10 женских штучек, покупка которых — деньги на ветер и тележка проблем в придачу

Иногда хочется себя порадовать модным бьюти-средством или красивым бельем. Но зачастую многие классные вещи в итоге пылятся в самом дальнем ящике. А некоторые из них оказываются не только бесполезными, но и вредными для здоровья. Чтобы не тратиться впустую, стоит заранее изучить список таких вещей с подвохом.

1. Электрические гаджеты для чистки лица

Приборы для чистки лица в последние годы стали очень популярны. Но при слишком усердном использовании они могут нанести вред коже и нарушить ее барьерные функции. Если аппарат и не навредит, то особой пользы от него не будет. Эксперты считают, что умывания руками достаточно, специальный инвентарь — это деньги на ветер.

2. Маски для лица с углем

В магазинах часто встречаются черные маски с активированным углем. Но оказывается, в долгосрочной перспективе этот ингредиент не дает никакого эффекта. Чаще всего ценность таких средств преувеличена маркетологами.

3. Бальзам для губ без аппликатора

Если брать бальзам немытыми руками, баночка превратится в рассадник бактерий. Ведь многие недооценивают количество вредных микроорганизмов на поверхности телефонов, поручнях и дверных ручках, которыми все пользуются ежедневно. Поэтому использовать гигиеническую помаду или бальзам с дозатором будет гораздо безопаснее.

4. Синтетическое нижнее белье

Неудобное белье из синтетических материалов — это страшный сон гинеколога. Оно может вызвать дискомфорт и спровоцировать бактериальные инфекции. Современные исследования говорят, что риски порой преувеличены, но все же рекомендуется носить белье с внутренней вставкой из натуральных материалов: хлопка или бамбука. Когда была беременна, купила кучу нижнего белья из 100%-ного хлопка, потому что оно было удобнее. Через несколько месяцев после рождения ребенка вернулась к своему «женственному» белью и почувствовала дискомфорт. Сначала я не поняла почему, а затем прочитала о преимуществах ношения хлопкового нижнего белья. Теперь ношу только его. © Unknown author / Reddit

5. Крем с коллагеном

С годами количество коллагена в коже уменьшается, поэтому использование крема с этим ингредиентом выглядит вполне логично. Но все не так просто. Такой крем может увлажнить поверхность кожи, но не влияет на уровень вещества в более глубоких слоях. А вот средства с витамином С и ретинолом могут быть гораздо более эффективными, поскольку они стимулируют выработку коллагена в дерме.

6. Пижамы

Конечно, в красивой пижаме спать приятно, но если речь идет о прикладном аспекте, то разницы, например, между женскими шортами и мужскими трусами нет. Зато вторые могут оказаться гораздо дешевле. Некоторые дамы предпочитают не тратиться на покупку женских моделей и спят в хлопковых мужских трусах. А я сплю в боксерах. Их покупать очень выгодно! © nellzy32 / Reddit

7. Антиперспирант

Антиперспиранты ограничивают способность организма выделять пот. И делают они это за счет алюминия в составе. Кроме того, некоторые эксперты считают, что со временем подмышки начнут пахнуть только сильнее. Замена антиперспирантов на дезодоранты, которые не нарушают естественную терморегуляцию, сейчас становится все актуальнее.

8. Некоторые кремы для рук

Некоторые кремы для рук могут вызвать раздражение кожи, аллергические реакции и другие побочные эффекты. Все это возможно, если в составе содержится целый вагон опасных химикатов: парабены, фталаты, формальдегид. При выборе средства следует обращать внимание на состав продукта и отдавать предпочтение натуральным компонентам. Подробнее о немного пугающих ингредиентах в косметике мы писали тут.

9. Праймер

Если макияж не сильно смазывается к вечеру, то использование праймера может быть совсем необязательным. Достаточно слегка поправлять макияж в течение дня и использовать качественный консилер. А еще в праймерах часто содержится силикон, который наносит немало вреда: он создает на лице непроницаемый слой, что может привести к тусклости кожи, попаданию грязи и кожного сала в поры и увеличению последних. Купила модный праймер. В результате он лежит без дела уже 2 года.

10. Косметика с золотом

Хотя сыворотки и другие средства с золотом все чаще появляются в женских косметичках, многие дерматологи считают, что доказанной пользы для кожи от использования этого металла нет и шумиха вокруг таких продуктов ничем не обоснована. Дело в том, что в этой области еще не проводилось достаточно исследований.