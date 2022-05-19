12 ошибок, которые мы постоянно совершаем в ванной комнате и даже не подозреваем об этом

Зачастую многие вещи мы делаем на автомате: потому что так научили, мы так привыкли или это в целом общепринятая практика. Однако порой все же полезно задавать себе вопросы даже на, казалось бы, глупые темы. Например, стоит ли вытирать лицо полотенцем, правильно ли оставлять стенки ванной комнаты влажными и не вредно ли подставлять лицо под душ?

ADME выяснил, что по незнанию мы, оказывается, совершаем довольно много обидных ошибок, связанных с гигиеническими ритуалами.

12. Не очищаем зубную щетку

Мало кто задумывается об этом, но глубокой очистки требуют не только зубы, но и зубная щетка. Недостаточно просто ополоснуть ее под проточной водой и поставить в стаканчик. Необходимо также периодически ее дезинфицировать. Один из самых простых способов сделать это — прополоскать в ополаскивателе для рта. Если вы не пользуетесь таковым, с тем же успехом можно использовать и обычную перекись водорода. Просто налейте небольшое количество 3 %-ной перекиси в стакан и положите в нее щетку щетиной вниз. А затем перед использованием промойте горячей водой.

11. Вытираем лицо полотенцем

Обычно мы используем для умывания одно и то же полотенце как минимум в течение нескольких дней, однако это в корне неверная практика, особенно при высыпаниях. Причина проста: это приводит к распространению бактерий и вредит коже лица. Лучше всего взять в привычку вытирать лицо бумажными полотенцами — это наиболее гигиенично и позволит сохранить и поддерживать здоровье кожи.

10. Оставляем стены влажными после принятия душа

Не только на стенках стеклянных душевых кабин, но и на обычной плитке может скапливаться налет от жесткой воды и мыла. Ну и, конечно же, где влага — там и риск появления плесени и грибка. Чтобы избежать всех этих проблем разом, достаточно всего лишь соблюдать 2 простые профилактические меры: после душевых процедур сгонять со стен воду при помощи скребка для мытья окон или полотенца и оставлять дверь в ванную комнату открытой.

9. Вешаем слишком длинную шторку

Занавеска для душа — идеальное место для зарождения плесени и грибка, поскольку в ее складках хорошо сохраняется влажность. Кроме того, нередко ее вешают так, что подол волочится близко ко дну ванны, а значит, она собирает на себе слизь из смеси грязи и душевых средств. Чтобы обезопасить себя от потенциальных проблем, лучше всего подгонять занавеску под высоту вашей ванны, чтобы она «запечатывала» край, но при этом не путалась под ногами.

8. Не предотвращаем запотевание зеркал

Когда зеркало запотевает после душа, но нам нужно завершить какие-то процедуры, приходится протирать его рукой, из-за чего на поверхности в последствии остаются разводы. Чтобы в будущем избавить себя от этой головной боли, достаточно заранее обработать зеркало кремом для бритья или мылом, чтобы оно не запотевало вовсе. Для этого нужно просто нанести тонкий слой средства, а затем вытереть.

7. Растираем лицо, чтобы высушить

Привычка растирать лицо полотенцем после умывания может быть причиной раздражений и воспаления кожи, считают дерматологи. Но и оставлять лицо влажным, конечно, тоже не дело, так как естественная сушка воздухом может привести к шелушениям. На самом деле правильный порядок действий совершенно прост: нужно всего лишь не растирать, а аккуратно и нежно промокать лицо тканью, и тогда все будет в порядке.

6. Не моем расчески

Пыль, перхоть, кожное сало, остатки средств для укладки — все это неизбежно скапливается на расческе, поэтому важно не только очищать ее от волос, но и подвергать влажной чистке. Сделать это проще всего с помощью пены для бритья. Нужно всего лишь смочить расческу пеной, дать несколько минут для воздействия и затем промыть водой. И не забудьте дать ей высохнуть, положив на полотенце щетиной вниз.

5. Пользуемся щеткой с примятой щетиной

Специалисты рекомендуют использовать зубную щетку максимум в течение 3 месяцев, а затем менять на новую. Но случается так, что щетина приходит в негодность гораздо быстрее указанного срока. Однако это не повод продолжать пользоваться ей как ни в чем не бывало, ведь в таком состоянии она, очевидно, менее эффективна. Если вам обидно выкидывать свеженькую щетку раньше времени, можно попробовать восстановить ее. Нужно всего лишь налить в блюдо горячую воду и начать размешивать ее щеткой круговыми движениями. Под воздействием высокой температуры синтетическое волокно, из которого изготовлены щетинки, восстановит форму.

4. Не фиксируем шторку во время приема душа

Наверняка каждый замечал свойство душевой занавески «затягиваться» внутрь. Если задуматься, игнорировать это явление довольно опасно, ведь можно случайно запутаться или поскользнуться на ней. Кроме того, можно банально одернуть ее в процессе мытья, из-за чего вода все же прольется на пол. Благо существует множество простых способов решить этот вопрос раз и навсегда: например, можно закрепить края шторки конструкцией из присоски и зажима, использовать магниты или же установить специальные пластиковые фиксаторы.

3. Подставляем лицо под струи воды

Кожа лица более чувствительна к температуре, чем покровы остального тела. Но, принимая горячий душ, мы нередко подставляем лицо под струи воды, температура которой ему не подходит. Горячая вода способна высушить кожу лица и лишить ее естественных масел. Поэтому лучше все же умываться исключительно над раковиной, не забывая напоследок ополаскивать кожу прохладной водой, так как это стимулирует кровообращение и делает ее более сияющей.

2. Храним бритву рядом с душем

Конечно, удобно хранить бритву в непосредственной близости от душа, чтобы можно было дотянуться до нее в любой момент. Однако нахождение рядом с источником влаги приводит к тому, что металл окисляется и на лезвиях появляется ржавчина. Из-за этого они, ко всему прочему, быстрее затупляются, а это уже риск получения царапин и порезов. Чтобы этого не происходило, бритвы все же рекомендуется держать подальше от воды и даже стараться в целом подсушивать их после каждого бритья, а не оставлять влажными.

1. Держим все зубные щетки в одном стакане

Хранение сразу нескольких зубных щеток в одном стаканчике — наверное, одна из самых распространенных ошибок, которую большинство совершает, даже не осознавая этого. Хотя основной минус такого хранения очевиден — это нежелательное соприкосновение головок щеток друг с другом, ведь это увеличивает риск распространения бактерий между ними. Кроме того, стоит иметь в виду, что правильное хранение щетки подразумевает вертикальное положение и открытое пространство — это важно для того, чтобы она просыхала как можно быстрее и не оставалась влажной.