13 покупок, из-за которых даже кошелек не стоит открывать. Только деньги на ветер

Ощущение, что если в конце года посчитать, сколько денег мы потратили впустую, просто глаза на лоб вылезут. И ведь каждый раз казалось, что без этих покупок никак не обойтись. Ладно еще, если это были недорогие приобретения вроде туалетной бумаги «для богатых». Но наш опыт показывает, что покупательский азарт обычно на этом не заканчивается, и дома появляется целая куча бесполезного хлама.

Пресс для чеснока

Чаще всего на выходе из этого приспособления получается липкое месиво. Люди на собственном опыте убеждались, что нарезанный вручную чеснок получается более вкусным и выглядит гораздо аккуратнее. А для этого необходимы только нож, разделочная доска и умелые руки.

Мягкая многослойная туалетная бумага

Никому не нравится обрабатывать свои деликатные части жестким материалом, напоминающим наждачную бумагу или скомканную газету. Но постоянное использование мягкой многослойной бумаги может обернуться приличными тратами. И дело здесь даже не в стоимости изделия. Такая бумага при намокании не столько растворяется, сколько слипается в плотные комки, которые потом приклеиваются к стенкам труб и могут забить систему канализации. Последующие прочистка труб и их ремонт влетят в копеечку. Терпеть не могу эту мягкую бумагу. Она все время рвется, прилипает. И приходится тратить в два раза больше листов, чем необходимо. © Unknown author / Reddit

Детские игрушки

Наверное, каждый родитель рано или поздно замечает, что многие игрушки годами собирают пыль на полках, пока кто-нибудь не отправляет их на антресоли или помойку. Конечно, это не значит, что игрушки вовсе не стоит покупать, просто лучше не заваливать ими любимое чадо. Кстати, некоторые педиатры считают, что идельный подарок для ребенка — простая картонная коробка. Ведь из этой штуки можно сделать что угодно. Игры с коробками подстегивают детское воображение, поднимают самооценку, развивают пространственное мышление и экономят место в квартире. Подарили ребенку на новый год робота-конструктора. Примерно неделя у чада ушла на сборку этой штуки, а потом робот благополучно отправился на полку. Рискнула пару раз предложить разобрать эту бандуру и собрать обратно, но последовала такая буря возмущения, что я тут же отступилась.

Последние модели мобильных телефонов

В последние годы компании так часто выпускают новые модели телефонов, что большинство покупателей начали терять к ним интерес. Какой смысл покупать еще один навороченный гаджет, если ты не собираешься пользоваться половиной функций, которые в него напичкали? Тем более, что через полгода после покупки мобильный телефон теряет больше 60% от своей изначальной стоимости. Лучше уж дождаться того момента, когда старая модель начнет сбоить, и уж тогда спешить в магазин за новой. Ежегодная покупка нового телефона — это просто бессмысленная трата денег. Нет, ну реально, уже никто не может прожить хотя бы 2 года, не меняя девайсы? © Clever_Angel_PL / Reddit

Электрические зубные щетки

Если не знать, как правильно чистить зубы этим устройством, оно просто-напросто окажется бесполезными. Например, при сильном нажатии щетинки погнутся и станут неэффективными. А некоторые стоматологи и вовсе говорят, что такая щетка подходит в основном для лентяев, у которых не сформированы правильные привычки чистки зубов.

