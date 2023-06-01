10+ советов о педикюре от мастеров, которые набили руку на создании идеальных ножек

Удивительно, что до сих пор существует столько предубеждений относительно такой простой процедуры, как педикюр. Многие женщины и мужчины стесняются посещать салон. Накануне визита к мастеру они пытаются самостоятельно подстричь ногти и удалить огрубевшую кожу на пятках, чтобы не чувствовать себя неловко перед мастером. Однако профессионалы рекомендуют не делать этого и относиться к педикюру более спокойно. Мы записали все советы мастеров и спешим пересказать их вам.

Виды педикюра: какой лучше

Сегодня существует 3 основных вида педикюра: классический, аппаратный и комбинированный. Но все большую популярность набирает кислотный, или препаратный, педикюр, который с помощью специальных средств с кислотами удаляет омертвевшие клетки на более долгий период времени. Кроме того, многие мастера предпочитают этот вид педикюра, потому что он не наносит стопам микротравм, которые могут возникнуть при классическом или аппаратном педикюре. Ведь при замачивании ног, используемом при классическом варианте, распаренная кожа мешает понять, сколько ороговевшей кожи уже снято, и это грозит появлением микротравм. А длительное замачивание делает ногтевую пластину более мягкой. Аппаратный педикюр не всегда может удалить мозоли и натоптыши. Среди недостатков этого вида педикюра можно назвать стоимость (она часто выше, чем у других видов) и риск возникновения аллергии.

Вот почему мастера не советуют делать «пяточки младенца»

Часто упоминаемые «пяточки младенца» являются достижимым, но не всегда необходимым идеалом. Хотя мастер может удалить ороговевшую кожу и сделать ваши ступни гладкими и розовыми, позже вам может быть больно ходить. Поэтому лучше оставить некоторую шероховатость, чем травмировать кожу. Есть определенный признак, который говорит о том, что пора остановиться и прекратить пилить. Это дискомфорт. В течение всей процедуры ощущения должны быть такими, будто вы надели плотный носок. Как только вы начинаете ощущать пилку, пора перестать счищать ороговевший слой.

Как следует избавляться от ороговевшей кожи

Мастера не рекомендуют использовать пемзу в домашних условиях, так как это может привести к повреждению кожи. Популярная домашняя процедура с предварительным распариванием ног тоже под запретом: велик риск счистить лишнее и через несколько дней увидеть куда более шершавые пятки. Также не стоит использовать бритвы для удаления мозолей и натоптышей — лучше воспользоваться специальным кремом или другим средством. После применения средства можно дошлифовать подсохшую кожу пилкой.

Какова оптимальная форма ногтей

Идеальная форма ногтей на ногах — квадрат. Для этого нужно срезать свободный край ногтя по прямой линии. Не рекомендуется делать полукруглую форму, так как это может привести к врастанию ногтей. Однако острые уголки также не должны быть слишком заметны, иначе есть риск травмирования.

Рекомендуемая длина ногтей

Для профилактики врастания и травмирования ногтей рекомендуется не срезать их слишком близко к корню. Лучше всего оставить примерно 1–2 мм свободного пространства на середине ногтевой пластины и выстроить прямую линию к ее краям. Это снижает риск повреждения ногтя и случайного травмирования кожи вместе с ним.

Как предотвратить появление трещин на ногтях

Нельзя также оставлять ногти слишком длинными, поскольку это может привести к травмам и появлению продольных трещин. Если ногти уже трескаются от корня до переднего края, то необходимо обратиться к специалисту. Иногда на очень плотных ногтях появляются желобки, напоминающие трещины. Мастер педикюра оценит состояние ногтей и подберет правильное корректирующее покрытие либо посоветует обратиться к подологу.

Нужно ли обрезать кутикулу

Большинство специалистов считают, что кутикулу нужно не обрезать, а лишь отодвигать металлической или апельсиновой палочкой. Кутикула — естественный защитный барьер для ногтей, без которого им грозит заражение. Обрезать можно только заусеницы или сильно отросшие участки. Французский мастер педикюра Бастьен Гонсалес рекомендует использовать зубную щетку для обработки ногтей и отодвигания кутикулы. Это бережный способ, который не повредит ноготь и не создаст на нем бугров.

