10 простецких хитростей, которые используют звезды, чтобы выглядеть дорого

У каждой женщины есть свои уникальные методы для поддержания красоты. Это могут быть домашние рецепты масок для волос, которые передаются из поколения в поколение, или современные лайфхаки, открытые благодаря интернету или подругам. У звезд в рукаве тоже есть пара тузов, которыми они поделились с общественностью.

Крем для сияния кожи за $ 11 от Джей Ло

Дженнифер Лопес известна своей загорелой и сияющей кожей. Оказалось, что для достижения такого эффекта звезда используют бюджетный солнцезащитный спрей от Neutrogena, который можно купить в аптеке. Средство придает коже естественное сияние, которое не сравнится даже с лучшими хайлайтерами.

Зубная щетка для нанесения тонального крема от Марго Робби

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News

Марго поделилась своим уникальным способом нанесения тонального крема. Для равномерного распределения основы в зоне линии волос и на лбу она использует зубную щетку или щетку для бровей. Звезда как бы вчесывает средство в волосы, тем самым создавая плавный переход. По словам Марго, когда муж увидел ее за этим занятием, то выдал: «Женщины, вы невероятны!»

Секрет идеальной кожи вокруг глаз от Джессики Альбы

Джессика Альба славится естественным и нежным макияжем. В одном из своих видео она продемонстрировала технику, с помощью которой скрывает темные круги под глазами. Сначала женщина увлажняет кожу вокруг глаз с помощью патчей, а затем приступает к макияжу. Под внутренним уголком глаза она наносит консилер в тон своей кожи, а под внешним — более светлый оттенок. Дальше она аккуратно все растушевывает.

Особая техника нанесения макияжа от Джей Ло

Еще один секрет своего мейка раскрыла сама певица. Она наносит на лицо дневной крем, затем, не втирая его, добавляет бронзер, а поверх — жидкий хайлайтер. И только после этого смешивает все средства вместе, создавая идеальный тон кожи.

Очень простой способ использования карандаша для бровей от Кейт Хадсон

Звезда рассказала, что ее способ хоть и кажется странным, зато работает безотказно. Актриса ставит на бровях две точки перпендикулярно носу, зачем хаотично наносит карандаш на брови. А после просто размазывает его влажными руками, делая движения вверх.

Необычный способ применения кетчупа от Блейк Лайвли

Dylan Travis/ABACA/Abaca/East News

Блейк поделилась своим секретом подкрашивания волос — она использует кетчуп в качестве тонера. Если осветленные волосы потеряли оттенок, актриса просто наносит кетчуп по всей длине волос и смывает его через 15 минут.



Ресничный тайм-менеджмент от Скарлетт Йоханссон

Evan Agostini/Invision/East News

Скарлетт рассказала, что важную роль в макияже играет завивка ресниц. Ее визажист тщательно отсчитывает время, потраченное на завивку каждого глаза. Чтобы добиться одинакового изгиба, он буквально отсчитывает секунды — 10 на один ресничный ряд.

Необычное применение люфы от Гвинет Пэлтроу

Когда весь мир использует люфу как мочалку или губку для мытья посуды, актриса укладывает ей волосы. Вероятнее всего, благодаря этому волоски становятся более гладкими и послушными.

Бальзам для укладки бровей от Брук Шилдс

Звезда «Голубой лагуны» использует для укладки бровей бальзам для очищения кожи. Она считает, что из-за своего состава гель может высушить сами брови и кожу под ними, что скажется на росте волосков. А вот бальзам отлично справляется с задачей, делая брови послушными и блестящими.

Лимонад для мытья волос от Сьюки Уотерхаус

Модель рассказала, что использует Coca-Cola в качестве ополаскивателя для волос. Она объяснила, что не любит вид чистых, прилизанных волос, а после ополаскивания лимонадом они становятся более пышными и объемными.

А вот еще одна статья про лайфхаки. На этот раз те, которым мы научились благодаря кино.

Фото на превью Evan Agostini/Invision/East News