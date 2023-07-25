10 вещей, которые все мы привыкли носить летом, а от них лучше держаться подальше

Лето — это замечательное время, когда из шкафов можно наконец достать легкие и яркие наряды. К сожалению, некоторые туалеты выглядят привлекательно только на первый взгляд. Проведя в них целый день, человек начинает проклинать тот момент, когда решил нарядиться в эту одежду. Какие-то вещи носить просто неудобно, другие же могут представлять опасность для здоровья.

Черные или белые купальники

В купальных костюмах определенных цветов просто опасно плескаться в бассейнах и естественных водоемах, потому что они практически не видны в воде. При возникновении любых сложностей человека в таком наряде будет очень сложно заметить. В основном это относится к детям и подросткам, но может затрагивать и неопытных пловцов старшего возраста. Недавний эксперимент показал, что хуже всего в воде видны синие, голубые и белые купальники. Темные цвета различить чуть проще, но их можно принять за мусор или блики. А лучше всего на фоне волн выделяются неоновые оранжевые и неоновые розовые костюмы.

Одежда красных оттенков

Раньше ученые считали, что комаров в основном привлекают углекислый газ, который мы выделяем при дыхании, пот и температура нашей кожи. Однако недавнее исследование показало, что эти насекомые также ориентируются на цвет во время поисков потенциальной жертвы. Их привлекают красные и оранжевые тона. Наша кожа, вне зависимости от цвета, тоже излучает эту гамму. Поэтому, чтобы избежать укусов комаров, лучше отдавать предпочтение нарядам синих, зеленых и фиолетовых оттенков. Причем наряд должен максимально прикрывать все участки тела, чтобы кровососов не ввел в искушение цвет кожи.

Облегающие наряды

Плотная, обтягивающая одежда может доставить массу неудобств в летнюю жару. Под воздействием тепла кровеносные сосуды расширяются, помогая телу охладится. Свободный наряд способствует этому процессу, а вот тесный — препятствует. При длительном контакте потной кожи с тканью увеличивается шанс размножения грибков и бактерий на теле, что может привести к серьезным последствиям.

Брюки из сырого денима

Вопрос, стоит ли носить джинсы летом или нет, относится к разряду вечных и неразрешимых. С одной стороны, многие утверждают, что эти брюки — идеальный вариант для летней жары и позволяют не особенно задумываться о внешнем виде ног. С другой стороны, плотная ткань ограничивает циркуляцию воздуха, из-за чего человеку становится только жарче. Штаны из джинсовой ткани могут быть прекрасным вариантом для теплого денька, надо лишь учесть несколько нюансов. Чем тоньше сам материал, тем лучше. Желательно, чтобы в ткани не присутствовали синтетические волокна, так что от эластичных моделей стоит отказаться. Сырой деним (необработанная джинсовая ткань) — также не лучший вариант, так как этот материал слишком жесткий и плохо пропускает воздух. Лучше проверить, нет ли на изделии пометки «raw denim».

Кружевное белье

В это время года лучше отдавать предпочтение легкому белью из натуральных тканей, так как синтетические вещи, украшенные кружевами, могут вызвать активное потоотделение и раздражение на теле. То же самое относится и к бюстгальтерам с толстыми подкладками. Это белье быстро пропитывается влагой и долго не высыхает. В результате на изделии могут появиться пятна плесени, что создает определенные риски для здоровья.

Постоянно заменять бюстгальтер накладками тоже не стоит. Они крепятся на грудь с помощью специального клея, который не дает коже дышать. А в летнюю жару это порой приводит к неприятным последствиям. Лучше уж вовсе отказаться от белья. Чтобы отвлечь внимание от бюста, можно выбрать платье или топ, украшенные мелким принтом.

Платья из шелкового тюля

Этот материал достаточно тяжелый и плохо пропускает воздух, поэтому он не подходит для дневных нарядов. В платье, скроенном из шелкового тюля, барышня запросто может «свариться» в летний полдень. Для праздничного туалета стоит выбрать более легкий и дышащий хлопковый или нейлоновый тюль.

Слишком открытая одежда

Когда нам становится жарко, мы начинаем потеть. Но чтобы тело охладилось, пот должен испариться. Поэтому кажется, что летом лучше носить минимум одежды. Правда, есть другой момент. Обычно жара идет рука об руку с солнечным светом. Чтобы не заработать солнечный ожог, необходимо использовать специальные защитные средства, а они могут частично блокировать потоотделение, что не позволяет телу снизить температуру естественным образом. Поэтому лучше выбрать свободный и легкий наряд из дышащей материи, а не что-то открывающее максимум кожи.

Наряды синего и светло-зеленого цвета

Мы все знаем, что белая одежда позволяет перенести жару легче, чем черная. Недавно японские ученые решили изучить, как другие цвета реагируют на солнечные лучи. Неожиданно выяснилось, что наряды в красных, желтых и серых тонах почти не нагреваются. А вот синие и светло-зеленые цвета лучше исключить из своего летнего гардероба. Такая одежда реагирует на солнечный свет почти так же, как и черная.

Хлопковые носки

Кажется, хлопок — это идеальный материал для лета. Эта ткань отлично пропускает воздух и впитывает влагу, но не испаряет ее. Именно из-за последних двух свойств хлопковые носки не стоит носить в жару. Ноги в них постоянно остаются влажными, что может привести к появлению грибков и бактерий. Даже синтетические изделия или носки из мериносовой шерсти будут значительно удобнее.

Бижутерия

Такие украшения могут выглядеть стильно и уместно, но летняя жара влияет на них не слишком хорошо. Изделия из латуни и меди с гальванопокрытием тускнеют и трескаются под воздействием солнечных лучей. Кроме того, они могут вызвать раздражение на коже. Лучше выбрать что-нибудь из серебра или золота, а бижутерию приберечь до холодных времен.