сети пишут о том, что просмотр фильма в кинотеатре — давно уже не лучший вариант для свидания. Неоправданно дорогие билеты, неудобные сиденья и некачественная еда могут испортить настроение. Да и лента рискует не понравиться, что только усугубит впечатление. Поэтому сейчас стоит обратить внимание на онлайн-кинотеатры. Можно подобрать наиболее подходящий для вашей второй половинки и подарить подписку на этот сервис. А потом устроить романтический вечер в комфортных условиях — прямо дома.

Нижнее белье

Нижнее белье называют худшим подарком для любимого человека. Ведь чаще всего люди преподносят то, что нравится им самим, а не адресату. Тем более можно элементарно не угадать с размером. Также есть риск напороться на некачественное белье, которое принесет дискомфорт или даже вред здоровью. Если хочется порадовать вторую половинку пикантным подарком, то обратите внимание на пижамы. Это оптимально как для женщин, так и для мужчин.

Одежда оверсайз

Сама по себе одежда — неплохой подарок. Однако выбор вещей оверсайз в качестве сюрприза любимому человеку означает невнимание к партнеру. Перед покупкой одежды эксперты рекомендуют выяснить размер, а также изучить предпочтения человека. Стоит узнать, какой вообще стиль он любит, какие цвета ему нравятся, какие материалы наиболее комфортны, приемлет ли он принты и так далее. Особенно обратите внимание на тот факт, есть ли у партнера любимые бренды или дизайнеры. Если все же информации недостаточно или есть сомнения, можно подарить предметы гардероба, которые всегда будут актуальны. Например, белые кроссовки или кожаный ремень.