Идеальный цвет покрытия, по мнению мастеров

Дизайн ногтей — это дело вкуса. Если вы хотите выбрать цвет, который будет выглядеть выигрышно, мастера рекомендуют остановиться на оттенках красного. Чтобы избежать пожелтения ногтей под яркими лаками, стоит использовать базу. Она обеспечивает защиту ногтевой пластины от воздействия красителей, содержащихся в лаках, и предотвращает окисление ногтей.

Как долго можно не снимать лак

Бастьен Гонсалес советует также не оставлять лак на ногтях на длительное время. Он объясняет, что под покрытием ногтевое ложе становится слабее, что может вызвать появление белых пятен. Мастер рекомендует использовать лак только в особых случаях и регулярно его снимать.

Не стоит брить ноги и делать педикюр самостоятельно перед визитом в салон

Если вы готовитесь к педикюру, не стоит брить ноги за 24–48 часов до сеанса. При бритье на коже появляются микротравмы, через которые во время процедуры могут проникнуть инфекции.

Мастера также советуют не подстригать ногти и не тереть пемзой пятки перед посещением салона. Лучше прийти с натуральными ногтями и необработанными стопами, чтобы мастер мог придать ногтям максимально правильную форму и корректно обработать стопы.

В чем опасность новомодных видов педикюра

Новые процедуры могут быть довольно интересны, но стоит помнить, что они подходят не всем. Поэтому, прежде чем попробовать новинку, необходимо обсудить с мастером ее особенности и возможные последствия. Так, желатиновые или восковые маски для ног не имеют доказанной эффективности, вопреки мнению о том, будто они укрепляют ногти. Кроме того, даже специальные лаки, содержащие добавки для укрепления ногтей, способны причинить вред: иногда они делают ногти слишком жесткими, что впоследствии приводит к частым ломкам. Экзотический вид педикюра с помощью рыбок также может вызвать отслоение ногтевой пластины. Изначально этот метод применялся для лечения псориаза. Однако риски в любом случае слишком высоки, так что все-таки лучше делать выбор в пользу салонной процедуры у сертифицированного мастера.

Стоит ли приносить на педикюр свои инструменты

Некоторые женщины предпочитают использовать собственный набор профессиональных инструментов, включая насадки для аппаратного педикюра, во время посещения салона. Несмотря на то что мастера следят за чистотой и дезинфекцией инструментов, специалисты все же указывают на риск заражения грибком или другой инфекцией в салоне. Поэтому использование собственных инструментов действительно может обезопасить вас. Среди необходимых принадлежностей можно выделить пилки, бафы, кусачки, палочки для кутикулы, средства для удаления мозолей и натоптышей, а также разделители для пальцев. Для дополнительной гигиены можно взять собственное хлопковое полотенце. Кроме того, рекомендуется отправляться на педикюр утром: в таком случае помещение, скорее всего, будет чище.

Как узнать, можно ли доверять мастеру

Перед тем как доверить свои стопы мастеру педикюра, необходимо оценить его квалификацию и опыт. Важно убедиться в том, что у мастера есть лицензия и документы, подтверждающие его компетентность. Также стоит обратить внимание на состояние инструментов: они должны быть продезинфицированы, а использованные пилки и щипчики должны быть убраны. Кроме того, лучше отказаться от использования ванночки для ног, поскольку это может привести к повреждению кожи. Кстати, именно ванночки часто бывают самым грязным местом в салоне. Хорошие мастера обычно задают своим клиентам вопросы об их образе жизни, занятиях спортом, типе кожи на ногах и домашней рутине: это помогает выбрать оптимальный вариант педикюра. Если мастер ничего не спрашивает, то стоит рассказать об упомянутых выше особенностях самостоятельно. Если же мастер не вызвал у вас доверия, возможно, вам стоит поискать другой салон.