11 вещей, которые когда-то радовали, а теперь только зря место занимают

Наверное, у всех нас есть вещи, которые вроде бы уже не нужны, а выбросить жалко: одежда, которая стала не по размеру или коврик для йоги, которым воспользовались лишь однажды. Мы считаем, что от вещей, которые пользы не приносят, а только захламляют квартиру, стоит избавиться: продать, подарить или пустить на переработку. Вот несколько примеров таких предметов.

Спортинвентарь

Как и в случае с тренажерами, которые дома нередко становятся вешалкой для одежды, стоит ответить себе честно: как часто вам пригождаются фитнес-резинки, коврик для йоги, гантели и прочие спортивные принадлежности? Если в реальности все это давненько не используется, как бы часто вы ни мечтали о том, что скоро начнете заниматься, лучше посмотреть правде в глаза и с легкой душой отказаться от этих вещей, чтобы впустить в жизнь что-то новое. Кстати говоря, один предмет, который эксперты по фитнесу уж точно не рекомендуют покупать тем, кто хочет заняться своей физподготовкой, — это весы. Ведь эффективность спорта должна строиться на энергии и уверенности в себе, а не просто на достижении определенного веса.

Одежда для спорта

В целом спортивная форма изнашивается быстрее, чем любая другая одежда. Спортивный лифчик следует заменять каждые 6 месяцев, ведь он очень плотно прилегает к телу, в отличие от той же футболки. Этот бюстгальтер нужно менять без колебаний, особенно если он вдруг стал неудобен или натирает.

Ободки с аппликацией

Иногда у нас дома оказываются такие предметы, которые обычно мы и не купили бы. К таким находкам относятся ободки с помпонами или цветочной аппликацией. Они могут храниться в нашем комоде, потому что когда-то у ребенка был утренник и такие украшения были приобретением специально к этому случаю или они стали дополнением к подарку. Может быть, поначалу они даже кажутся нам красивыми, но в повседневной жизни совершенно неудобны, ведь обнаруживается, что за них цепляются волосы. Хотя бы раз в год стоит пересматривать свой шкафчик на предмет таких залежей.

Домашние тапочки

Этот предмет домашнего гардероба мы часто получаем в подарок на Новый год, иногда они нам достаются бонусом при покупке обуви, либо же мы привозим одноразовые из отелей или прихватываем на спа-процедурах. В итоге на полке скапливается гора тапок друг на друге: какие-то уже потертые, потому что любимые; какие-то ни разу не надетые, потому что неудобные. А также важно помнить, что средний срок службы тапочек намного короче, чем у уличной обуви. Тапочки нужно менять примерно раз в год.

Обувь, привезенная из отпуска

Когда мы находимся на отдыхе и у нас в прямом смысле морское настроение, просто невозможно удержаться от того, чтобы не купить сандалии с ракушками или пластиковыми цветочками. Они идеально подходят к развевающемуся летнему платью, и в них так удобно ходить по мягкому песку от отеля до пляжа. Только вот в городских реалиях мы их не носим, ведь настроение уже не то, и к городской одежде такая обувь не подходит, да и будет неуместна.

Пластиковые приборы

Пластиковые ложки, ложки и ножи, которые мы получаем при доставке еды, нередко складываются в кухонный шкаф на всякий случай. Вряд ли оно того стоит, когда в доме есть обычные столовые приборы. Пластмассовые одноразовые наборы можно выкинуть в мусор либо отнести на работу и положить в стол на случай, если вдруг понадобятся дополнительные столовые приборы для обеда.

Старые принадлежности для рукоделия

Если рукоделие не является вашим хобби, то наверняка у вас дома найдутся пара бутылочек с высохшим клеем, катушки с цветными лентами, наклейки или остатки пряжи, которые уже бесполезны и вряд ли пригодятся.

Мини-версии туалетных принадлежностей

Часто, возвращаясь из поездки, мы привозим с собой набор крошечных бутылочек с туалетными принадлежностями из отеля или самолета. А после они просто загромождают шкафчик под раковиной. Если флаконы лежат там около года, то стоит проверить срок годности и при его истечении — отправить в мусор.

Чехлы для телефона

Новенький чехол придает телефону свежий вид, но среди чехлов тоже нужно время от времени проводить ревизию. Какие-то из них нам больше не нравятся, другие покрыты несмываемым слоем грязи, а значит, и бактериями. Либо у нас теперь вообще другая модель телефона. Поэтому лучше от них избавляться или следить за чистотой и протирать антибактериальными салфетками.

Кухонные гаджеты

Кухонные гаджеты, которые служат только одной цели, типа ножниц для пиццы или для зелени, часто дарятся на праздники. Смотрятся эти предметы хорошо, но в итоге просто занимают место, потому что мы нечасто ими пользуемся. Если они не использовались больше года, значит, они нам не нужны.

Пустые емкости

Изящным емкостям из-под духов, косметики или ароматических свечей можно найти множество применений. Например, хранить в них мелкие предметы типа пуговиц. Правда, если таких идей не появляется сразу, скорее всего, все эти красивые баночки и флаконы так и останутся лежать бесполезным хламом.