15+ человек, которые одеваются так, что хочется спросить: «А с какой вы планеты?»

Знаменитая Коко Шанель как-то сказала: «Мода проходит, стиль остается». Некоторые люди, кажется, неуклонно следуют этому своеобразному завету кутюрье и носят вещи, которые, может, и не соответствуют быстротечным модным тенденциям, но выглядят непривычно и в то же время весьма стильно.

Шире широкого

«Встретила даму, которая разделяет мой вкус в одежде»

«Мне определенно нужно чаще носить это платье!»

Оно похоже на ковер из «Сияния» © carriebrokeshaw / Reddit

«Я нашла это платье в секонд-хенде несколько лет назад, и оно никогда мне не надоест»

«Мне за 40, и люди постоянно говорят, что я не должна одеваться как фея и ходить с неуложенными волосами. Они думают, что я постоянно нахожусь в образе, а на самом деле эта одежда отражает мою индивидуальность»

Свидание в винтажном стиле

Элегантный монохромный образ

Платье, сшитое в духе 50-х, и соответствующие аксессуары

«Костюм, который я сшила для музыкальных фестивалей и рейвов. Топ двухсторонний»

Платье в стиле Gunne Sax, сшитое из вторичных материалов

«Мам, а ты можешь мне сшить наряд для фестиваля, посвященного Ренессансу?»

«Сшила брюки для своей подруги»

«Сшила комплект для себя и парный свитер для своей собаки»

«Сшил свой первый комбинезон»

Какая ткань лучше всех и почему это тафта?

«Связала свитер с портретом Фриды Кало»

«Мой пятничный наряд»

«Впервые надела это платье. Муж сказал, что я похожа на одну из героинь „Солнцестояния“»

«Сшила платье из старых простыней»