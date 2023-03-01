12 сюрпризов, которые частенько остаются от прежних жильцов. Хорошо, что устранить эти огрехи — плевое дело

Часто, уже переехав в новое жилище, мы начинаем замечать его несовершенства. Негде хранить вещи, межплиточная затирка в ванной пожелтела, а рисунок обоев с каждым днем раздражает все больше. Мы вспомнили и другие «приветы» от предыдущих хозяев и с облегчением выдохнули, ведь их не так уж сложно устранить.

Слишком мало света

Всегда есть соблазн полагаться только на потолочные светильники. Зачем нужны дополнительные лампы, когда есть люстры? Это ошибочное мнение. Если распределить освещение по уровням, квартира станет более атмосферной и комфортной для самых разных занятий.

Нехватка мест для хранения вещей

Любое жилье со временем незаметно обрастает вещами. Непродуманная система хранения портит самые интересные дизайнерские идеи, пространство быстро захламляется. С помощью корзин, ящиков, журнальных столиков с выдвижными полками можно сделать комнату более аккуратной и чистой. Даже небольшой поднос может сыграть важную роль в организации хранения предметов.

Обои с рисунком

Обои с рисунком, который не нравится новым хозяевам, можно закрасить. Это отличный способ быстро и недорого обновить комнату. Специалисты утверждают, что краску можно выбрать абсолютно любую. Но перед окрашиванием стен нужно нанести на них грунтовку на масляной основе. Грунтовка на водной основе не подойдет: обои намокнут и отслоятся от стен.

Низко расположенный карниз

Один из самых простых способов визуально сделать комнату больше — правильно повесить шторы на окна. Наиболее распространенной ошибкой является крепление карниза непосредственно над окном. Это «урезает» окно, и комната кажется меньше. Если выбрать карниз длиннее ширины окна и повесить его на 20 см выше оконного проема, окно будет казаться более высоким и широким. А в комнату будет попадать больше света.

Отсутствие зеркала в ванной комнате

Помимо очевидных функций у зеркала есть еще одна — зрительно увеличивать даже крошечные пространства, отражая свет. Выбирая зеркало, стоит убедиться в том, что оно вписывается в оформление ванной комнаты и оно достаточно велико, то есть способно немного визуально расширить помещение.

Декор под цвет стен

Окрашивание стен, безусловно, отличный способ улучшить состояние жилья. Однако специалисты советуют не торопиться и приглядеться к мебели и другим деталям интерьера. Гораздо проще и дешевле подобрать краску к тому, что наполняет комнату, а не наоборот. Особенно если вы предпочитаете смелые цвета или акцентные стены.

Белая затирка для плитки

Чем глубже и шире швы между плитками, тем больше жидкости и пыли в них оседает. Специалисты не рекомендуют выбирать белую затирку, потому что со временем она желтеет и выглядит грязной. Этого можно избежать, использовав затирку серого цвета. Например, раствор светло-серого оттенка отлично сочетается с белой плиткой и не создает контраст.

Высоко расположенные выключатели

Этот момент не так просто исправить, но стоит учесть, когда будете делать ремонт. Выключатели рекомендуется располагать на высоте примерно 120 см от пола. Этот уровень подойдет для большинства взрослых людей, находящихся в положении стоя, и для детей — они смогут включать и выключать свет самостоятельно.

Вздувшийся ламинат

Ламинат восприимчив к влаге. Он деформируется в зависимости от уровня влажности в комнате: зимой сжимается, а летом расширяется. Если ремонт в квартире был сделан в холодное время года, при наступлении тепла напольное покрытие может вздуться, ведь в отопительный сезон воздух в квартире суше.



С решением этой проблемы не стоит затягивать, ведь доски могут изогнуться и треснуть. Все, что нужно сделать, — снять плинтус и подрезать края ламината, чтобы между напольным покрытием и стеной оставался зазор не менее 5 мм.

Неправильно выбранное место для туалетной бумаги

Туалетную бумагу лучше размещать справа или слева от унитаза, она должна быть под рукой. Если повесить рулон за спиной или поставить на бачок, посещение туалета рискует превратиться в настоящий квест.

Белые или глянцевые фасады кухни

Глянцевые фасады — один из наиболее чувствительных вариантов декора: они легко загрязняются и требуют постоянного внимания. Если заменить такие фасады на более практичные нет возможности, за ними придется тщательно ухаживать: протирать мягкой тряпкой из микрофибры, избегать жестких губок, соды и пара.

Отсутствие дверного стоппера