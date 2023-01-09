14 признаков парикмахера, которые говорят о его мастерстве больше, чем любая реклама

Для многих стрижка — мероприятие напряженное. Неопытный мастер может из-за страха или, наоборот, излишней самонадеянности испортить не только прическу, но и сами волосы. Чтобы оценить профессионализм парикмахера, порой даже дожидаться результата не нужно. Существуют особые признаки хорошего специалиста, которые подскажут, что клиент в надежных руках.

1. Выкладывает фото своих работ в интернете

В современном мире у парикмахера множество возможностей рассказать о себе с помощью интернет-платформ. Поэтому перед стрижкой будет полезно посмотреть отзывы и фото его работ в сети. По опубликованным фото должно быть видно, что они сделаны в одном и том же месте и не отредактированы слишком сильно. Иначе есть риск, что они не принадлежат мастеру.

2. Может оценить, какой тип стрижки пойдет клиенту

То, какая прическа лучше подходит человеку, зависит от формы лица, состояния и свойств волос. Для опытного парикмахера не проблема быстро оценить это и дать рекомендации по стрижке. Поэтому можно не стесняться и задавать вопросы. Необязательно делать все так, как скажет мастер, но если такие вопросы вызовут замешательство — это явный признак низкой квалификации.

Парикмахер сделал мне челку, но она совершенно не подходит форме моего лица. Теперь я похожа на подростка, который ежедневно сидит в телефоне. Пожалуйста, скажите мне честно, сколько времени потребуется, чтобы волосы отросли? © Dry-Asparagus8365 / Reddit

3. Владеет разными типами ножниц

На первый взгляд кажется, что парикмахеру для работы нужен минимум инструментов. Но чтобы стрижка выглядела современно, хороший мастер обычно использует несколько типов ножниц. Они бывают с длинными и короткими лезвиями, с разным типом зубцов и так далее. Конечно, клиенту во всех тонкостях разбираться не обязательно, а вот специалист должен применять их с умом, иначе он может навредить прическе.

Парикмахер использовал филировочные ножницы на моих кудрявых волосах. Некоторые пряди теперь выглядят сухими, а некоторые даже не завиваются. Я уже два раза мыла голову после стрижки — безрезультатно! © Assepic / Reddit

4. Правильно расчесывает волосы

Некоторые парикмахеры орудуют расческой слишком грубо. Причин может быть много. Например, усталость, личные проблемы, недостаток квалификации. Дилетант может не знать, что, распутывая волосы, нужно расчесывать снизу вверх маленькими шажками, а не сверху. А также использовать разные расчески для мокрых и сухих волос.



Причиной неприятных ощущений может быть и качество расчески. Некоторые специалисты экономят и используют дешевые пластиковые изделия. Но клиенту с чувствительной кожей головы больше подойдет вариант с резиновыми зубьями.

Я иногда спрашиваю парикмахеров, почему они так сильно дерут волосы. Некоторые говорят, что они просто срывают злость: им не нравится кто-то из коллег или менеджеров, или у них мало клиентов. Иногда они просто торопятся. © Shannon White / Quora

5. Имеет запасные продезинфицированные инструменты

Для дезинфекции своего инвентаря парикмахеры обычно используют специальную жидкость синего цвета. Но в промежутках между клиентами, пока расчески, ножницы и машинки для стрижки обрабатываются, мастер обязательно должен достать им замену. Поэтому, если в поле зрения несколько одинаковых приборов, можно расслабиться.

6. Моет руки после использования средства для укладки

Хорошая идея — последить, как мастер работает с другими клиентами, а точнее, что делает после них. Если парикмахер использовал средство для укладки и был без перчаток, то он должен помыть руки, прежде чем приступить к следующей стрижке. Многие профессионалы не тратят на гигиену много времени, хотя и придерживаются четкого регламента. Поэтому можно упустить этот момент из вида.

7. Не навязывает укладку

Многие держат в голове образ прически, которую можно создать лишь с помощью специальных фиксирующих средств и фена. Но не каждый готов проводить такие процедуры ежедневно. В результате клиент сталкивается с печальной реальностью, когда после первого мытья головы прическа теряет форму.



