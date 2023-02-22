15 человек, которые просто хотели переехать в новое жилье, а обзавелись историей на миллион
Любой переезд, как правило, становится настоящим событием. Он сопровождается кучей хлопот, а еще любопытными находками и конфузными ситуациями. Пользователи сети поделились историями, которые приключились с ними во время переезда и которые они запомнят на веки вечные.
- Когда съезжала из родительского дома в общагу, с собой была сумка с вещами и пакетик. Спустя 2 года, когда переезжала в свою первую съемную комнату, везла уже 2 сумки, полсотни книг увез папа. А когда переезжала к парню, заказывала маленькую «газель», которую мы заполнили вещами наполовину. Живу с парнем 5-й год. Понимаю, что с моей стороны любовь прошла, пора бы каждому идти своим путем, и даже деньги на аренду есть, но... Каждый раз представляю, сколько коробок, пакетов и предметов придется сначала собрать, потом разобрать, расставить и разложить. Это очень глупо, но, кажется, я реально боюсь переезда. © Подслушано / Ideer
- С первой женой разошлись. Съемная квартира, детей нет, с работой так себе. Пара сумок с вещами и огромное желание вернуться на родину к родителям. Позвонил другу Сане, рассказал, что хочу вот так все поменять. Саня попросил подождать до вечера, сказал, что приедет и поговорим. Вечером приехали парни на 2 машинах, зашли, забрали меня и сумки. Привезли на новую съемную квартиру (сами нашли за полдня, оплатили аренду за 3 месяца). Накрыли на стол, посидели с ними, поговорили. Саня и остальные парни мне сказали: «Уехать обратно на родину ты всегда успеешь. Мы хотим, чтобы ты остался. Мы поможем всем, чем сможем». Вот такой был переезд. Который, безусловно, повлиял на мою дальнейшую жизнь. Теперь уже своя квартира, любимые супруга и сын, да и работа приносит радость и материальный достаток. Спасибо Саньку и парням. © TraktorisT1981 / Pikabu
- Парень сказал, что придется съехать со съемной квартиры из-за нехватки денег и пожить каждому у родителей. А потом оказалось, что он до сих пор там живет с другой. А ведь он для вида даже вещи перевозил! Спалился на том, что хозяйка квартиры позвонила мне, а не ему. © Подслушано / Ideer
- Моя учительница как-то рассказывала, что однажды проехала всю страну, чтобы помочь подруге перевезти вещи в новую квартиру. Денег было так мало, что ей пришлось экономить даже на еде. Но она просто не могла сказать «нет». © R3dCub3_real / Twitter
- Сегодня перевозил вещи на новую квартиру, какая-то соседка вредная увидела, что я гитару несу:
— Вы музыку слушать будете?
— Нет. Играть. Слушать будете вы. © mascruel / Pikabu
- Когда переезжали давным-давно в другую квартиру «по обмену», выяснили, что предыдущие владельцы как-то ухитрились срулить, оставив нашей семье нехилый долг за электричество. А потом мы выносили из дома их старый сломанный холодильник, который они нам милостиво оставили, и нашли под ним вросшее в слой грязи золотое обручальное кольцо. С учетом обстоятельств решили не отдавать. © shanghai48 / ADME
- Во время переезда на одежду пролился отбеливатель: крышка была плохо закручена. В итоге все мои черные вещи оказались испорченными, а на белых появились разноцветные пятна. Ужасно. Пришлось полностью обновлять гардероб. @ LucruciaSikwane / Twitter
- Вещи — это да. Первый раз переезжала с одним чемоданом, второй — уже с чемоданом и сумкой. Отправляясь в третье место, в котором живу вот уже 5 лет, заказывала мини-фургон. Как буду переезжать отсюда, не знаю. © Irina Pavlova / ADME
- Переезжали в новую квартиру, по традиции первой запустили кошку. Она потерлась у порога и ушла мяукать под дверь к соседу. Открыл молодой парень. В итоге муж, чуть что, сразу орет мне: «И вали к тому парню!» А я не знаю, как объяснить, что из соседней квартиры просто пахло жареной рыбой, мужу пора вылечить насморк, а кошка... Кошка, может, и права. © Подслушано / Ideer
- Моя жена всегда тщательно упаковывает коробки и аккуратно подписывает их. Но в последний раз она перестаралась и наполнила коробки книгами. Если вы когда-нибудь поднимали большую коробку с книгами, вы знаете, какие при этом возникают ощущения в спине. © sylver_dragon / Reddit
- Помню парня, который переехал в столицу, жил на работе, потом в машине, купил гараж и решил там жить. © Merlin123 / Pikabu
- В квартире, в которую мы переехали, до нас жила какая-то странная тетка: почти все комнаты были утыканы иголками, они торчали прямо в обоях. © Inspiration / ADME
- Полгода назад переезжала, а старую квартиру выставила на продажу. У меня была большая 4-комнатная, и я подумала, что лучше перееду в жилье поменьше, а на оставшиеся деньги куплю машину. Почти 4 месяца не могла найти покупателя, но вот случилось чудо, и мне написал молодой человек. Квартиру мою он купил, но кто бы мог подумать, что через полтора месяца я буду перевозить свои вещи к теперь уже мужу в свою старую квартиру... © Подслушано / Ideer
- Решилась на переезд к парню. Вещей у меня — на целую комнату, все сразу собирать и разбирать лень. Решила перевозить поэтапно. В один из этапов пришла в голову идея нацепить как можно больше вещей на себя, а не только пакеты взять. Зима, все равно под курткой не видно. Надела поверх оранжевой водолазки клетчатую жилетку, сверху джинсовую куртку, серую шапку с помпонами, на руки разные часы и на шею фиолетовые бусы. Уставилась в зеркало: мать моя женщина... Не иначе, последняя коллекция знаменитых брендов. Поняла, что модные коллекции не всегда продукт тяжелых трудов. © Подслушано / Ideer
- Я скоро буду рыдать от того, что меня тошнит каждый божий день. Невозможно устала выворачивать себя наизнанку. Было бы здорово, если бы это оказалась беременность или глисты, но это просто реакция организма на переезд. © faner_o4ka / Twitter
AdMe/Сделай сам/15 человек, которые просто хотели переехать в новое жилье, а обзавелись историей на миллион
Поделиться этой статьёй