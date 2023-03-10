10 товаров для кухни, которые стоят копейки, а уровень быта поднимут на раз-два

Ежедневно в рекламе нам предлагают купить незаменимые и практичные товары для кухни. Но на деле большинство из них только зря занимают место на полке. Но среди груды бытовых примочек есть и стоящие, без которых на кухне не обойтись.

Кулинарный термометр

Кухонные термометры бывают двух типов: контактные и бесконтактные. У первого типа есть щуп, которым при приготовлении прокалывают продукты. Щуп считывает температуру внутри, к примеру, птицы или рыбы. Это важно, чтобы правильно приготовить блюдо и уничтожить все бактерии. Термометры второго типа измеряют температуру на поверхности.

Меламиновая губка

Меламиновая губка — недорогой, но действенный помощник в борьбе с загрязнениями. Однако использовать средство стоит с осторожностью. Губка работает по принципу наждачной бумаги, поэтому может повредить некоторые поверхности. Необходимо тщательно смывать остатки меланина с посуды и поверхностей, с которыми соприкасается еда.

Мешок для запекания картофеля в микроволновке

C помощью пакетика для запекания можно приготовить картошку, свеклу и другие овощи буквально за несколько минут. И нет необходимости варить корнеплоды, а после мыть посуду. Некоторые производители пакетов также предлагают готовить таким образом птицу и рыбу. А если уж говорить о микроволновке — с помощью прибора получаются отличные чипсы.

Силиконовый многоразовый коврик для выпечки

Коврик хорош тем, что его можно использовать бесконечное количество раз. Промывается он легко, поэтому нет необходимости отмывать весь противень. Еще один неоспоримый плюс в том, что необязательно покупать множество форм разных размеров, к примеру, для торта. Достаточно одной регулируемой формы — дно ей заменит сам коврик. Можно просто положить силикон на противень, установить форму, а сверху — тесто. К слову, саму форму можно посыпать сахаром, а не мукой.

Нож-скребок

Нож-скребок чаще всего используют для разделки теста. Им удобно отделять и перекладывать куски. Также нож используют, чтобы собрать с разделочной доски и переложить в миску нарезанные овощи или зелень. Им также можно соскоблить с поверхности соус.

Магнитный держатель

Магнитные держатели для ножей и других кухонных принадлежностей — отличная альтернатива обычным держателям, которые стоят на столешнице. Во-первых, магнитная лента более гигиенична, а также экономит место на кухне. Крепить к ней можно не только ножи, но и специальную магнитную посуду. А деревянные подставки, к слову, необходимо менять раз в год.

Спрей-дозатор для масла

Спрей для масла — отличная идея. Он позволяет точно отмерять количество масла в блюде. Ведь частенько, используя бутылку, мы выливаем на сковородку слишком много продукта. В супермаркетах продаются бутылки с нужной насадкой, но ее можно сделать и самим, просто перелив масло в бутылочку с крышкой-распылителем.

Щетка для чистки овощей

В кожице овощей содержится много витаминов и полезных веществ. Потому ее необязательно чистить. Вместо этого лучше купить на кухню щетку, с помощью которой можно будет удалить с поверхности клубней землю и грязь.

Контейнеры

У каждого продукта свои условия хранения. Например, ягоды должны храниться в герметичных контейнерах. Для других продуктов можно использовать емкости с вентиляцией. Материал может быть любым. В отличие от пластика, стеклянные контейнеры не впитывают запахи от пищи, а также прослужат дольше. У пластиковых есть свои плюсы, к примеру цена.

Аэрогриль