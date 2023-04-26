11 маленьких хитростей, благодаря которым аромату из вашей квартиры обзавидуются все соседи

Как бы тщательно мы ни убирали дом, невозможно сохранить чистоту и свежесть надолго. Игры с домашними животными в комнате, готовка на кухне, да и просто посещение туалета — все это приводит к появлению неприятных запахов. Но мы отыскали надежные и безопасные способы, благодаря которым квартира действительно будет благоухать.

А в бонусе мы расскажем, чего точно не следует делать, если вы не хотите лишних трат.

Поставить ароматизированные палочки в туалете

Привычные аэрозольные освежители воздуха для туалетных помещений, оказывается, можно заменить на ароматизированные палочки, к примеру тростниковые диффузоры. Удобство в том, что не придется распылять аромат, каждый раз выходя из туалета. Достаточно просто открыть флакон и вставить палочку в узкое горлышко. А чтобы быстро избавиться от запаха из унитаза, следует добавить в бачок немного белого уксуса и пищевой соды в равных частях, оставить их на несколько часов, а затем нажать на смыв.

Прикрепить автомобильный ароматизатор к вентиляционной решетке

Хотя на первый взгляд автомобильный ароматизатор воздуха на кухне или в комнате выглядит нелепо, на самом деле это отличная идея. Нередко мы проводим в машине по несколько часов в день, так почему бы не перенести привычную свежесть из автомобиля в свой дом? Это простой и экономный способ: можно просто прикрепить ароматизированное изделие рядом с вентиляционным отверстием в стене или на кондиционере.

Добавить пару капель эфирного масла в ватные шарики

Можно скатать из ваты несколько небольших шариков, поместить их в чашку или вазу, добавить пару капель эфирного масла и поставить в ванной комнате. Важно не переборщить, не использовать резкие запахи и отказаться от травяных ароматов, поскольку они могут вызвать ассоциации с приготовлением пищи. Лучше отдать предпочтение цветочным или цитрусовым ароматам.

Оставить несколько восковых свечей в шкафу

Многие из нас используют ароматические свечи, чтобы украсить обеденный стол и создать романтическую или умиротворяющую обстановку в ванной комнате. Но зажигаются такие свечи обычно не более чем на пару часов, потом на долгое время их убирают на полку. Куда более практичнее не прятать свечи в дальний угол, а положить в бельевой шкаф — ткани одежды впитают их ароматы. Это поможет устранить неприятный запах после стирки, который может возникнуть из-за жесткой воды.

Положить ложку пищевой соды в мусорку

Вне зависимости от того, как часто мы выбрасываем пакет с мусором и моем ведро под раковиной на кухне, практически невозможно избежать появления неприятного запаха. При этом не секрет, что в моющие средства для уборки помещений добавляются агрессивные химические вещества. Есть более экологичный способ минимизировать зловоние: насыпьте на дно мусорного ведра простой пищевой соды. Также можно натереть стенки мусорки соком лимона.

Установить вентилятор в туалетной комнате

Вытяжной настенный вентилятор — то, что нужно, чтобы избежать появления неприятных запахов в туалете. Кстати, не стоит забывать, что вентилятору необходима подпитка свежим воздухом, поэтому, когда туалет свободен, лучше оставлять дверь приоткрытой.

Завести растение, которое очищает воздух

Ученые говорят, что комнатные растения являются естественными освежителями воздуха. Они могут очистить помещение от токсинов, пыли и микробов. Такие растения, как маргаритки, английский плющ, хризантема или хлорофитум, не только полезны, но и украсят любую комнату. Кстати, хлорофитум, или, как его еще называют, растение-паук, достаточно неприхотлив в уходе, быстро растет и может расцветать красивыми белыми цветами. Кроме того, это растение, которое имеет более 200 видов, нетоксично для детей и животных.

Налить стакан лимонного сока в трубопровод

Порой неприятные запахи появляются из трубопровода и надолго заполняют помещение. Чтобы предотвратить эту неприятность, можно просто залить в сток раковины сок свежевыжатого лимона. Помимо устранения неприятного запаха, лимонный сок поможет отчистить поверхность раковины от пятен. На половинку лимона нужно насыпать немного соли и протереть испачканное место ей, как губкой.

Положить сухие листья на полку в шкафу

Чтобы одежда и обувь в шкафу не отсыревали и сохраняли приятный запах, можно положить на полку несколько сухих листьев. Некоторые виды деревьев, например ним, отпугивают насекомых и предотвращают развитие микробов. А от возникновения плесени предостерегут листы старой газеты, положенные между одеждой, вложенные внутрь ботинок или сапог. Бумага регулирует влажность внутри закрытого пространства.

Почистить ковер пищевой содой

Вот уж точно полезное и дешевое универсальное средство — пищевая сода. С ее помощью можно быстро и эффективно очистить одно из самых незащищенных от грязи мест в квартире — ковер. Сода не просто маскирует запахи, а поглощает их. Все, что нужно сделать, — это посыпать щепотку на загрязненный участок, подождать и пропылесосить. Чем дольше сода остается на ковре, тем больше грязи и неприятных запахов она впитает.

Бонус: не следует добавлять эфирные масла в увлажнитель воздуха