Чтобы этого не случилось, желательно сообщить мастеру о реальных планах и попросить показать, как будут выглядеть волосы без укладки. Грамотного парикмахера не испугает такая задача, и результат его работы будет одинаково хорош. А вот неопытный может настаивать на стайлинге и завивке, ведь так можно замаскировать плохую стрижку.



Вчера я сделала стрижку, которой очень недовольна. Парикмахер уложил ее, чтобы скрыть это, но сегодня все стало очевидно. © marvelousmad / Reddit

Однажды я попросила не делать укладку, но парикмахер отказалась. Она так настаивала. Наверное, я немного слабачка, поэтому я позволила ей уговорить меня. © nukessolveprblms / Reddit

8. Разделяет волосы на секции прежде, чем приступить к работе

Вначале можно проследить, как специалист готовит волосы перед стрижкой. Лучший вариант, если он разделит всю копну на секции и будет последовательно обрабатывать каждую. Хаотичные попытки и неуверенные прикосновения обычно означают, что мастер сам не может до конца понять, как работать с волосами. А значит, прическа под угрозой.

В очередной раз парикмахер не разделил мои волосы должным образом перед стрижкой. Я думала, что это единичная ошибка, но это случилось уже дважды. © Clark-KAYble / Reddit

9. Подстригает волосы равномерно

Внезапные прерывания каскада или выстриженные части — признаки недостаточного мастерства. Если все это постигло прошлых клиентов парикмахера, то конечно, лучше держаться от него подальше. Но если это выяснилось уже в парикмахерском кресле, возможно, лучше вовремя остановиться и попытаться исправить ситуацию в другом салоне. Мастерам высокого уровня это под силу.



10. Моет голову перед стрижкой вьющихся и длинных волос

Некоторым кажется, что мытье головы — обязательная процедура в салонах высокого уровня. Но это не всегда так. Опыт подсказывает хорошему специалисту, стоит ли мыть голову перед стрижкой. Если речь о том, чтобы подровнять несколько сантиметров или добавить движения волосам, он, скорее всего, этого делать не будет. Если же речь про стрижку вьющихся или длинных волос, то тут другое дело. Вода позволит распрямить локоны и сделать все на высшем уровне. Так же поступают, когда делают многослойную стрижку.

11. Не берет деньги за мытье головы

Большинство парикмахеров не моет голову перед стрижкой, даже когда это требуется. Многие считают, что процедура занимает слишком много времени, и пренебрегают ей. Тем не менее всех мастеров учат в школе парикмахеров тому, что мытье волос — часть парикмахерской услуги и должно проводиться бесплатно.

12. Соблюдает правильную последовательность действий

Высокий уровень мастерства заключается не только в технике стрижки и умелой работе с материалами. Парикмахер соблюдает определенную последовательность действий, которая для обычного человека может показаться не значимой. Так, профи всегда сначала стрижет, а только потом красит волосы.

13. Делает ровный край с помощью ножниц, а не бритвы

Если цель — ровный срез волос, то следует использовать ножницы. И стричь кончики перпендикулярно. Бритву же используют для текстурирования стрижки, причем для этого концы срезаются под углом. Знающий мастер применяет оба этих инструмента в зависимости от цели. Но только если речь о прямых волосах, работать бритвой на вьющихся волосах не рекомендуется.

14. Дает советы по окрашиванию

В некоторые цвета невозможно покраситься за одну процедуру или при плохом состоянии волос. Так, сложнее всего получить и сохранить надолго красный. А вот сделать мелирование в технике омбре или изменить тон на максимально близкий к естественному — самые простые в уходе окрашивания. Если клиент настроен на смену имиджа, то хороший мастер его обязательно предупредит о подобных тонкостях.

Красный исчезнет быстрее, чем любой другой цвет, особенно если вы не используете профессиональный шампунь и кондиционер для ухода за цветом. © ALHEB3 / Reddit