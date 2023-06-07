13 способов применения привычных вещей, до которых мог додуматься только гений

Мы привыкли использовать вещи строго по их назначению, поэтому чаще всего даже не задумываемся, что у них есть и другие свойства. Зато кое-кому из пользователей порой приходит мысль поэкспериментировать. Результат, как правило, превосходит все ожидания, а нам открываются эффективные и простые лайфхаки.

13. Кружка как динамик для телефона

Обычная кружка, из которой привыкли пить чай или кофе, может увеличить громкость телефонного звонка. При необходимости ее легко использовать в качестве динамика. Достаточно тщательно протереть ее от воды и поместить внутрь свой телефон.

12. Детские мелки, чтобы сделать воздух свежим

Обычные мелки, которыми мы когда-то в детстве рисовали на асфальте, можно использовать, чтобы освежить воздух в шкафах и уберечь их от появления затхлого запаха. Надо просто положить пару-тройку мелков в корзинку или прямо на полку. Для получения ароматизирующего эффекта вы можете добавить на мел несколько капель любимого эфирного масла.

11. Малярная лента для маркировки продуктов

Маркировать продукты в холодильнике могут не только профессиональные повара, но и обычные хозяева. Эта полезная привычка позволяет знать, что именно лежит в контейнере или пакете и с какого времени. Подобную маркировку легко сделать при помощи малярной ленты.

10. Наполнитель для лотка в качестве поглотителя неприятного запаха обуви

Специальный наполнитель, который мы насыпаем в кошачьи лотки обладает дезодорирующими свойствами и может помочь справиться со всевозможными неприятными запахами. Чтобы кроссовки или ботинки не пахли, надо просто набить наполнителем для лотка чистые носки, связать их в узел, положить в обувь и оставить в таком виде до утра.

9. Свечи для создания водонепроницаемого покрытия

Бывает, что надписи на этикетках с баночек в ванной или на садовых горшках размазываются или стираются. Чтобы избежать этого и сохранить полезную информацию, можно попробовать «запечатать» ее при помощи свечей. Нужно потереть наклейку свечой, чтобы та покрылась парафином и стала устойчивой к влажности.

8. Малярная кисть для приготовления блюд

Кулинарную кисть из силикона легко можно заменить малярной. Она ничуть не хуже справляется с задачами типа смазывания мяса соусом или сковороды маслом. Главное, при этом учитывать, что такая кисть должна быть чистой, новой и ни разу не использованной по своему прямому назначению.

7. Крахмал для блеска зеркал и окон

Кукурузный крахмал, который есть на кухне у многих хозяев, может заставить окна и зеркала сверкать чистотой. Сначала понадобится приготовить раствор: 2 стакана воды, 1/4 стакана белого уксуса, 1/4 стакана спирта и 1 ст. ложка кукурузного крахмала. После этого нужно залить его в пульверизатор и распылить на обрабатываемую поверхность.

6. Скотч, чтобы точно отмерять сыпучие продукты

Убрать с ложки избыточное количество муки, какао или сахара можно с помощью малярной ленты, приклеенной с одного из краев контейнера. Она станет своеобразным скребком, благодаря которому вы сможете легко зачерпнуть нужный объем продукта. Более того, такая лента достаточно тонка, чтобы надевать крышку банки или контейнера прямо поверх нее.

5. Подставка для зубных щеток для хранения макияжных кистей

Подобные подставки подходят и для сушки макияжных кистей, потому что разделитель позволяет им не соприкасаться. В итоге кисти смогут высохнуть быстрее, а еще на них не успеют появиться и начать размножаться микробы, которые любят селиться на влажных и теплых поверхностях.

4. Футляр для очков как мини-косметичка

Эта вещь станет настоящей находкой для тех, кто не любит носить косметички, но одновременно хочет, чтобы необходимые предметы вроде пилки, карандаша или ножниц лежали в сумочке аккуратно, и их не приходилось искать где-то в глубине под другими вещами.

3. Наполнитель для лотка для устранения запахов из мусорного ведра

Любой из нас хотя бы однажды принюхивался к неприятному запаху, доносящемуся из мусорного ведра. При этом емкость может так пропитаться им, что ее не спасет даже тщательная промывка. Выручить в этой ситуации может наполнитель для кошачьего лотка. Он впитывает и запахи, и влагу, а для усиления эффекта всегда можно добавить несколько капель эфирного масла.

2. Губка как компресс при ушибах

Мы часто прикладываем к ушибленным местам что-нибудь из морозилки, например замороженное мясо или пакет со льдом. Однако это не особо удобно и гигиенично. Гораздо лучше будет заранее заготовить и хранить в морозилке компресс, приготовленный из обычной кухонной губки: надо смочить ее водой, положить в герметично закрытый пластиковый пакет, а потом заморозить.

1. Непарный носок с наполнителем как ароматизатор

Многие из нас регулярно обнаруживают одинокие носки, которые после стирки вдруг оказались без пары. Этим предметам одежды легко дать вторую жизнь и превратить их в приятно пахнущие саше. Просто положите внутрь чистого непарного носка подсушенную кожуру от цитрусовых, гвоздику или сухие травы. Эти ароматные мешочки можно хранить в шкафах или ящиках для белья.