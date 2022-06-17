10 простых приемов, которые помогут сэкономить на процедурах красоты

Не стоит недооценивать домашний уход: если вы все делаете верно, то будете выглядеть ухоженно и без регулярного посещения специалистов. Многим хитростям сейчас можно научиться с помощью видеоуроков, бьюти-гаджеты теперь выпускают и для домашнего использования, а с умом подобранная косметика может надолго отсрочить поход к косметологу.

Мы в ADME никогда не прочь узнать парочку новых способов приобрести холеный вид без лишних трат, и вот вам несколько способов сделать это. А в конце статьи вас ждет бонус со ссылкой на «скинфлюэнсеров» — блогеров, которые специализируются на уходе за кожей.

Контроль уровня pH кожи

На поверхности кожи есть «кислотная мантия» — барьер, который защищает ее от бактерий. Для того чтобы этот барьер не разрушался, очень важно поддерживать оптимальный уровень pH кожи — около 5–5,5. Умывание водопроводной водой, длительное пребывание на солнце и неверно подобранная косметика нарушают баланс, и кожа становится сухой или воспаленной. Что нужно делать, чтобы держать уровень pH под контролем: Пользоваться косметикой с гидроксикислотами (AHA, BHA). Кроме мягкого пилинга она обладает еще одной важной функцией — «закисляет» кожу, восстанавливая оптимальный уровень pH. В результате кожа становится гладкой и увлажненной. Для домашнего применения подходят средства, которые содержат не более 10 % AHA-кислот и 1–2 % BHA-кислот. Сначала нанесите средство на предплечье, чтобы проверить реакцию. Перед выходом на улицу необходимо наносить солнцезащитный крем или солнцезащитную пудру (с оксидом цинка или диоксидом титана).

Подбирать косметику с уровнем pH, близким к 5,5. Если этой информации нет на упаковке, можно проверить его самостоятельно с помощью лакмусовой бумаги (она продается в аптеках): нанесите на нее средство и сравните с приложенной шкалой.

Использование бьюти-гаджетов для домашнего применения

Если раньше аппаратная косметология (ультразвуковой и RF-лифтинг, микротоковая терапия, электропорация и т. д.) подразумевала обязательный поход в косметологическую клинику, то теперь появились домашние бьюти-гаджеты. Например, устройство, воздействующее на кожу микротоками, снимающими отеки и подтягивающими овал лица, или прибор для LED-терапии, который делает кожу более эластичной и способствует выработке коллагена. Приобретение таких аппаратов хотя и требует разовых трат, но со временем оказывается выгоднее, чем регулярное прохождение процедур у косметолога. Перед покупкой убедитесь, что прибор одобрен FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых и медицинских продуктов) или другой аналогичной организацией в вашей стране.

Cкин айсинг

За новым трендом под названием «скин айсинг» (Skin Icing) скрывается старый добрый кубик льда, которым все мы время от времени водим по лицу, вызывая приятный румянец. Белла Хадид недавно показала, как по утрам погружает лицо в миску со льдом. Такая «криотерапия» проста и эффективна: она улучшает кровоток, снимает отечность, подтягивает кожу и оздоравливает цвет лица. Избегайте сильного переохлаждения, а если у вас чувствительная кожа, от процедуры лучше совсем отказаться. Есть и более утонченные способы улучшить свой вид с помощью холода. Можно использовать специальные гаджеты со стальными элементами, или «айс-роллеры», которые можно охладить, а затем помассировать ими лицо. У метода есть такие знаменитые поклонницы, как Дженнифер Энистон, Белла Хадид и Ирина Шейк.

Сухой брашинг

Лимфодренаж помогает справиться с отеками, выводит из организма лишнюю жидкость и улучшает кровоток. Альтернативой недешевым салонным процедурам может стать массаж сухой щеткой с натуральным жестким ворсом — сухой брашинг. Начинать нужно снизу вверх, поднимаясь до торса, а затем направлять широкие круговые движения от ступней вверх по телу. В местах с нежной кожей давление щетки нужно ослабить, а там, где погрубее, — усилить. Технике можно научиться с помощью видеоуроков в сети. Не массируйте таким образом лицо и избегайте участков поврежденной кожи. Поклонницами сухого брашинга являются Гвинет Пэлтроу, Миранда Керр и Синди Кроуфорд.

Самомассаж головы

В результате исследований выяснилось, что микроциркуляция в коже головы значительно влияет на рост и качество волос: увеличение притока крови уменьшает их выпадение и ускоряет рост. Для улучшения микроциркуляции эффективен массаж головы. Его можно делать самостоятельно, во время просмотра телевизора или в поездке. Видеоинструкции по самомассажу в большом количестве есть в сети, он не представляет из себя ничего сложного. Главное — регулярность.

Правильное мытье волос и уход за кожей головы

Мытье головы кажется совершенно очевидным, и мало кто задумывается, что может сделать что-то не так. А ведь правильно вымытые волосы выглядят лучше без всяких салонных ухищрений. Вот несколько нехитрых правил: Не используйте слишком горячую воду.

Распределите шампунь сначала по ладоням, чтобы избежать лишнего трения волос.

Начинайте с корней, чтобы устранить сальные выделения.

Нанесите кондиционер только на кончики волос и оставьте под шапочкой для душа на 10 минут, пока занимаетесь другими гигиеническими процедурами.

В конце мытья ополосните волосы прохладной водой.

Не выкручивайте мокрые волосы.

Самостоятельная коррекция отросшего маникюра

Гель-лак придает ногтям ухоженный вид и стойко держится, но вот беда: ногти быстро отрастают, оставляя незакрашенную полоску, которая выглядит не очень-то аккуратно. Иногда сменить покрытие в срок не хватает времени. Но вы можете исправить ситуацию самостоятельно. Попробуйте закрасить ногти глиттером, наклеить у основания ногтя стразы или создать собственный дизайн с помощью парочки «дежурных» лаков. Хоба — и нет отросшего маникюра!

Использование пакетов при нанесении крема для ног

Вместо нанесения профессиональных масок для ног можно пользоваться гораздо более простым способом. Густо намажьте ступни любым подходящим кремом, наденьте тонкие полиэтиленовые пакеты, а сверху натяните носки. Оставьте на ногах, пока смотрите какой-нибудь фильм, а можно и на ночь. После такой маски ступни и пятки будут как у младенца.

Тридинг

Тридинг — это отшелушивание кожи и удаление пушковых волос с лица и тела с помощью нити. Когда мы проводим скрученной нитью по коже, она выщипывает волоски и отшелушивает ороговевшие частички эпидермиса. С помощью этой манипуляции можно сделать лицо более гладким, чтобы макияж лучше ложился. Исследование показало, что тридинг снижает шероховатость кожи примерно на 30 %. Правда, процедура требует сноровки и подходит не всем.

Дермапланинг

В сети стала популярна и другая процедура для удаления нежелательных волос — дермапланинг. Это бритье лица специальной бритвой, которая не только удаляет усики и пушковые волоски, но и отшелушивает кожу, в результате чего лицо выглядит более гладким и свежим. Поклонницей дермапланинга является, например, одна из «ангелов» Victoria’s Secret Жозефин Скривер. Процедура подходит не всем, и выполнять ее нужно с осторожностью.

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