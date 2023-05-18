12 вещей, про покупку которых можно сказать «Семь раз подумай, один — оплати»

В нынешнее время полки магазинов наводнены разными моделями одежды, сумок и обуви. Казалось бы, можно носить только то, что будет одновременно красивым, удобным и стильным. Но на самом деле все совсем не так просто. Мы раз за разом совершаем ошибки во время шопинга и в итоге тащим домой вещи, пожалеть о покупке которых можно уже через пять минут.

Аксессуары из люкс-сегмента

Модные дома выпускают множество различных предметов роскоши: одежду, ювелирные украшения, духи, сумочки, кошельки, визитницы и даже сувениры, стоимость которых может быть весьма велика. Еще бы, ведь тут платят не только за вещь, но и за бренд. Идея похвастаться где-то модной вещицей может и захватывающая, но кошелек по цене автомобиля — это уже слишком.

Тонкие капроновые или ажурные колготки

Наверное, каждая девушка не раз переживала чувство разочарования, когда на новеньких, только из упаковки, колготках появляется стрелка. Производители тонкого капрона озолотились на своем товаре, ведь изделия из него рвутся постоянно, иногда в самый неподходящий момент. Естественно, многие девушки предпочитают купить больше, чтобы всегда иметь запасную пару колгот. Чтобы колготки прослужили дольше, стоит попробовать 2 нехитрых, но эффективных способа: После покупки достаньте изделие из упаковки, намочите и отправьте в морозильную камеру до замерзания. Затем разморозьте и дайте колготкам высохнуть. Готово.

Новые колготки необходимо обработать лаком для волос. Дайте ему просохнуть, после чего можете смело их надевать.

Одежда и аксессуары одного излюбленного цвета

Порой любовь к конкретному цвету в одежде превращает весь гардероб в сплошной total look. Но не стоит зацикливаться и скупать все в одной цветовой гамме. На деле это только уменьшит баланс на вашей банковской карте. Шкаф может ломиться от брюк, свитеров и платьев, но гардероб разнообразным не будет. Все чаще можно будет стоять и думать «Вещей много, а надеть нечего».

Кеды

Кеды — это универсальная обувь, которую легко можно сочетать хоть с джинсами, хоть с юбками. Они довольно удобные и, как правило, такое приобретение не пробивает брешь в бюджете. Но на этом плюсы заканчиваются. Ортопеды не рекомендуют обувь такого рода, поскольку тонкая подошва без супинаторов не поддерживает свод стопы, пятка не фиксируется, а узкий носок сжимает пальцы — все это может навредить здоровью. Поклонники кед, которые носят их длительное время, могут столкнуться с подошвенным фасциитом, плоскостопием, мозолями, вросшими ногтями и изменением походки из-за перекоса скелета. В общем, кеды, конечно, крутые, но постоянно носить такую обувь точно не стоит.

Обувь на каблуках

Несмотря на мнение Кристиана Лубутена о том, что идеальная высота шпильки равна 12 см, ортопеды не спешат с ним соглашаться и советуют женщинам самостоятельно высчитать свой «идеальный каблучок». Ведь индивидуальная высота не только наносит минимум вреда суставам и мышцам, но и минимизирует риск того, что многочисленная обувь на каблуках будет без дела занимать место в вашем гардеробе.

Ремни из склеенной кожи

Вполне логично, что ремень из натуральной кожи прослужит дольше, чем из искусственной. Однако, есть подводные камни, на которые мало кто обращает внимание. Порой производители называют «натуральной кожей» второсортный продукт — склеенные обрезки кожи. В таком случае ремень может достаточно быстро потерять свою привлекательность.

Меховой жилет

Mario Xavier / Broadimage / eastnews

Эта деталь гардероба висит в шкафах многих модниц, но не деле она не так практична, как хотелось бы. Выгуливать часто не получится. Когда на улице холодно — отсутствие рукавов заставит померзнуть. Когда жарко — просто вызывает недоумение. Да и в дождь лучше оставить жилет в шкафу, ведь намокший мех выглядит довольно удручающе.

Блузы с открытой спиной

Топы и блузки с открытой спиной, безусловно, приковывают внимание окружающих. Но эту одежду нельзя назвать практичной. Как минимум потому, что подобрать правильное белья для таких блузок — настоящая головная боль. К тому же нужно обладать определенными талантами стилиста, чтобы найти подходящий низ для такого яркого предмета гардероба. То же самое касается кофт с открытыми плечами или необычными вырезами.

Модные украшения

Иногда массовая реклама или навязчивое желание быть «не хуже других» толкают людей на спонтанные покупки. Вроде вещь и не нужна, но очень хочется, чтобы было «как у всех». Но при покупке украшений лучше руководствоваться не модными трендами, а своими собственными соображениями и чувством стиля. Тогда в шкатулках не будут годами пылиться без применения серебряные браслеты с «шармами», кольца с массивными камнями, сережки «на выход» и так далее.

Облегающие майки, платья-майки

Тонкие майки — это универсальный предмет гардероба. Но модели из дешевого трикотажа, которые чрезмерно облегают тело, вряд ли будут подчеркивать достоинства вашей фигуры и выглядеть стильно. Скорее наоборот: тонкие майки и платья-майки не смотрятся выигрышно даже на обладателях идеальных фигур, под ними заметно нижнее белье и они, как правило, быстро приходят в негодность после нескольких стирок.

Кофты с рукавом «летучая мышь», пончо

Одежда с рукавом «летучая мышь» — это ретротренд, который переживает второе рождение. Такой крой, действительно, выглядит оригинально. Но носить кофты и платья с такими рукавами довольно проблематично. Например, в холодное время года влезть в стандартную верхнюю одежду не получится. А вот в летнюю погоду можно составить интересный образ. Поэтому стоит заранее продумать, как и когда вы будете носить подобные вещи.

Сложная в уходе верхняя одежда

Одежда, которую можно почистить только в химчистке — довольно спорное приобретение. Уход за таким пальто может регулярно бить по карману. Поэтому вещи с металлическими элементами, пальто из кашемира или шубы из меха, которые нельзя закинуть в стиральную машинку, стоит брать с осторожностью. И если берете, то быть готовыми к дополнительным трудностям и затратам.