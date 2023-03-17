15+ человек, которые одеваются так, что хочется спросить: «А с какой вы планеты?»
Знаменитая Коко Шанель как-то сказала: «Мода проходит, стиль остается». Некоторые люди, кажется, неуклонно следуют этому своеобразному завету кутюрье и носят вещи, которые, может, и не соответствуют быстротечным модным тенденциям, но выглядят непривычно и в то же время весьма стильно.
Шире широкого
«Встретила даму, которая разделяет мой вкус в одежде»
«Мне определенно нужно чаще носить это платье!»
- Оно похоже на ковер из «Сияния» © carriebrokeshaw / Reddit
«Я нашла это платье в секонд-хенде несколько лет назад, и оно никогда мне не надоест»
«Мне за 40, и люди постоянно говорят, что я не должна одеваться как фея и ходить с неуложенными волосами. Они думают, что я постоянно нахожусь в образе, а на самом деле эта одежда отражает мою индивидуальность»
Свидание в винтажном стиле
Элегантный монохромный образ
Платье, сшитое в духе 50-х, и соответствующие аксессуары
«Костюм, который я сшила для музыкальных фестивалей и рейвов. Топ двухсторонний»
Платье в стиле Gunne Sax, сшитое из вторичных материалов
«Мам, а ты можешь мне сшить наряд для фестиваля, посвященного Ренессансу?»
«Сшила брюки для своей подруги»
«Сшила комплект для себя и парный свитер для своей собаки»
«Сшил свой первый комбинезон»
Какая ткань лучше всех и почему это тафта?
«Связала свитер с портретом Фриды Кало»
«Мой пятничный наряд»
«Впервые надела это платье. Муж сказал, что я похожа на одну из героинь „Солнцестояния“»
«Сшила платье из старых простыней»
- Платье восхитительное, но на чем вы теперь будете спать? © xxmybestfriendplank / Reddit
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Фото на превью ComradeRingo / Reddit
AdMe/Сделай сам/15+ человек, которые одеваются так, что хочется спросить: «А с какой вы планеты?»
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