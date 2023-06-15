12 бесполезных вещей в вашем доме, которые уже давно стоило бы отправить на свалку

Дом отражает нашу индивидуальность. Мы постоянно стремимся обустроить его рационально и со вкусом. Однако нередко у нас на полках и шкафах прячутся вещи, которые только претендуют на звание полезных, а на самом деле лишь создают визуальный шум и собирают пыль. Возможно, вы уже давно думали избавиться от них, но никак не решались. Теперь пришло время провести ревизию и расчистить полезное пространство от хлама.

Бумажные полотенца

В 1931 году Артур Скотт представил миру кухонные полотенца из бумаги. С тех пор они встречаются почти в каждой квартире. Их покупают вместе с туалетной бумагой и бумажными салфетками, и возникает логичный вопрос: зачем? Во-первых, они мало отличаются от других бумажных изделий для дома. Обычная салфетка не уступает в эффективности полотенцу, если, например, нужно быстро удалить лишнее масло со сковороды. Во-вторых, не стоит забывать, что на кухне, помимо бумажных изделий, обычно есть тканевые полотенца, которые стоят дешевле бумажных аналогов.

«Лысая» терка

Мало кто обращает внимание на этот нюанс при выборе терки, однако то, насколько часто перфорирована ее поверхность, прямым образом влияет на удобство в использовании. Ведь если отверстий мало и они находятся на большом расстоянии друг от друга, быстро натереть продукт, обойдясь минимальными излишками, просто невозможно. Поэтому, чтобы не плодить бесполезные вещи в доме и на кухне в частности, это определенно стоит учитывать.

Соковыжималка

На первый взгляд соковыжималка кажется замечательным приобретением. Но многие рассказывают, что используют ее пару раз, а затем вещь годами пылится в шкафу. Ну а выдавить сок можно и без специального прибора, используя блендер. Купил я соковыжималку. Сделал свежий сок, получилось просто офигенно. Но дело в том, что овощи и фрукты очень заморочно чистить, а чтобы сделать сок, их нужно реально много. © Unknown Author / Reddit

Дезодорант для холодильника

Запах в холодильнике — сигнал о том, что с ним что-то не в порядке. Вероятнее всего, стоит хорошенько убраться и выкинуть просроченные продукты. Чтобы просто избавиться от запаха, необязательно тратиться на дезодорант. Можно использовать вещи, которые найдутся на любой кухне. Например, соду, лимон, овсянку, кофе.

Ирригатор

Согласно исследованиям, с помощью ирригатора можно удалить зубной налет, однако все же он не является вещью must-have. Ирригатор не заменяет ни зубную щетку, ни зубную нить. Если рассуждать объективно, он действительно нужен только людям с брекетами и имплантами. У остальных прибор, скорее всего, только зря занимает место.

Пресс для чеснока

Пресс неудобно очищать и использовать. Поэтому профессиональные повара предпочитают мелко шинковать чеснок или тереть его на терке. От этого громоздкого прибора давно пора избавиться. Раньше пользовался прессом. Но не люблю его, потому что куча чеснока застревает внутри и в итоге пропадает. Поэтому я просто мелко режу зубчики. © endorrawitch / Reddit

Соляная лампа

Вопреки распространенному мнению, соляные лампы не могут очистить воздух или насытить его какими-либо полезными элементами. Они никак не влияют на настроение и не помогают заснуть. Это просто красивая штуковина, от которой легко можно отказаться.

Паровая швабра

И хотя кажется, что паровая швабра даст обычной 100 очков форы, ее покупка не всегда разумный шаг, а чаще всего пустая трата денег. В первую очередь потому, что недешевый гаджет нельзя использовать на одном из самых распространенных покрытий — ламинате.

Яйцеварка

Реклама обещает, что специфические гаджеты справятся с задачей лучше, чем привычные. Например, яйцеварка идеально сварит яйцо с первого раза, тогда как в обычной кастрюле, мол, получится не так. Но, как показывает практика, кастрюлька-то часто идет в ход, а вот мудреный прибор — нет. Мама подарила яйцеварку, которую ей впарили в каком-то магазине. Использовали аж 1 раз, уже 2 года стоит в коробке. Думала продать в интернете, но даже там никто не купил. Продолжает собирать пыль на антресолях. Выбросить рука не поднимается.

Коврик для йоги

Коврики для йоги частенько скользят. Приходится потратить много денег, прежде чем найти «свой коврик», на котором удобно заниматься. Вместо этого можно использовать что угодно: заниматься на ковре, полотенце, даже на газоне.

Солонка

Согласно исследованиям, досаливать уже готовую еду вредно для здоровья, поэтому не рекомендуется искушать себя и ставить на стол солонку. Да, в кафе и ресторанах они повсюду, но вот хотя бы дома от симпатичных солонок давно пора избавиться.

Пробка для ванны

Резиновая пробка для ванны на металлической цепочке выглядит непрезентабельно и старомодно. К тому же она не всегда плотно прилегает к отверстию слива, в особенности если служит не первый год. Цепь же со временем ржавеет и оставляет трудновыводимые подтеки на эмали. Современные ванны продаются со встроенной пробкой, которая блокирует воду одним нажатием. Ее также можно приобрести отдельно и установить самостоятельно. Купила пробку для слива и вместо радости от приема ванны получила лишнюю уборку. Цепочка от пробки оставила ржавые следы на бортиках ванны. Хорошо, что сразу заметила: легко все смыла и ржавчина не успела въесться. © Oh, Kate / ZenYandex

Робот-пылесос

Он стильно выглядит, занимает мало места и, главное, превращает рутинную грязную работу в то, за чем интересно наблюдать. Мы можем предоставить уборку роботу, занимаясь в это время более важными «человеческими» делами, — ну не прелесть ли? Однако такие модели гораздо дороже обычных пылесосов, а вот по функционалу они скромнее, да и убирают, как правило, хуже. С роботом много хлопот: нужно регулярно очищать пылесборник и щетки, а перед запуском убирать все препятствия и лишние вещи с пола. Купили робот-пылесос, чтобы меньше самим убирать и время экономить. Не учли, что между одной комнатой и коридором высокий порог, который пылесос не может преодолеть сам. Да и другие пороги ему оказались не по силам: заехать в комнату может, а выехать уже нет. Убирает он в итоге хуже, чем обычный пылесос, который стоил в 5 раз дешевле. И что самое обидное, даже коты на нем кататься не хотят!