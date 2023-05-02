13 привычек бразильянок, которые делают их красивыми, а их жизнь — осознанной

Бразильянки славятся своей красотой и изяществом. Но они такие не только благодаря хорошей генетике, но и из-за того, что следуют некоторым правилам в уходе за собой. Например, вовсю используют алоэ вера для волос и еженедельно делают лимфодренажный массаж. Есть и другие хитрости, которые помогают жительницам Бразилии выглядеть моложе своих лет. Кстати, кое-какие секреты красоты поведали и знаменитые топ-модели.

1. Пьют кокосовую воду

Чуть ли не каждая бразильянка выпивает хотя бы один стакан кокосовой воды в день. В Бразилии очень легко найти кокосовую воду — как натуральную (ее пьют прямо из кокоса), так и бутилированную. Например, так поступает знаменитая модель Адриана Лима, которая каждый день выпивает минимум один стакан кокосовой воды.

2. Увлажняют кожу кокосовой водой

Бразильские женщины из-за знойной бразильской температуры принимают душ несколько раз в день. Купание под душем высушивает кожу, и увлажнение является важным моментом для поддержания красивой и гладкой кожи. Поэтому бразильянки питают кожу кокосовой водой или кокосовым маслом. Так, одна из самых известных супермоделей Бразилии Адриана Лима рассказала, что ей нравится смачивать ватные диски кокосовой водой и просто наносить ее на кожу. Также она часто прикладывает к лицу и глазам ватные диски, смоченные в ледяной кокосовой воде.

3. Избавляются от мешков под глазами ложками

Бразильская модель Бруна Тенорио также поделилась одной малоизвестной хитростью, как бразильянки уменьшают мешки под глазами. «Однажды во время фотосессии визажист Крис Биато вытащила ложку. И научила меня, как уменьшить мешки под глазами. Нужно слегка нажимать ложкой прямо под глазами. Но есть нюанс, ложка должна быть холодной, например из холодильника. Это довольно удивительный способ», — заявила модель в одном из интервью.

4. Прибегают к лимфодренажному массажу

Очень многие бразильянки прибегают к лимфодренажному массажу, который помогает вывести из организма токсины и шлаки, ускорить циркуляцию лимфы, улучшить состояние кожи. Бразильские женщины делают этот вид массажа еженедельно. Обычно массажистки ходят к ним домой или девушки сами ходят в салоны. Бразильская модель Аманда Уэлш тоже делает такой массаж, называя его своим секретом красоты: «Мой секрет — лимфодренажный массаж. Это процедура, без которой большинство бразильцев не представляют жизни».

5. В уходе за кожей применяют витамин С

Многие бразильянки стараются потреблять большое количество витамина С. Ведь он полезен не только для здоровья, но и для кожи. Бразильские женщины знают это и используют в уходе за кожей кремы и сыворотки с витамином С. Этот компонент известен своими антиоксидантными свойствами и способностью придавать коже сияющий вид, а также уменьшать признаки старения.

6. Используют маски для волос

Маска с кокосовым маслом — настоящий спаситель для волос бразильянок. Она не только придает им невероятный блеск, но и восстанавливает повреждения, вызванные солнцем, морем и горячей укладкой. Кроме того, маска помогает защитить волосы от ломкости, делая их более здоровыми и крепкими.

7. Используют алоэ вера для волос

В этой латиноамериканской стране практически у каждой женщины в доме растет алоэ вера! А все потому, что жительницы страны любят создавать маски для волос, используя гель из этого растения. Бразильянки смешивают его с кондиционером и наносят на волосы. Дело в том, что алоэ вера обладает успокаивающим, противовоспалительным и увлажняющим действием, способствует снижению появления перхоти.

8. Не забывают про крем для глаз

Кожа вокруг глаз — это самая нежная и тонкая область на лице, требующая особого ухода. К сожалению, мы часто забываем о ней заботиться. Но бразильянки знают, что секрет гладкой и молодой кожи вокруг глаз заключается в использовании специальных кремов и масок. Лаис Рибейро, одна из знаменитых моделей Victoria’s Secret, рекомендует использовать огуречную маску для глаз. Девушка любит спать с этой маской, так как та помогает снять отечность и разгладить морщины. Еще одна знаменитая модель, Адриана Лима, утверждает, что аргановое масло или масло с витамином Е — это лучший выбор для ухода за кожей вокруг глаз. Эти масла обладают увлажняющими и питательными свойствами, которые помогут сохранить кожу здоровой и молодой на долгое время.

9. Используют солнцезащитный крем 24/7

То, что кожу нужно защищать кожу от воздействия солнечных лучей, довольно известный для многих совет по красоте. Но бразильские женщины используют солнцезащитный крем каждый божий день. Причем бразильянки наносят крем даже в те дни, когда за окном идет дождь или небо просто затянуто облаками. Ведь известно, что солнце воздействует на кожу в том числе и в такие пасмурные дни. Это одна из причин, почему у многих женщин в Бразилии такая гладкая кожа.

10. Обязательно делают маникюр и педикюр

Чуть ли не каждая бразильская женщина считает должным еженедельно ходить на маникюр и педикюр. Это своего рода уже священная рутина. Салоны в Бразилии находятся на каждом углу. Ходить с ухоженными и накрашенными ногтями — норма, не зависящая от социально-экономического статуса человека. По словам бразильянки Андреа Набингер, наиболее популярные цвета у бразильских женщин — красные и другие яркие оттенки.

11. Делают скраб песком прямо на пляже

Бразильянки не забывают скрабировать свое тело. А так как они проводят много времени на пляже, то зачастую прямо там используют мелкий песок для отшелушивания. Они просто массируют кожу песком. Оказывается, мелкий пляжный песок является прекрасным скрабом, с помощью которого можно удалить омертвевшие клетки кожи и простимулировать кровообращение посредством нежного массажа. К тому же этот способ помогает бороться с целлюлитом. Конечно же, бразильские женщины в качестве скраба используют не только песок. Модель из Бразилии Эмануэла Де Паула делится секретом красоты: «Моя тетя научила меня очень хорошему скрабу, который можно сделать в домашних условиях. Нужно смешать коричневый сахар, кокосовое мыло (или кокосовое масло) и немного воды — это лучший скраб для лица и тела. Он удаляет всю омертвевшую кожу, делая кожу очень нежной».

12. Пользуются услугами дерматологов

В Бразилии сильно развита культура дерматологов. Эти специалисты выписывают продукты по уходу за кожей, которые будут изготовлены по индивидуальному заказу. Дерматологи работают с аптеками, у которых есть все ингредиенты, и выписывают конкретные рецепты. Например, в нем будет указано: «Это ночной крем с одним процентом того-то и одним процентом этого». Это обычное явление в Бразилии.

13. Наносят естественный макияж

Такие бразильские модели, как Жизель Бюндхен, Адриана Лима или Алессандра Амбросио, вне подиума ходят с естественным макияжем. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти в соцсети этих топ-моделей и посмотреть на их фотографии, ну или встретить их вживую. Такой макияж важен для бразильянок, ведь с кожей лица контактирует мало косметических средств и не нужно лишний раз использовать агрессивные средства по снятию макияжа. Андреа Набингер рассказала, что много раз видела видела Алессандру Амбросио и Изабели Фонтану. И каждый раз у них были идеально чистые лица без макияжа, а их длинные волосы были собраны в легкий пучок. Девушки были абсолютно естественными. Как говорила бабушка Адрианы Лимы, «если вам комфортно в собственном теле, вы будете чувствовать себя красивой. И, соответственно, будете выглядеть красивой и в глазах других».