11 признаков того, что из ресторана нужно выбегать, роняя тапки

Зачастую мы осознаем то, что нам не повезло с рестораном, только по окончанию трапезы. Но тратить свои кровные на не особо вкусную еду или плохой сервис совершенно не хочется. К счастью, есть несколько признаков, которые помогают сразу понять, что выбранное заведение очень далеко от идеала.

Отсутствие свежих цветов и зелени

Некоторые пользователи в интернете утверждают, что главный показатель уровня ресторана — это цветы. Если заведение украшают свежие и ухоженные растения, то, скорее всего, и обслуживание тут на высоком уровне. В противоположном случае на крутой сервис рассчитывать не приходится.

Мусор на парковке

Заботливый владелец заведения будет следить за чистотой не только внутри ресторана, но и на прилегающей территории. Грязные стекла и двери, неухоженная зона парковки — это тревожные сигналы. Если на улице валяются мятые стаканчики, бумажки и прочий мусор, а баки явно переполненны, то обслуживающий персонал, скорее всего, не уделяет достаточного внимания чистоте и в других местах, например, на кухне.

Слишком большое меню

Казалось бы, что может быть плохого в обширном и богатом меню? Всегда приятно выбрать интересное блюдо из длинного списка. Но даже самый опытный шеф обычно специализируется в какой-то определенной области и не может одинаково виртуозно готовить блюда японской, итальянской и мексиканской кухни. Кроме того, огромное количество наименований мешает всей команде работать быстро и слажено. Время приготовления блюд увеличивается, а, значит, многие клиенты могут остаться недовольны.

Ресторан пустой или в нем полно туристов

Даже самые популярные места в определенные часы дня могут быть пустыми, но к вечеру хоть какие-то клиенты должны там появиться. Если и после заката заведение выглядит пустынным, то, скорее всего, у него какие-то проблемы. Если вы пришли в заведение именно для того, чтобы заморить червячка, стоит обратить внимание на то, едят ли посетители или просто болтают или дегустируют напитки. Ведь в некоторые рестораны и кафе гости приходят не за едой. Кроме того, есть смысл присмотреться к тому, кто именно сидит в заведении. Если это туристы, то, возможно, место было выбрано из-за своего расположения и вида, а кухня и обслуживание могут быть далеки от идеала.

Чересчур громкая музыка

Когда владелец ресторана заботится не только о качестве еды и чистоте, но и о других моментах, это всегда приятно. Легкий музыкальный фон и тщательно подобранные композиции могут только скрасить трапезу. Но навязчивая грохочущая музыка, которая не позволяет даже нормально поболтать, — это не слишком хороший признак.

Неубранная посуда на столе

Один из самых тревожных сигналов — неубранная посуда на столах. Официанты должны приводить их в порядок на протяжении всей трапезы и сразу после ухода гостей. Если никто за столом не сидит, а грязные тарелки и бокалы никуда не исчезли, значит, персонал не слишком внимательно относится к своим обязанностям.

Специальные блюда со странными названиями

Фантазия, которая выглядит уместной в детском меню, в варианте для взрослых смотрится несколько странно. Если названия блюд намеренно исковерканы или переделаны, стоит насторожиться. Возможно, необычный нейминг будет единственным достоинством еды. Кроме того, специальные блюда должны обладать какой-то необычной рецептурой. Если в ресторане это гордое звание носит чизбургер, обычное жаркое или другое распространенное блюдо, значит, что-то здесь не так.

Блюда явно не по сезону

Наличие сезонных яств в меню — это обычно хороший признак. Руководство ресторана старается обновлять список блюд в течение года и закупает свежие местные продукты. Но когда сезонный салат из помидоров предлагают зимой, а весеннее жаркое из ягненка — осенью, это настораживает. Скорее всего, блюда были названы сезонными только ради красного словца. Кто знает, какого еще подвоха стоит ожидать в таком заведении.

Рыбный запах в зале

Любой ресторан — и хороший, и плохой — наполнен ароматами еды. Но если в заведении пахнет сырой рыбой, это повод развернуться и уйти оттуда. Свежие морепродукты источают определенный аромат, но не тот, что мы привыкли называть рыбным. Последний обычно говорит о том, что продукты уже начали портиться.

Ковры на полах

Ковровые покрытия — не слишком удачный вариант для ресторана. Они моментально впитывают запахи, их сложно отчистить, выглядят они часто неряшливо. Если владелец заведения выбрал именно этот вариант для украшения интерьера, стоит задуматься о том, что и другие его решения могут быть сомнительны.

Сотрудники на ножах друг с другом

Стоит присмотреться к тому, как обслуживающий персонал взаимодействует друг с другом. Если официанты выглядят спокойными и уверенными в себе, не кидают друг на друга злобные взоры, не нервничают и не дергаются, значит, команда работает эффективно. При таком подходе посетителям не придется ждать еды часами, да и качество блюд будет на высоте. А вот доносящиеся с кухни крики и нервные официанты, убеждающие гостей в том, что им было подано великолепное блюдо, обычно говорят о том, что здесь что-то неладно. Страсти хороши только в телевизионном шоу, на настоящей кухне они все портят.