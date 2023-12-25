11 бомбезных салатов и закусок, которые можно приготовить вместо надоевших новогодних блюд

Почти в каждой семье есть свои традиционные блюда, которые они подают к праздничному столу из года в год. Но порой старые, пусть даже и проверенные рецепты надоедают, и хочется попробовать чего-то новенького. Мы решили собрать интересные и простые в приготовлении салаты и закуски, а также отыскать необычные варианты привычных блюд.

«Мимоза» в бокале

Если в классическом виде салат уже наскучил, можно придать ему новый вкус, чуть изменив рецепт. Например, добавить в салат грушу и твердый сыр, или заменить рыбные консервы на крабовые палочки, а вместе с ними взять яблоко. Кроме того, сам салат отлично выглядит в бокале или креманке, а для украшения блюда стоит использовать перепелиное яйцо и свежую зелень.

Салат «Гранатовый браслет»

Для этого блюда нужны: вареные картофель, морковь, яйца, свекла, жареный лук, отварная куриная грудка, майонез, грецкие орехи и зерна граната. Овощи и яйца необходимо предварительно натереть на крупной терке. Посередине блюда ставят стакан, обернутый пищевой пленкой, и выкладывают все ингредиенты слоями, приминая их, хорошенько соля и промазывая майонезом. Получившийся «браслет» украшают гранатовыми зернышками, зеленью и вынимают стакан.

Салат с сардинами и лимоном

Если приготовить к праздничному столу только блюда с майонезом, придется потом неделю на диете сидеть. Чтобы есть и не нервничать, стоит добавить в меню пару легких салатов. К таким можно отнести блюдо из сардин. Для заправки нужно взять оливковое масло, свежевыжатый лимонный сок, горчицу, цедру лимона и перемешать. В салатную миску надо выложить мелко нарезанные стебли сельдерея, промытые каперсы (их можно заменить оливками), листья петрушки и эстрагона, консервированные сардины. Все ингредиенты необходимо залить заправкой, приправить солью и перцем и подавать к столу.

Салат с курицей и клюквой

Для соуса понадобятся майонез, молотая паприка и соль с приправами. Соус можно приготовить прямо в той же миске, в которой будет подаваться салат. Майонез, паприку и соль перемешивают, после чего к ним добавляют нарезанный кольцами стебель сельдерея, зеленый лук и нашинкованный зеленый болгарский перец. Затем в миску высыпают сушеную клюкву, нарезанную кубиками вареную куриную грудку и измельченный пекан. Салат нужно тщательно перемешать, добавить перца по вкусу — и блюдо готово.

Елка из закусок

Пышную елку можно сделать из листьев салата, рукколы и ломтиков свежего огурца. Для украшения подойдут помидоры черри, оливки, маслины, редис, шарики моцареллы и ломтики разных мясных нарезок, свернутые в бутоны. Звездочки стоит вырезать из твердого сыра, чтобы они не разваливались.

Салат из цветной капусты и нута

Прежде всего разогревают духовку, примерно до 220 °C. Затем готовят смесь из оливкового масла, корицы и зиры. Цветную капусту обмакивают в масло со специями, выкладывают на противень и отправляют в духовку на 15 минут. В остатки масла высыпают нут, добавляют туда же пару ложек соуса харисса (паста из перца чили, чеснока и различных трав) и нарезанные дольками помидоры черри. Нут и помидоры отправляют на противень к подрумянившейся капусте и ставят в духовку еще на 15 минут. На дно салатной миски выкладывают листья петрушки, а сверху высыпают капусту, нут и черри, приправив все это солью. Салат можно подавать к столу и теплым и холодным.

Фруктовый салат

К праздничному столу вполне можно подать и сладкий салат, который традиционно готовят на Филиппинах. В качестве заправки к этом блюду обычно берут смесь из сливочного сыра, сгущенного молока и сливок. В полученный соус опускают дольки фруктов, консервированные плоды сахарной пальмы (можно их заменить мараскиновой вишней) и твердый сыр, нарезанный кубиками. После этого салат украшают грецкими орехами и убирают в морозилку. Охлажденное блюдо можно подавать к столу.

«Оливье» в рулетах

Наскучивший салат «Оливье» можно освежить с помощью рыбы, причем любой: вареной, копченой, соленой, красной или белой. А чтобы подача блюда выглядела интереснее, сам салат стоит положить не в миску, а предложить гостям в виде рулетов. Все ингредиенты перемешивают, выкладывают на тонкий лаваш, заворачивают, аккуратно разрезают на порции и украшают зеленью, ломтиками овощей или икрой.

Сырные шарики

Вместо классической сырной тарелки праздничный стол стоит украсить сырными шариками. Это блюдо готовят из сливочного сыра. Для присыпки можно взять почти любую смесь, главное, чтобы все ингредиенты были мелко нашинкованы. Сначала сливочный сыр хорошенько перемешивают с натертым чеддером, солью и перцем. Затем из этой заготовки делают небольшие шарики, обваливают в подходящей присыпке: колотых орехах, смеси различных перцев, измельченной зелени и чеснока. После втыкают хлебную палочку или соломку и отправляют в холодильник на несколько часов. Шарики стоит подавать к столу охлажденными.

Салат с грейпфрутом

Для этого блюда потребуются: специальный соус, груша, авокадо, грейпфрут, сыр фета и зерна граната. Заправку для салата готовят из оливкового масла, гранатового сока, натурального йогурта, винного уксуса, меда, соли и горчицы. Все ингредиенты тщательно перемешивают, переливают в соусник, приправляют маком и ставят в центр блюда. Вокруг соусника выкладывают листья салата, поверх добавляют нарезанные ломтиками грушу, авокадо и очищенные дольки грейпфрута. Салат посыпают сыром, зернышками граната и подают к столу.

Селедка под шубой в роллах

Есть много разных вариантов подачи классической сельди под шубой. Салат можно сделать в форме тортика, выложить в бокал или креманку. Однако в последнее время в сети можно найти необычный вариант, когда блюдо заворачивают в роллы. Все ингредиенты нужно натереть на крупной терке, выложить слоями на листы нори и промазать майонезом. После этого лист сворачивают в рулет и нарезают. Так селедка под шубой выглядит интереснее, да и есть ее удобнее.