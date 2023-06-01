10 вещей, которые мы выкидываем как хлам, а, оказывается, их можно выгодно продать

Множество вещей, которые мы беззаботно выбрасываем, могут быть ценными для других людей. Будь то коробка от телевизора, лотки для яиц или пустые баночки от косметики. Существует целый мир потенциальных покупателей, готовых заплатить за эти предметы. А интернет дает возможность продать то, что кажется нам ненужным.

Kоробка от телевизора

Если вам больше не пригодится коробка от телевизора, не торопитесь ее выбрасывать. Ее могут купить те, кому нужна надежная упаковка для перевозки и хранения каких-либо вещей. А цена будет зависеть от размеров коробки и того, что еще в ней осталось: это может быть пенопластовый наполнитель, пленка, инструкции. Некоторые в комплекте оставляют даже подставку для телевизора.

Флаконы и баночки от косметики

Многие продают сразу много пустых баночек, но есть и те, кто в объявлениях размещает фото только одного флакона. Чаще всего их покупают любители мастерить что-то своими руками, а иногда и блогеры — для декора фона для видео или фото.

Сахар в пакетиках

Если у вас завалялись несколько пакетиков сахара после посещения кафе или какой-нибудь поездки, то не храните их просто так. Есть люди, которые могут купить их у вас. Это cахарологи, которые увлекаются сукрологией — коллекционированием пакетиков сахара. У них существует даже тематические клубы, которые проводят ежегодные встречи на местном или международном уровне, где они торгуют своими коллекциями. Мировой рекорд — 14 502 собранных пакетиков.

Вешалки для одежды

Бывает так, что в шкафу висит больше вешалок, чем одежды. Почему бы не продать их? Да, целое состояние на них не сколотить, но, возможно, это лучше, чем они будут просто висеть без дела и занимать место.

Бумажная стружка

Многим вещам дают вторую жизнь. И бумажная стружка не исключение. Да, новая стоит не очень дорого. Но вы, возможно, поможете человеку, который хочет упаковать только один подарок и которому не нужно много стружки.

Лотки для яиц

Если так случилось, что у вас накопились яичные лотки и вы не из тех, кто будет применять их не по назначению, то не спешите их выбрасывать. Их тоже можно продать. Да, бешеных денег за них не дадут, но даже обменять на шоколадку и то приятно.

Аудиокассеты

У многих до сих пор пылятся в шкафу кассеты. А ведь они еще могут принести радость от прослушивания. Сегодня появляется все больше людей, которым нравится их особый звук. Они с удовольствием покупают этот популярный винтаж.

Бумажные пакеты

Да, многое можно сдать на переработку, но есть вещи, которыми еще можно пользоваться. Например, бумажные пакеты экологичнее продать, и они кому-то еще послужат, а вы сможете немного подзаработать.

Пустые картриджи для принтеров

К счастью, забота об экологии все чаще заставляет пересматривать отношение к опасным отходам. И на то, что нужно правильно утилизировать пустые картриджи от принтеров, указывает их состав: пластмасса, металл и тонер. Для этого существует много специализированных компаний по переработке, а еще есть магазины.

Корковые пробки

Из таких пробок можно сделать массу интересных вещей: от подставок для горячего до скворечников. Однако если у вас скопилось их не так уж много или вы совсем не увлекаетесь поделками, то продать их будет неплохим решением.