11 секретов выбора и использования красной помады, благодаря которым вы будете выглядеть круче Мэрилин Монро

Стилисты утверждают: красная помада идет абсолютно всем. Стоит лишь найти заветный оттенок, который будет круто смотреться именно на вас, грамотно нанести средство на губы и подобрать подходящий образ. Мы уже решили оставить позади все страхи и сомнения и прислушались к советам экспертов о том, как выбирать и правильно использовать красную помаду.

Подбирайте оттенок к тону кожи

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Прежде чем приступить к выбору помады, определите тон своей кожи. Для этого взгляните на запястье. Если вены имеют голубой или фиолетовый оттенок, то у вас «холодная» кожа. Вам больше подойдут, например, вишневый или розоватый тона помады. Если же у вен зеленый оттенок, то кожа считается «теплой» — лучше всего будет смотреться помада с оранжевым, коралловым и золотистым подтонами. Бывает, что невозможно точно определить цвет вен. Это значит, что у человека кожа нейтрального тона и он может пользоваться любыми оттенками красной помады. Кроме того, можно ориентироваться на время года. Так, летом выгоднее смотрятся оттенки с рыжиной, а зимой — холодные тона. Имеет значение также и то, насколько ваша кожа светлая. Если она довольно бледна, как у актрисы Гвендолин Кристи, то стоит избегать темных оттенков красного. Обладательницам смуглой кожи, наоборот, рекомендуют обратить внимание на глубокие и насыщенные тона. Всем остальным можно экспериментировать с оттенками.

Будьте осторожны с помадой рыжеватых оттенков

Не все могут похвастаться белоснежной улыбкой. А оранжево-красная помада способна придать зубам еще больше желтизны. Если кажется, что другие оттенки красного вам совсем не идут, можно попробовать отбелить зубы в домашних условиях. К примеру, стоматологи предлагают ежедневно ополаскивать рот кокосовым маслом, чистить зубы содой или смесью соды с клубникой, есть больше фруктов, овощей и продуктов с высоким содержанием кальция. Также стоит ограничить потребление сахаросодержащих продуктов, ягод темного цвета, газировок, красящих напитков и кофе. Если все же хочется сока или колы, специалисты рекомендуют пить их через трубочку. А после перекуса сладостями стоит сразу почистить зубы. Важно, что все эти методы не дадут быстрого и гарантированного результата. Но люди, регулярно прибегающие к таким способам, обычно бывают довольны результатом.

Отшелушивайте губы перед нанесением помады

Красная помада привлекает к губам больше внимания, чем любая другая. Поэтому при ее использовании важно, чтобы поверхность губ была гладкой. Для этого можно использовать специальные скрабы или подручные средства, например зубную щетку. Намочите ее и аккуратно поводите по губам, чтобы избавиться от шелушения.

Наносите помаду на бальзам для губ

Для получения более ровного тона эксперты рекомендуют перед нанесением красной помады использовать бальзам для губ. Нанесите бальзам, подождите минут 5, пока он впитается, и промокните салфеткой излишки. После этого можно смело красить губы помадой.

Четко очерчивайте контур губ

При использовании красной помады особенно важно, чтобы контур губ был ровным и помада не заезжала за его пределы. На помощь придет карандаш для губ. Если предварительно нарисовать контур, то помаду будет легче наносить. Можно, кстати, экспериментировать с оттенками карандаша. Для получения более насыщенного цвета используйте средство в тон помаде. А чтобы смягчить образ, сделайте ставку на карандаш телесного цвета.

Удаляйте излишки помады салфеткой

Не нужно стараться идеально ровно распределить помаду на губах. Делайте это по возможности, а излишки лучше промокните салфеткой. Если после этой процедуры цвет покажется недостаточно ярким, нанесите второй слой. Но тогда придется снова воспользоваться салфеткой.

Присмотритесь к блеску для губ

Многие ошибочно думают, что красная помада обязательно должна иметь атласную текстуру. На самом деле иногда губам стоит придать более сияющий вид. Для этого можно нанести сверху блеск для губ соответствующего помаде оттенка или просто бальзам для губ. Кстати, блеск также поможет визуально увеличить губы. Нанесите его по центру после того, как накрасите губы помадой.

Делайте акцент только на губах

Чтобы красная помада не утяжеляла и не перегружала образ, не стоит использовать яркие тени для век, подводки, карандаши для глаз и т. д. Эксперты рекомендуют сделать макияж в нейтральных тонах. Лучше всего обойтись только средствами для выравнивания тона лица и тушью. Так и помада будет смотреться выгоднее. Если все же хочется воспользоваться тенями для век, то стоит выбрать нейтральные оттенки: коричневый, золотистый, бронзовый, серый, серебристый и т. д.

Не перебарщивайте с яркой одеждой

Красную помаду можно сочетать с одеждой ярких, даже неоновых цветов. Но оттенки в таком случае должны сочетаться с помадой. Например, хорошо будет смотреться образ total red. К красному еще подойдут предметы гардероба оранжевого цвета. При этом стоит надевать только одну вещь яркого оттенка.

Красная помада круто смотрится с любыми нейтральными цветами: синим, коричневым, серым, черным, белым, бежевым и т. д. Из принтов можно обратить внимание на горошек, леопардовый орнамент на красной базе и полоску. Вы можете также почитать, одежда каких цветов подойдет людям с разными цветотипами.

Делайте ставку на украшения из благородных металлов

Образ с красной помадой и золотыми украшениями считается классикой. Можно пробовать надевать разные изделия: серьги, браслеты, колье — и экспериментировать с формами. А для того чтобы выглядеть более непринужденно, идеально подойдут аксессуары из серебра.

Сочетайте помаду с цветом волос

VALERIE MACON / AFP / East News , Gael Colliguet / KCS / East News

При выборе оттенка также важно, чтобы он гармонично сочетался с цветом волос. Cветловолосым девушкам, таким как, например, актриса Эмили Блант, больше идет помада с темно-вишневым и розовым подтоном. А вот платиновым блондинкам специалисты не рекомендуют помаду розоватых оттенков, а также слишком яркую. Дамам такого типа стоит присмотреться к более глубоким тонам. Шатенкам, наоборот, очень идет ярко-красная помада. Хотя в целом они могут экспериментировать со всей палитрой оттенков. У брюнеток тоже широкий выбор: как яркие тона, так и насыщенные глубокие. Но особенно эксперты рекомендуют им попробовать красную помаду с коричневатым оттенком. Рыжим девушкам в целом подходят разные тона красного. Но можно также ориентироваться на то, какой конкретно у вас оттенок волос. Так, на обладательницах ярко-рыжей копны могут особенно круто смотреться холодные тона красной помады, а на девушках с каштановой шевелюрой — теплые.