13 зачетных отельных хаков, которые пригодятся и на отдыхе, и в командировке

Благодаря советам из интернета можно сберечь кучу времени, денег, а главное — нервов. Люди, которые часто ездят в командировки, научились обходиться без привычных бытовых удобств и при этом не испытывать дискомфорт. Мы собрали классные лайфхаки, которые точно пригодятся вам, когда вы в следующий раз заселитесь в отель.

Если вопрос безопасности в гостинице вызывает сомнения, перед сном повесьте на дверную ручку стакан. И если кто-то попытается открыть дверь, то вы проснетесь, а этот кто-то испугается звука

«Погладить» вещи можно в душе. Просто повесьте одежду на плечики и включите горячую воду на 5–10 минут

Если шторы прилегают к друг другу неплотно и вам мешает свет с улицы, используйте вешалку с прищепкой, чтобы закрепить половинки с друг другом

Застирать испачканную вещь можно в раковине, если заткнуть слив куском туалетной бумаги в пакетике. Также можно использовать размягченное мыло

Гладильную доску легко переоборудовать в рабочее место. Еще ее можно использовать в качестве пеленального столика. Ну или разложить на ней чемоданы

Вместо специальной карточки для двери используйте любую другую, когда уходите из номера

Иногда электричество включается, только если вы находитесь в номере и вставили карточку в соответствующий паз. Но что, если вам, например, необходимо поставить телефон на зарядку и отойти куда-то? Можно вставить в разъем другую пластиковую карту, даже проездной билет.

Пульт от телевизора в отеле — довольно грязная вещь. Чтобы не пачкать руки, заверните его в шапочку для душа или в пакет из-под одноразовых тапочек

Если сомневаетесь в качестве льда, не кладите кубики в напиток, а поставьте стакан или чашку в емкость со льдом



Используйте журнал или меню ресторана, чтобы приглушить свет, который нельзя выключить

Во многих номерах есть фен. Он пригодится, если нужно высушить промокшую обувь

Сверните полотенце в рулон и положите его под дверь. Так в номере станет тише и темнее

Оставьте табличку «Не беспокоить» на дверной ручке, чтобы создать видимость, будто вы находитесь в номере, и тем самым отпугнуть потенциального злоумышленника

Если некуда поставить зубные щетки, используйте туалетную бумагу. Как правило, в номерах оставляют дополнительный рулон