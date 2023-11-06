11 современных бьюти-трендов, от которых поначалу глаза на лоб лезут, а потом думаешь: «Хм, дай-ка попробую»

Тренды в индустрии красоты сменяются со скоростью света, и то, что вчера было на пике моды, сегодня становится совершенно неактуальным. Немалый вклад в этот процесс вносят и социальные сети. Некоторые модные тенденции в макияже на первый взгляд могут показаться несколько странными, но стоит только дать им шанс, как они очаровывают.

Пушистые ресницы, похожие на лапки паучка

Если раньше обильно накрашенные ресницы казались чем-то не слишком симпатичным, то теперь барышни наносят тушь в несколько слоев, создавая эффект накладных ресниц. При этом слипшиеся волоски никто не стремится разделить. А чтобы добиться еще более сильного впечатления, их подкручивают, перед тем как наносить косметику.

«Съедобные» образы

У многих бьюти-трендов неожиданно появились «съедобные» названия. Если девушка окрашивает волосы в каштановый оттенок, его называют цветом коричного печенья. Нежно-голубой лак превратился в «лак оттенка черничного молока», а макияж в коричневых тонах — в «латте»-макияж. А недавно Хейли Бибер дала жизнь новому тренду под названием «макияж клубничной девочки». Основная идея — создать эффект сияющей кожи, пышущей здоровым румянцем. Для этого на лицо наносится увлажняющее средство, линии подбородка и скул выделяются бронзером, а щеки окрашиваются сочными розовыми румянами. Помаду наносят в тон к румянам, а затем покрывают ее блеском для губ — в результате получается яркий весенний образ.

Мелкие кудряшки и легкая небрежность

Scott Garfitt/Invision/East News

Идеальные локоны, похоже, больше не в моде — им на смену пришли немного неряшливые, взлохмаченные прически. Кстати, чтобы добиться эффекта мелких кудряшек, совсем не обязательно пользоваться специальной насадкой фена. В одной из социальных сетей появилось видео, которое собрало миллионы просмотров. На нем девушка наносит на мокрые локоны специальное средство для укладки, надевает на голову дуршлаг и высушивает волосы феном (главное, поставить прибор на низкий температурный режим).

Закрашенная «арка Купидона»

Пару лет назад в соцсетях появился тренд, которому в основном следовала молодежь. Девушки с помощью карандаша аккуратно закрашивали «арку Купидона», очерчивали верхнюю губу, делая ее округлой и более пухлой, а затем наносили помаду. В результате рот по форме напоминал кукольный. Далеко не каждая женщина рискнет повторить такой образ. Но если просто аккуратно закрасить «арку», не отступая сильно за естественную линию верхней губы, эффект получится не столь драматичным и более естественным.

Однако сейчас визажисты предрекают скорую популярность другому тренду — губам-бабочкам. В этом случае «стрелка Купидона», наоборот, максимально заостряется, а линии верхней губы прорисовываются либо в закругленном варианте, либо в вогнутом. Главное, чтобы обе стороны губы были абсолютно симметричны.

Брови-ниточки

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot. / East News , NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

В последние годы мода на форму и цвет бровей несколько раз претерпевала изменения. Девушки сбривали их, выщипывали, обесцвечивали или раскрашивали в необычные цвета — все эти тенденции не собираются уходить в прошлое. Специалисты отмечают, что и в ближайшее время тонкие брови будут пользоваться популярностью. Но не стоит поспешно выщипывать брови или сбривать их — вернуться к прежней форме будет не так уж просто. Лучше сначала осветлить брови и оценить, идет ли вам этот тренд или нет, прежде чем прибегать к кардинальным мерам.

Сияющая кожа

Не только сияющие губы находятся на пике популярности — все лицо и тело должны источать свет, причем чем больше, тем лучше. Так что вместо бронзеров визажисты теперь используют хайлайтеры, нанося их буквально на все лицо. В результате кажется, что девушка только что вынырнула из бассейна и на ее коже блестят капельки влаги.

Ярко-красная или коричневая помада

Бледные оттенки помады уже не вызывают восторгов, сейчас сочные алые губы выходят на пик популярности. Причем оттенок должен быть ярким и чем-то напоминать «вампирский» образ.

Если же алая помада кажется слишком вызывающей, всегда можно вспомнить моду конца прошлого века и вернуться к коричневым тонам. Так как эти цвета выглядят более естественно, подобрать оттенок, подходящий к тону кожи, будет проще. Какую бы помаду барышня ни выбрала, главное, чтобы ее губы сияли. В ближайшее время популярностью будут пользоваться яркие «латексные» губы.

Отсутствие макияжа

Кстати, образ, созданный с минимальным использованием косметики, все еще не потерял актуальности. Главное, чтобы кожа светилась здоровьем и свежестью. Можно буквально нанести немного блеска на губы и добавить чуть краски на веки и скулы, и идеальный образ «без макияжа» готов.

Неровная подводка

Vianney Le Caer/Invision/East News

Хотя стрелки на глазах можно отнести к классике макияжа, покоряются они далеко не всем барышням. Не каждая может очертить веки идеальными линиями. К счастью, сейчас в моду входит неровная подводка, немного отступающая от края век. Причем не обязательно рисовать подводку, поднимая линии вверх от внешних уголков глаз, можно, наоборот, опустить их вниз, создав образ «щенячьих» глаз. Этот тренд зародился в Корее, и на лицах некоторых девушек смотрится выигрышнее, чем классическая подводка. Тут все зависит от формы глаз.

Монохромный макияж

Не обязательно тратить деньги на румяна, тени и помаду — существует специальное средство, которе обладает увлажняющим эффектом и при этом достаточно хорошо держится и на веках, и на скулах, и на губах. С помощью этого косметического продукта можно создать столь популярный сейчас монохромный макияж.

Искусственные веснушки

Это раньше барышни пытались избавиться от веснушек любыми возможными способами, теперь же коричневые пятнышки, усеивающие щеки и переносицу, считаются чем-то очаровательным. По словам визажистов, с помощью искусственных веснушек можно сделать нос меньше, а сам макияж будет казаться более естественным. Надо всего лишь нанести несколько точек с помощью специального карандаша, а потом слегка растушевать их пальцами.