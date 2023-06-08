10 способов экономии, которыми пользоваться — себе дороже

В современную интернет-эпоху мы сталкиваемся с бесконечным потоком советов на любую тему, в том числе и об экономии денег. Многие уже научились критически подходить к любой информации на просторах сети, но все же дополнительная осторожность не навредит. Так что мы разузнали, какие способы экономии подходят не всем.

Лайфхаки из серии «Сделай сам»

Медиа ресурсы пестрят инструкциями в стиле «сделай сам». На видео или картинках все выглядит быстро и легко. В реальности на изготовление, к примеру, вазы или лежанки для кошек можно потратить гораздо больше времени и усилий, чем вы думали. Порой требуются специальные инструменты и материалы, которые непросто достать. К тому же подобные лайфхаки нередко предполагают использование пластиковых бутылок, что может быть опасным: пластиковая тара выделяет токсичные вещества. Куда практичнее купить необходимую вещь в магазине. Не у всех есть дорогое оборудование и навыки, чтобы смастерить что-то дешевое. Люди мастерят вещи из пластиковых контейнеров для еды. Но они не рассчитаны использование в течение десяти лет. © fischerandchips / Reddit

У работающих людей обычно не так много свободного времени, особенно если у них есть дети и обязанности. © skinnyminou / Reddit

Покупки в «черную пятницу»

Распродажи в «черную пятницу» привлекают большое количество людей, поэтому в магазинах «вырастают» длинные очереди, что может негативно отразиться на психике. К тому же мы рискуем потратить больше, чем планировали, соблазнившись заманчивыми скидками и акциями, даже если эти товары нам не очень-то и нужны. «Черная пятница» — это уловка только в том случае, если вы тратите больше, чем планировали из-за страха упустить удачное предложение. Но большинство людей заранее выбирают товар, который им действительно нужен, запоминают обычную цену, ждут «черной пятницы», а затем покупают его по более низкой цене. © dilqncho / Reddit

Стирка самодельным порошком

На первый взгляд самодельный порошок — отличная альтернатива покупному. Однако спустя полгода вы заметите, что белые вещи пожелтели и выглядят несвежими. А еще через месяц одежда и белье вовсе станут масляными. А все потому, что следуя инструкциям в интернете, вы получаете не порошок для стирки, а обычное мыло. Это показная бережливость и огромная трата времени. Обычный стиральный порошок стоит не так уж дорого. © CarlJH / Reddit

Если следовать рецептам по изготовлению стирального порошка, то у вас получится мыло. Оно плохо отстирывает одежду и оставляет пятна. Лучшие советы по экономной стирке — это использовать холодную воду, отказаться от кондиционера для белья и уменьшить количество порошка, поскольку современные средства и так эффективны. © sassy_cheddar / Reddit

«Коллекционирование» скидочных купонов

Как показывают исследования, большинство покупателей использует купоны для того, чтобы получить скидку на фастфуд и полуфабрикаты. Скидки на полезные продукты, свежие фрукты и овощи найти сложнее. Если вы будете полагаться только на купоны, то ваш рацион сильно обеднеет. Большинство товаров, на которые выдают купоны производителя — переработанные продукты с наценкой. Частенько какой-нибудь другой бренд оказывался более выгодной покупкой, чем купонный товар. А порой рациональнее было бы купить тот же продукт в упаковке большего объема, от того же производителя, но без скидки. © doublestitch / Reddit

Использование соды вместо современных чистящих средств

Пищевая сода так хорошо справляется с загрязнениями, что возникает соблазн чистить ею все подряд. Но на самом деле — это плохая идея. Не стоит наносить ее на предметы с покрытием, которое можно оцарапать. К тому же некоторые металлы пищевая сода может обесцветить. Хотя это и не разрушает металл полностью, но выглядит в итоге некрасиво. Иногда пищевой соды и уксуса недостаточно. Избавьте себя от боли, разочарования и потерянного времени. Купите подходящее чистящее средство. © HelpfulJarOfDirt / Reddit

Покупка продуктов исключительно оптом

Перед покупкой больших запасов еды стоит подумать о том, где они будут храниться. Далеко не у всех дома есть кладовка с правильной температурой внутри. Помимо этой проблемы может всплыть и другая: успеете ли вы съесть все продукты, до того, как они испортятся? Говорят, что дешевле покупать оптом. Но в этом случае половина продуктов просто портится и гниет. © ThomasSneed269 / Reddit

что дешевле покупать оптом. Но в этом случае половина продуктов просто портится и гниет. © ThomasSneed269 / Reddit Если вы покупаете огромную бочку майонеза, то, скорее всего, вы выбросите большую его часть. © Major_Onions / Reddit

Покупка оптом хороша в теории, но люди забывают о пространстве, необходимом для правильного хранения вещей. Такой подход не принесет пользы, если половина продуктов испортится из-за высокой влажности или из-за того, что какое-то насекомое попадет в крупу. © KnowsIittle / Reddit

Отказ от подписок на сервисы

Удивительно, но подписки на стриминговые сервисы — это неплохой способ экономить. Жизнь современного человека трудно представить без просмотра фильмов и просушивания музыки. А ежемесячная плата за доступ к обширной библиотеке контента может оказаться дешевле, чем приобретение каждого произведения отдельно. Чтобы отказаться от любимых в семье подписок на музыку и фильмы, мне нужно обсудить это с женой и детьми. Естественно я столкнусь с протестами и разочарованием. Другими словами, на такое решение уйдет много времени и усилий, и в итоге все останутся недовольны. Лучше сократить другие, более крупные расходы, которые не повлияют на привычный быт родных. © Brainwormed / Reddit

Шопинг в магазинах одной цены

Казалось бы, логично, что один из способов быть экономным — делать покупки в магазине одной цены. Но не все товары стоят тех денег, которые вы платите. Опытные покупатели замечают, что стоимость многих вещей завышена. Кроме того, покупки в таких магазинах могут привести к чрезмерным тратам, потому что все имеет, казалось бы, небольшую стоимость. Обычно цена на единицу продукции не дешевле, чем в других магазинах. Товары просто упакованы в меньшем количестве, поэтому и цена снижается. © Privatequestions_762 / Reddit

Покупка дешевой туалетной бумаги вместо многослойной

Когда вы выбираете наиболее экономичную бумажную продукцию, может возникнуть соблазн взять самую дешевую пачку. Проблема дешевой однослойной туалетной бумаги в том, что при использовании ее приходится тратить гораздо больше. А если вы расходуете больше, значит, вы не экономите. Так что лучше позаботиться о себе и своем кошельке, и покупать многослойные средства гигиены.

Выращивание собственной еды взамен покупной

Действительно, выращивание фруктов, овощей, ягод, зелени — отличная привычка, но только если у вас есть четкий план. Для начала вам нужно узнать, какие продукты вы можете выращивать в вашем климате. Затем спросите себя, насколько вам нравятся эти овощи и что из этого вы будете есть. Далее необходимо подумать о том, сколько времени, денег и ресурсов будет потрачено на содержание огорода. Уход за огородом может оказаться дорогостоящим хобби, ведь это гораздо больше, чем просто почва и семена. Садоводство НЕ экономит деньги. © KennyBassett / Reddit

Я бы хотела себе небольшой сад, но у меня нет на это времени. © LtCommanderCarter / Reddit