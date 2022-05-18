13 человек поделились простыми лайфхаками, которые могут изменить вашу жизнь за секунду

Иногда небольшой лайфхак может изменить весь ваш день к лучшему. От экономии времени по утрам до экономии денег — приветствуется все, что может повысить качество жизни. Даже такие простые вещи, как возможность брать чипсы без необходимости засовывать руку в упаковку, могут иметь значение.

ADME вместе с вами изучает советы, которыми люди делятся в интернете, чтобы все мы могли улучшить свой быт с помощью небольших, но значимых изменений.

1. Если вам нужны подставки для напитков, зайдите в строительный магазин и возьмите образцы напольных покрытий

2. Хотите сохранить кусок торта в контейнере? Переверните его вверх дном и используйте крышку в качестве дна

3. «Моя мама купила подставку для компакт-дисков и хранит в ней лапшу быстрого приготовления»

4. «Вот так я остужаю свои тосты, чтобы ни одна из сторон не размокла»

5. Чтобы вам не приходилось ставить сумочку на пол в общественном туалете, проденьте ремешок через дверную ручку и подвесьте сумочку таким образом

6. С этим приспособлением вы сможете без проблем унести все пакеты

7. Обычная полка для обуви

8. Используйте щипцы для салата на пружине, чтобы сушить многоразовые пакеты в раскрытом виде

9. Именно по этой причине, отправляясь в путешествие, стоит класть шампуни в герметичный пакет

10. «Моя жена только что научила меня тереть кусочек холодного масла на терке, чтобы его было легче намазывать на тосты и маффины»

11. С подушкой для путешествий вы сможете лежать в наушниках

12. Положите купюру в чехол телефона на всякий случай или если захотите оставить чаевые

13. Так банан дольше останется свежим