13 человек поделились простыми лайфхаками, которые могут изменить вашу жизнь за секунду
Иногда небольшой лайфхак может изменить весь ваш день к лучшему. От экономии времени по утрам до экономии денег — приветствуется все, что может повысить качество жизни. Даже такие простые вещи, как возможность брать чипсы без необходимости засовывать руку в упаковку, могут иметь значение.
ADME вместе с вами изучает советы, которыми люди делятся в интернете, чтобы все мы могли улучшить свой быт с помощью небольших, но значимых изменений.
1. Если вам нужны подставки для напитков, зайдите в строительный магазин и возьмите образцы напольных покрытий
2. Хотите сохранить кусок торта в контейнере? Переверните его вверх дном и используйте крышку в качестве дна
3. «Моя мама купила подставку для компакт-дисков и хранит в ней лапшу быстрого приготовления»
4. «Вот так я остужаю свои тосты, чтобы ни одна из сторон не размокла»
5. Чтобы вам не приходилось ставить сумочку на пол в общественном туалете, проденьте ремешок через дверную ручку и подвесьте сумочку таким образом
6. С этим приспособлением вы сможете без проблем унести все пакеты
7. Обычная полка для обуви
8. Используйте щипцы для салата на пружине, чтобы сушить многоразовые пакеты в раскрытом виде
9. Именно по этой причине, отправляясь в путешествие, стоит класть шампуни в герметичный пакет
10. «Моя жена только что научила меня тереть кусочек холодного масла на терке, чтобы его было легче намазывать на тосты и маффины»
11. С подушкой для путешествий вы сможете лежать в наушниках
12. Положите купюру в чехол телефона на всякий случай или если захотите оставить чаевые
13. Так банан дольше останется свежим
Какие малоизвестные лайфхаки вы регулярно используете в повседневной жизни?
Фото на превью byebyebyecycle / Reddit
AdMe/Сделай сам/13 человек поделились простыми лайфхаками, которые могут изменить вашу жизнь за секунду
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