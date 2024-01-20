15+ человек, которых другой цвет волос превращает в новых людей. И они спросили, как им лучше

Многие девушки с молодости экспериментируют с цветом своих волос. Одни останавливаются на одном цвете и чуть ли не всю жизнь только в него и красятся. А другие пробуют самые разные цветовые оттенки, но так и не могут решить, какие волосы им идут лучше всего. Герои нашей статьи обратились к пользователям интернета за советом и вот что те им ответили.

1. «Какой цвет подходит мне больше всего?»

«Мне очень нравится сочетание на втором фото. Выглядит очень красиво». © honeysushiroll92 / Reddit

2. «Помогите выбрать цвет волос и прическу! Мне самой больше нравится черный. А вам?»

«Фиолетовый идет вам больше всего. Думаю, длинная стрижка с челкой тоже хорошо соответствует вашим чертам лица». © Low-Comb8524 / Reddit

3. «Мне кажется или я и в самом деле покрасился в слишком темный цвет? Сам-то я рыжеволосый»

«Да, сынок, слишком темный. Но твой натуральный рыжий цвет, по-моему, делает тебя очень красивым!» © Dirk_Diggler_Kojak / Reddit

4. «Какой цвет волос мне идет больше всего?»

«Мне нравится „оранжевый“ цвет. Красный — красивый цвет, но он не смотрится на тебе» © ItsMoxieMayhem / Reddit

5. «Сейчас я хожу с естественными темно-русыми волосами. А у меня были темно-рыжие, светло-рыжие и светлые. Что скажете, какой из них идет мне больше всего?»

«На второй фотографии вы выглядите просто великолепно» © Unknown author / Reddit

6. «Я не могу выбрать, на каком цвете остановиться, а еще стричься или нет»

Мне больше всего нравится первое фото! У вас великолепные волосы и красивые глаза. А длинные темные волосы придают вашему цвету лица сияние и выделяют ваши глаза". © TaffyAppl / Reddit

7. «Что скажете, как мне лучше: брюнеткой, рыжей или блондинкой? А стоит ли мне вообще краситься?»

«Однозначно брюнетка». © Resident-Culture-999 / Reddit

«Я вообще удивлена, что так много комментаторов советуют иначе. Девушка, верьте в себя. Ваш цвет прекрасен сам по себе. Мне самой бы хотелось, чтобы мои волосы выглядели так же хорошо». © Roxanna1345 / Reddit

8. «За эти годы у меня было довольно много разных цветов. От природы я рыжая. Подскажите, как мне все-таки лучше? Готова к любым советам»

«Думаю, вам лучше всего с розовым цветом и рыжим (на втором фото)». © Tasty_Anteater_7781 / Reddit

9. «На первом фото — мои волосы сейчас, на втором — мой натуральный цвет. Но я очень хочу снова покраситься в какой-то светлый оттенок »

«Ничего себе, блондинка вы потрясающая. Хотя лавандовый цвет, честно говоря, тоже великолепен». © Kieranroarasaur / Reddit

10. «Я парикмахер со стажем 15 лет. Но сегодня я спрашиваю ваше мнение, как мне лучше? Какой цвет, длинные волосы или короткие?»

«Господи, ты прекрасно выглядишь в обоих случаях, но образ с короткими волосами просто невероятен. Немногие могут себе это позволить». © Spacex_mentee / Reddit

Прямо с языка сняли! Полностью поддерживаю! © CarelessStatement172 / Reddit

11. «До 21 года у меня были длинные темно-каштановые волосы. Потом решила стать блондинкой, испортила себе волосы и в итоге покрасилась в темно-русый цвет. Но сейчас мне кажется, что я выгляжу скучно и сухо»

«Я стилист и консультант по цвету. Мне кажется, вам подходят все цвета, а это дано лишь немногим. Думаю, черные волосы действительно подчеркивают ваши естественные черты лица. И это круто». © lilybeau1 / Reddit

12. «Как вы думаете, какой цвет мне подходит больше всего? Любые ответы принимаются с благодарностью»

«Мне очень нравятся светлые волосы! Выглядят поразительно и в то же время естественно, они вас так молодят». © Did_Plunk / Reddit

13. «Я всю жизнь была блондинкой, пока в прошлом году не покрасилась в светло-розовый. Потом перешла на темно-рыжий. А теперь не знаю, вернуться в блонд или стать еще темнее. Помогите советом!»

14. «Мои натуральные волосы пепельно-каштановые, но мне кажется, что я выгляжу лучше в теплых тонах. Что скажете?»

«Мне кажется, будучи блондинкой вы выглядите какой-то „сероватой“. Темно-коричневый — неплохой вариант! Но я считаю, ваши черты лица и кожа лучше всего смотрятся с теплым медным оттенком». © poetrigorl / Reddit

15. «Я только что покрасилась в черный цвет, надеюсь, поступила правильно. Хотя мне так нравился мой медный цвет, но он быстро выцвел. Так какой мне больше идет?»

«Думаю, что черный — слишком резкий для цвета вашей кожи и черт лица. Кажется, вам подойдет любой теплый шатен или блонд». © dooombug / Reddit

16. «Я сейчас хожу с розовым цветом. Стоит ли мне его сменить?»

«Лавандовый выглядит лучше всего. Он о-о-очень красивый!» © hart89394 / Reddit

17. «Мне нужна помощь! Что выбрать: холодный или теплый красный цвет?»

«Однозначно теплый красный цвет (на первом фото). Он очень хорошо подчеркивает ваши глаза». © Isweartozeus / Reddit