Кофе навынос

Зачем платить в 10 раз больше денег за напиток, который большинство может прекрасно приготовить и дома? Да и траты на кофе в сетевых заведениях сложно отнести к разряду необходимых. Для большинства из нас покупка чашечки кофе по пути на работу или во время обеденного перерыва — это просто ритуал, поднимающий настроение. Если уж без кофе не обойтись, его можно взять из дома в термокружке и сэкономить немало денег. Купил себе домой недорогую кофеварку. Эта штука уже, наверное, 100 раз окупилась. © bigcvids / Reddit

Наращивание ресниц

После этой процедуры ресницы действительно выглядят великолепно, да и на утренний макияж уходит меньше времени. Но некоторые женщины на собственном опыте выяснили минусы наращивания ресниц, которые могут перевесить все плюсы. Стоимость этой услуги приличная, к тому же процедуру необходимо повторять регулярно. Сам процесс занимает много времени, а ресницы потом желательно не мочить. Вообще, с наращенными ресницами нужно обходиться как можно аккуратнее, а то еще отвалятся. Но главное — они портят натуральные ресницы, делают их более редкими и куцыми. Подружка решила сделать наращивание. Сначала мастерица взяла слишком много искусственного материала — бедняга даже глаза открыть не могла. Пришлось все эти дебри прореживать. Более того, мастер забыла рассказать приятельнице, что наращенные ресницы плохо реагируют на пот, и та на следующий день отправилась в зал. В результате часть красоты отвалилась прямо в раздевалке. Зрелище было пугающим.

Натуральная зубная паста

Сейчас продукты, содержащие исключительно натуральные ингредиенты, находятся на пике популярности. Но, по мнению стоматологов, от органических зубных паст может быть больше вреда, чем пользы. В их состав обычно не входит фторид натрия, а именно он защищает зубы от кариеса и делает их крепче.

Бриллианты

Высокая цена на эти драгоценные камни объясняется не их редкостью, а тем, что практически все месторождения алмазов принадлежат одной компании. Нет никакого смысла тратиться на кольцо или сережки с этими камнями в надежде, что стоимость изделий когда-нибудь сильно вырастет. Наоборот, сразу после покупки украшения довольно сильно теряют в цене, а большинство ювелиров даже отказываются покупать изделия с бриллиантами. Дикие цены на бриллианты — это настоящее надувательство. На кой леший отдавать свою зарплату за два месяца за колечко с камушком? Если уж без бриллиантов никак, лучше купить искусственные, выращенные в лаборатории. © drehlersdc1 / Reddit

Породистые животные

Многие предпочитают взять породистого щенка или котенка у заводчика. Однако организации по защите животных предостерегают людей от подобного шага и предлагают найти любимца в приюте. Согласно их данным, многие заводчики содержат питомцев в плохих условиях, а в попытке сохранить частоту породы зачастую допускают инбридинг, из-за чего потомство страдает от различных заболеваний. И, конечно, породистые животные стоят дорого. Мои папа и сестра хотели отдать кучу денег за породистого щенка золотистого ретривера. Мне это казалось просто несусветной глупостью. В итоге мы пошли в приют и нашли там совершенно очаровательного метиса лабрадора. Сразу в него влюбились и забрали. © Severe-Plant2258 / Reddit

Гаджеты для тренировок

Часто навороченные тренажеры и модные гаджеты просто собирают пыль где-нибудь в углу. К той же категории относятся и платные фитнес-приложения: в сети много полезных видео с тренировками, которые не стоят ни копейки.

Сушилка

Этот прибор экономит немало места, да и белье в нем сушится значительно быстрее. Но при этом многие сушильные машинки потребляют массу электроэнергии, а слишком интенсивный режим сушки может испортить одежду или привести к ее быстрому изнашиванию. Лучше сушить вещи по старинке, используя только воздух.

Керамические сковородки

Считается, что сковородки с керамическим покрытием лучше тефлоновых. Они выглядят симпатичнее, служат дольше, готовить в них можно все. Но это не совсем так. Многие потребители жалуются, что яркое керамическое покрытие быстро покрывается пятнами, а очистить его не так просто. Кроме того, в отзывах люди пишут, что антипригарное покрытие на такой посуде стирается быстрее, чем тефлоновое, и уже через год изделие приходится менять. Керамические сковородки и ковшики отлично подходят для приготовления яичницы, спагетти и соусов, но пожарить на них стейк или хрустящую рыбу не получится — из-за высоких температур керамическое покрытие разрушается.