11 решений, благодаря которым станет свободнее дышать даже на маленькой кухне

Маленькая кухня не такой уж редкий недостаток: подобная планировка то и дело встречается в типовых квартирах. Но даже совсем небольшую площадь можно использовать эффективно. Мы разузнали, какими хитростями пользуются разные люди, и объединили лайфхаки в эту статью.

Перфорированные панели

Перфорированные панели выглядят оригинально, и с их помощью можно получить дополнительное место для хранения разных кухонных принадлежностей. А еще такое приспособление очень гибко в использовании, ведь можно постоянно менять, добавлять или убирать оттуда предметы по мере ваших потребностей.

Многоярусные полки

Когда в хозяйстве множество продуктов в маленьких баночках, сложно расположить емкости удобно, особенно в небольшом пространстве. Для их хранения можно приобрести многоуровневый органайзер, на котором можно будет легко найти все что нужно.

Магнитные полки

На крошечной кухне много полок не повесишь. А ведь так хочется красиво расставить баночки со специями, кухонный инвентарь и другие важные штуки. Как же здорово, что дизайнеры придумали магнитные полки. Их можно прикрепить к холодильнику или другой металлической поверхности.

Компактные органайзеры

Если в кухонном шкафу для приборов много места, конечно же, подойдет обычный органайзер. А вот когда пространство ограничено, а хочется сложить предметов побольше, для таких целей есть различные компактные органайзеры, которые можно подобрать под конкретный размер ящика. К примеру, бывают раздвижные, чтобы подстраиваться под ширину отделения, или лотки, в которые ложки, вилки и ножи складываются друг над другом, и поэтому они занимают очень мало места.

Ящики в цоколе

Если кухня маленькая, это не значит, что придется искать дополнительные места для хранения на балконе или в коридоре. Можно использовать зачастую пустующий кухонный цоколь. Если сделать в нем ящики, то в него легко уместится большинство форм, решеток, крышек и других плоских предметов. Идея, кстати, хороша и для больших площадей тоже.

Многофункциональный подоконник

У рачительного хозяина ни один сантиметр жизненного пространства не простаивает без дела. Вот, например, кухонный подоконник. Из него можно сделать рабочую зону или обеденный стол. Главное — подобрать подходящий материал для столешницы: крепкий и влагостойкий.

Складная мебель

На маленькой площади довольно проблематично разместить полноценную обеденную зону. Поэтому тут помогут компактные столы и стулья, которые можно без проблем складывать и убирать сразу после приема пищи, чтобы не занимать половину кухни. Благо выбор сейчас огромный и найти их можно на любой вкус и бюджет.

Многофункциональная посуда

Особого внимания заслуживает посуда для готовки. Для небольших кухонь удобнее та, которая сочетает в себе сразу несколько функций: жарку, варку, запекание — и годится для хранения продуктов в морозилке. А еще лучше, если она будет штабелируемой. Чтобы после готовки можно было сложить ее одну в другую.

Не только большие, но и даже самые маленькие полки

Когда площадь небольшая, каждый сантиметр на вес золота. Поэтому в ограниченном пространстве хороши будут даже очень маленькие полки. Главное, хранить на них предметы, которые сочетают в себе и эстетическую и практическую пользу. Например, красивые бутылки с жидкостями или оригинальные банки для сыпучих продуктов.

Тележка на колесах

В мини-кухне приходится буквально играть в тетрис: перекладывать вещи с места на место и следить за тем, чтобы все это не посыпалось с полок. Складная тележка на колесиках облегчит жизнь и сохранит нервы: складывайте в нее овощи, храните посуду и технику, а при ненадобности прячьте с глаз долой.

Многофункциональная мебель

Делайте скрытые места хранения там, где это можно. Так, например, одна из пользователей Reddit поделилась: «Мы с мужем выросли из нашей кухни и нуждались в дополнительном хранилище и месте для сидения. Достигли двух целей одновременно». Они построили импровизированный диван со скрытыми отсеками, в которые можно сложить хоть технику, хоть банки с заготовками.