11 решений, которые даже крохотную кухню превратят в просторную

Независимо от размеров кухни, она является сердцем дома и местом, где происходит магия готовки и семейных посиделок. Однако когда пространство ограничено, она может быстро стать источником неудобств. Поэтому существуют различные решения, которые могут помочь сделать кухню более просторной и удобной.

Компактные органайзеры

Когда в кухне пространство ограничено, а в шкафу хочется сложить побольше предметов, для таких целей есть различные компактные органайзеры, которые можно подобрать под конкретный размер ящика. К примеру, бывают раздвижные, чтобы подстраиваться под ширину отделения, или лотки, в которые ложки, вилки и ножи складываются друг над другом, и поэтому они занимают очень мало места.

Ящики в цоколе

Если кухня маленькая, это не значит, что придется искать дополнительные места для хранения на балконе или в коридоре. Можно использовать зачастую пустующий кухонный цоколь. Если сделать в нем ящики, то в него легко уместится большинство форм, решеток, крышек и других плоских предметов. Идея, кстати, хороша и для больших площадей тоже.

Миксер

Как и любая другая кухонная техника, стационарный миксер, как правило, хранится на одной из столешниц, занимая драгоценную рабочую поверхность. Если ваше хобби не завязано на выпечке и вы объективно месите тесто лишь по настроению, лучше выбрать ручной миксер. Кроме того, критически оценивайте любую бытовую технику: если какой-то прибор не используется годами, это весомый повод задуматься о том, чтобы отдать или выкинуть его, освободив полезное место.

Тележка на колесах

В мини-кухне приходится буквально играть в тетрис: перекладывать вещи с места на место и следить за тем, чтобы все это не посыпалось с полок. Складная тележка на колесиках облегчит жизнь и сохранит нервы: складывайте в нее овощи, храните посуду и технику, а при ненадобности прячьте с глаз долой.

Фольгу, бумагу для выпечки, пакеты и прочее можно хранить в лотке для документов

Обычно такие упаковки очень длинные, из-за чего их сложно куда-либо пристроить. И даже идеально выставленная конструкция из них не держится в таком состоянии долго, потому что ее каждый раз приходится ворошить. При хранении в лотке для документов каждая коробочка оказывается в легкой доступности, при этом пространство выглядит упорядоченным.

Перфорированные панели

Перфорированные панели выглядят оригинально, и с их помощью можно получить дополнительное место для хранения разных кухонных принадлежностей. А еще такое приспособление очень гибко в использовании, ведь можно постоянно менять, добавлять или убирать оттуда предметы по мере ваших потребностей.

Раковина

Благодаря двойной раковине появляется дополнительное место для мытья и сушки посуды, что само по себе неплохо. И все же, когда речь идет о компактности, от этого можно безболезненно отказаться. Экономя, казалось бы, всего по десятку сантиметров тут и там, в конце концов вы внезапно обретаете весомую полезную площадь, которой можно распорядиться с умом. Пожалуй, это главное, о чем стоит помнить, когда вам начинает казаться, что пара сантиметров ничего не решает.

Магнитные полки

На крошечной кухне много полок не повесишь. А ведь так хочется красиво расставить баночки со специями, кухонный инвентарь и другие важные штуки. Как же здорово, что дизайнеры придумали магнитные полки. Их можно прикрепить к холодильнику или другой металлической поверхности.

Дополнительные полочки для шкафчика

Порой высокие шкафчики без дополнительных полок вынуждают складывать посуду и коробки друг на друга. Но это крайне неудобно, когда появляется необходимость достать что-то из-под завалов. К тому же выглядит это неэстетично. Все вместить и избежать нагромождения помогут стойки на телескопических ножках, которые можно подстроить под ваши индивидуальные нужды, и ставить, например, чашки и пиалы на них, а не на тарелки.

Многофункциональный подоконник

У рачительного хозяина ни один сантиметр жизненного пространства не простаивает без дела. Вот, например, кухонный подоконник. Из него можно сделать рабочую зону или обеденный стол. Главное — подобрать подходящий материал для столешницы: крепкий и влагостойкий.

Складная мебель

На маленькой площади довольно проблематично разместить полноценную обеденную зону. Поэтому тут помогут компактные столы и стулья, которые можно без проблем складывать и убирать сразу после приема пищи, чтобы не занимать половину кухни. Благо выбор сейчас огромный и найти их можно на любой вкус и бюджет.