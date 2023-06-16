11 вещей, из-за которых я больше не собираюсь краснеть перед гостями

В детстве визиты гостей вызывали у меня смешанные чувства. С одной стороны, я ждала прихода знакомых и друзей с нетерпением. С другой, такие праздники всегда означали генеральную уборку до и после этого события, что меня мало воодушевляло. А как-то, уже будучи во взрослом возрасте, я не успела привести дом в порядок к назначенному часу. И, о чудо, кажется, никто не обратил на это внимания. Поэтому на некоторые вещи я решила просто махнуть рукой.

Беспорядок в шкафу

Образцовый порядок обычно царит у меня на полках пару дней, прежде чем вещи начинают жить собственной жизнью и сбиваться в кучи. Раз в неделю я стараюсь разгрести эти завалы и сложить все в аккуратные стопочки, но к приходу гостей это мероприятие не приурочиваю. Во-первых, все это дело занимает массу времени, и я стараюсь совместить такую уборку со стиркой и глажкой. Во-вторых, если мои гости будут настолько невежливы, что начнут искать в моих шкафах проход в Нарнию, я не хочу их разочаровывать.

Средства личной гигиены в ванной

Я уверена, что в средствах женской гигиены нет ничего неприличного или постыдного. Поэтому я не прячу эти вещи в шкафу, а оставляю на удобном для себя месте, где они всегда под рукой. Не убираю их и перед приходом гостей. Во-первых, здесь просто нечего стесняться. Во-вторых, они могут понадобиться и моим приятельницам. Кому-то не нравится? Увы, ничем не могу помочь.

Пыль на полках

Я стараюсь раз в неделю протирать полки, потому что пыль может испортить книжки, да и дышать этим всем совсем не хочется. Но не трачу время на это кропотливое занятие перед приходом друзей. Люди, если только не привлекать их внимание к подобным мелочам бурными извинениями, редко сами обращают на них внимание. А любители проверить стерильность чужих квартир ко мне, к счастью, не приходят.

Хаос на рабочем месте

Дома у меня нет отдельного кабинета, так что я оборудовала для себя рабочий уголок в гостиной. Вокруг ноутбука обычно храню множество бумажек с записями, ежедневник, календарь с пометками. Все это пребывает в неизменном беспорядке. Стараюсь этот хаос никуда не перемещать, потому что в этот момент обычно что-нибудь теряется. Парадоксально, но именно беспорядок настраивает меня на рабочий лад. Да и некоторые исследования подтверждают, что завалы на рабочем столе подстегивают творческую жилку.

Забитый холодильник

Перед приходом гостей мой холодильник обычно похож на склад пищевых контейнеров. Полки забиты емкостями с салатами, нарезками и всевозможными заготовками. Драить технику и наводить порядок в этот момент — дело бесполезное. Да и гости в холодильник, как правило, не заглядывают.

Грязная посуда в раковине

Так как мы с друзьями или родственниками обычно сидим в гостиной, я не особенно мучаюсь с уборкой на кухне. Стараюсь по возможности вымыть грязную посуду и освободить раковину, но не для того, чтобы произвести положительно впечатление, а потому что именно там в течение вечера будут потихоньку копиться тарелки и бокалы. Мыть же посуду в присутствии гостей мне кажется не слишком хорошей идеей. Обязательно найдется кто-то совестливый, кто будет предлагать мне помощь в этом деле и чувствовать себя неловко из-за отказа.

Перегоревшая лампочка

Редко кто из гостей обращает внимание на одну единственную перегоревшую лампочку на люстре. Да и на сами люстры мало кто смотрит. Вот были мы недавно в гостях, сидим за столом, радостно болтаем. И тут хозяин углядел, что на люстре пара лампочек погасла. С бурными извинениями бросился срочно менять. И все бы ничего, да только люстра оказалась не особо чистой. Она качнулась, и пыль посыпалась нам в тарелки.

Личные вещи в спальне

Спальню я считаю частной территорией, а во время визита знакомых держу дверь в эту комнату закрытой. Здесь я поддерживаю чистоту, но вот с порядком есть проблемы. На прикроватных тумбочках всегда что-то лежит: пижама, нижнее белье, косметика, лекарства, всякая мелочь. Прятать все это в тумбочку и шкаф не хочется, демонстрировать друзьям — тоже.

Капли и разводы на стеклах

Мы живем на достаточно оживленной улице, поэтому оконные стекла быстро покрываются пылью и грязными брызгами. Однако мыть окна перед каждой вечеринкой или дружеской встречей у меня нет ни желания, ни сил. Если за окном сияет солнце, я просто прикрываю предательские разводы легкой занавеской.

Испорченное блюдо

Подгоревшее мясо, безнадежно осевшее безе, пересоленный салат — у каждого в копилке есть такие досадные неудачи. Но извиняться за такие просчеты смысла нет. Вкуснее блюдо от этого не станет, зато гости будут чувствовать себя обязанными его попробовать и убедить хозяев, что все замечательно (хотя все понимают, что это не так). Проще тихо отправить кулинарный провал в мусорное ведро и заказать приличное блюдо с доставкой на дом.

Множество различных безделушек

Я не отношусь к тем людям, у которых в доме царит строгий минимализм. Мне нравится украшать полки и тумбы смешными безделушками, делать из старых фотографий и вырезок коллажи и ставить засохшие цветы в вазы. Некоторые психологи замечают, что такой захламленный дом может негативно сказаться на психическом состоянии человека. Другие же специалисты утверждают, что не стоит безжалостно избавляться от всех, казалось бы, лишних вещей. С некоторыми пустяками у нас связаны приятные воспоминания. Выбросив эти ненужные, вроде бы, штуки, мы можем почувствовать себя словно осиротевшими. Никто не заставит меня выбросить старые рисунки сына или книжки, скопившиеся в нашей библиотеке. Пусть это и освободит некоторое пространство в доме, но радости мне точно не принесет.