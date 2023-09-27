12 неуместных подарков учителям, которые мы по незнанию дарим им из года в год

Выбрать и подарить учителю букет цветов — простая задачка, а вот подобрать презент — уже задание со звездочкой. Ведь нужно и угодить, и не поставить преподавателя в неловкое положение.

В конце статьи вы узнаете, что педагоги рады получать от своих учеников.

Съедобные букеты

Некоторые любят дарить учителям съедобные подарки. Например, съедобные букеты или фруктовые композиции. Иногда они вызывают лишь недоумение. Возникает ощущение, что ученики и их родители словно хотят подкормить учителя. К тому же часто они бывают без упаковки и непонятно, где и кем были сделаны. А еще педагоги не очень любят, когда им дарят конфеты. Потому что их всегда дарят в огромном количестве, а еще и перед каждыми праздниками в магазинах пытаются распродать все. Даже то, что уже можно отнести к залежалым запасам.

Ежедневники

Вот еще одна вещь, которую преподавателям дарят в огромных количествах и на разные праздники. И они продолжают лежать, копиться. Ведь каждый из нас пользуется одним ежедневником на протяжении долгого времени и не заводит новый каждую неделю и даже месяц. К тому же не все люди используют бумажные блокноты. Особенно сейчас, когда кругом у всех компьютеры, смартфоны и планшеты.

Чай и кофе

В большинстве случаев такие подарки не порадуют. Некоторые учителя называют чай и кофе банальными подарками. Их преподносят скорее для галочки. Когда учителям преподносят такие вещи, те думают, что ученики и родители просто не захотели постараться узнать своего преподавателя получше. Не стоит забывать также о том, что чай с какими-либо вкусовыми добавками может не прийтись по душе человеку. А кофе и вовсе пьют далеко не все.

Статуэтки

Статуэтки, конечно, могут украсить кабинет и дом. Но тоже сложно угадать с предпочтениями. А вещь с неказистым дизайном учитель не поставит на видное место и не захочет ею любоваться даже время от времени. Может, даже спрячет статуэтку подальше или передарит.

Косметика

Косметика — это слишком деликатный подарок, чтобы вручать его педагогу. Ведь даже близкому человеку такое подарить не всегда возможно. Антивозрастная косметика от подопечных может очень сильно обидеть человека. А с декоративными средствами легко ошибиться. К тому же у учителя могут быть сложившиеся требованию к составу средств по уходу.

Средства гигиены

Любые предметы гигиены, будь то гели для душа, шампуни и тем более дезодоранты, можно дарить только близким людям. И то стоит все же подумать. А уж дарить такое преподавателю совершенно бестактно. Получить такое от подопечных обидно. Ведь тебе будто намекают на то, что надо помыться. Но в то же время хорошей идеей будет подарить преподавательнице маникюрный набор или сертификат в салон, в который она ходит.

Кружки

Не лучшая идея преподносить учителю в качестве подарка кружку. Ведь почти наверняка в коллекции взрослого человека есть посуда, которую он купил и выбрал сам, опираясь на собственный вкус. Исключением может быть разве что персонализированная чашка. Например, с фотографией или какими-то особенными словами, нанесенными на нее.

Ювелирные изделия

Некоторые, чтобы показать свое уважение, решают порадовать учителя дорогими подарками. Но так можно и поставить учителя в неудобное положение. Ведь у него может возникнуть ощущение, что теперь он что-то должен отдать взамен. К тому же ювелирные украшения — это дело вкуса, и они могут остаться лежать в шкатулке.

Парфюм

Парфюм в подарок учителю — это просто бестактно. Во-первых, очень трудно угадать любимый аромат человека, с которым вы не близкие друзья или родственники. А во-вторых, кто-то вообще не любит духи. В худшем случае на них может быть аллергия. В-третьих, можно быть неправильно понятым. Ведь такой подарок могут воспринять как намек на то, что от учителя нехорошо пахнет.

Мягкие игрушки

Игрушка — очень милый подарок. Но она больше подходит для ребенка или человека, в которого влюблен. А преподносить такой презент взрослому человеку, который преподает в школе, опрометчиво. Этот подарок не несет в себе никакой пользы и, вероятнее всего, будет пылиться без дела. Ну или в лучшем случае его отдадут детям или внукам.

Предметы гардероба

Подарить симпатичный свитер допустимо близкому другу или родственнику. Но, покупая такую вещь в подарок учителю, вы рискуете ошибиться с цветом, фасоном и размером. Или вообще со всем разом.

Книги по профилю

Может показаться, что дарить педагогу книги, связанные с предметом, который он ведет, вполне приемлемо. Так, к примеру, учителю биологии могут преподнести какую-нибудь толстую энциклопедию, а преподавателю литературы — антологию с разными произведениями. Но, если задуматься, учителя и так отдают своему предмету очень много внимания и наверняка им хочется в свободное время отвлечься на что-то другое.

Бонус: педагоги подсказали, какие подарки доставляют им удовольствие

Учителя рады, когда интересуются их увлечениями и дарят что-то, связанное с ними. Также никогда не будут лишними технические устройства: флешки, съемные диски, портативные зарядные устройства и так далее. Ведь каждый из нас проводит много времени за компьютером и телефоном. Еще можно подарить сертификат в магазин, билеты на интересное мероприятие, подписку на онлайн-сервис. А еще отличным подарком педагоги называют креативные вещи, над которыми ученики постарались сами. Например, песни собственного сочинения, стихи.

Конечно, выбор подарка — это сложная задача. Ведь иногда мы теряемся, даже когда ищем презент для близкого человека. А уж подобрать что-то для учителя бывает вдвойне сложнее.