15+ человек, которые взялись за дело и выполнили его так, что результат можно выставлять в палате мер и весов

Кажется, что в наше время, когда практически любую вещь можно найти на полке магазина или заказать в интернете, нет никакого смысла делать что-то самому. Например, торт быстрее купить, чем испечь, а рубашку — приобрести в магазине, нежели сначала выкроить, а потом сшить. Но, к счастью, есть люди, которые уверены: вещи, сделанные своими руками в единственном экземпляре, намного превосходят те, которые производят на фабриках и заводах.

«Торт, который я испек жене на ее 30-летие»

«Впервые сшила брюки с ширинкой. Топ, кстати, тоже моего производства»

«Испекла торт на 16-летие своей дочери»

«Всего лишь добавил окно в темную ванную»

«Я 30 лет боялась подойти к швейной машинке и вот наконец сшила это!»

«Сделала этих маленьких крысок из полимерной глины»

«Первая попытка сделать рататуй»

«С помощью любимой бабушки впервые сшила платье. Выкройка из 60-х годов»

«Первая сшитая мной рубашка, которая действительно похожа на рубашку»

«Я связала это покрывало полгода назад. Впервые попробовала узор „бриошь“ и по сей день в восторге и от него, и от всей работы в целом»

«Потратил все лето на вязку этого свитера с узором, и вот наконец пришло время его надеть»

«Сделал этот витраж для своей двери в кладовую»

«Сшила игрушку для сестры из одежды ее бабушки. Это моя первая попытка!»

«Начала украшать свою одежду рисунками, сделанными с помощью отбеливателя»

«Я делаю миниатюрные копии домашних питомцев. Этот маленький игрушечный хаски свалян из шерсти своего прообраза»

«Я сделала эту вышивку, когда мой любимый кот Джорджи ушел на радугу. Это портрет, заполненный вещами, которые он любил»

«Друг потратил 4 месяца, чтобы вышить крестиком портрет моего пуделя»

«Мой 8-летний сын обожает лепить из специальной глины. Этого персонажа из игры „Пять ночей у Фредди“ он сделал сам и попросил меня показать его всем»

«Этот букет цветов я сделала из бумаги»