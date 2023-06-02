11 обидных промахов в макияже, которые незаметно отнимают у нас красоту

Каждая женщина не понаслышке знает, сколько же всяких косметических средств нужно, чтобы получить идеальный макияж. Но стоит совершить один промах, и все труды коту под хвост. Мы разобрались, какие не самые очевидные ошибки иногда мешают выглядеть на все сто.

Помада темного оттенка

AP/Associated Press/East News

Помады насыщенных, темных оттенков могут придать образу некую мрачность, а порой даже добавить пару лет к реальному возрасту. Эксперты в области красоты предлагают присмотреться к более нежным цветам, которые подчеркнут красоту и придадут образу свежести. Если все же хочется выбрать темный цвет, то остальную часть макияжа стоит сделать в спокойных тонах, чтобы образ смотрелся гармонично.

Неувлажненная кожа лица

Косметика, нанесенная на сухую кожу, может привести лишь к неприятному результату. Лицо будет тусклое, уставшее. Может даже показаться, что девушка стала выглядеть старше. Но не стоит отчаиваться, выход есть. Специалисты в сфере красоты советую пользоваться увлажняющей основой, она — ключ к идеальному макияжу.

Чрезмерное использование карандаша для бровей

Многие женщины пользуются карандашом для бровей, особенно если свои волоски от природы светлые или негустые. Но если переборщить, результат может выглядеть неестественно. Хорошая альтернатива — темные тени для век, которыми можно аккуратно подкрасить брови, используя угловую кисть. Результат получится более естественный.

Тональный крем только на лице

Даже если выбрать тональный крем в точности совпадающий с цветом лица, окружающие все равно могут заметить его на вашей коже. А если тон немного отличается, то есть риск, что макияж станет больше похож на грим. Чтобы этого не случилось, средство следует аккуратно распределять по всему лицу. Особое внимание стоить уделить переходным зонам: подбородку, линии роста волос, шее и ушам. Стоит растушевывать крем так, чтобы он сливался с общим оттенком кожи.

Нанесение теней для век пушистой кистью или аппликатором

Когда дело доходит до теней, важно нанести их равномерно и легко растушевать. Для этого лучше всего выбирать кисти с тонкими и короткими щетинками. Аппликаторы, которые часто идут в комплекте с тенями, могут быть полезны для нанесения теней в качестве подводки.

Блестящие тени на всем веке

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News , FREDERIC J. BROWN/AFP/East News

Наносить сверкающие тени нужно осторожно, чтобы не переборщить с блеском. Люди, которые трудятся в сфере красоты, советуют наносить такой продукт только на внутреннюю часть века. Внешние уголки стоит красить матовыми тенями, лучше нюдовых оттенков.

Тушь исключительно черного цвета

Если вы блондинка со светлыми глазами и кожей, то эксперты в области макияжа рекомендуют избегать черной туши для ресниц. Она может очень утяжелить образ светловолосых девушек. Лучше обратить внимание на коричневую тушь, которая поможет подчеркнуть достоинства и сохранит нежность и гармонию в образе.

Перебор с бронзатором

Переборщить с бронзатором проще простого. Чтобы избежать этого, специалисты советуют наносить средство только на скулы, подбородок и лоб, так как именно эти места попадают под прямые лучи солнца, и макияж будет смотреться естественно.

Четко очерченный контур губ

Когда дело доходит до контура губ, выбор правильных оттенков является ключевым моментом. Если использовать карандаш темнее помады, граница может выглядеть слишком четкой. В идеале же средства должны сливаться друг с другом. Поэтому эксперты в области макияжа рекомендуют подбирать максимально похожие оттенки карандаша и помады. Также надо наносить косметические продукты особенным образом. Первый способ: растушевать карандаш по контуру губ. Второй: закрасить им все губы и поверх нанести помаду.

Сольное использование блеска для губ

Многие из тех, кто любит блески для губ, сталкивались с проблемой липкости. Так получается, потому, что мы пользуемся им не совсем правильно. Для идеального эффекта стоит наносить сразу три средства: начинайте с бальзама для губ, затем нанесите нейтральную помаду, и только после этого наносите блеск для губ.

Подкрашивание губ в течение дня

Порой мы идем на работу или важное мероприятие и на протяжении всего дня волнуемся, что помада потеряет свою насыщенность и станет незаметной на губах. Поэтому приходится часто доставать косметику и подправлять макияж. Однако эксперты предостерегают нас от таких действий, так как множественное нанесение помады может придать губам неопрятный вид. Также не стоит выходить за контур.

Казалось бы, такие мелочи, но они легко могут испортить настроение. Поэтому стоит внимательно относиться абсолютно к каждому шагу при нанесении макияжа, чтобы подчеркнуть, а не испортить свою красоту.

Фото на превью AP/Associated Press/East News