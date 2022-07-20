15+ доказательств того, что создать интерьер мечты можно с любым бюджетом
Обустройство интерьера многим кажется задачей очень сложной: порой может не хватать знаний, средств, да и времени тоже. Однако, чтобы создать дом своей мечты, который выглядит как с обложки модного журнала, нужно всего лишь немного смелости и уверенности в своих силах.
Мы в ADME считаем, что создание интерьера мечты по силам каждому человеку, и в подтверждение этого предлагаем вам посмотреть на фотографии квартир, которые люди обустроили своими руками. А в конце вас ждет уютный уголок, созданный для того, у кого лапки.
«Мы с бойфрендом сделали эту ванную своими руками за 8 недель»
«Дом был построен в 1947 году, поэтому пол состоял из многочисленных слоев, а ванна была чугунной и очень тяжелой».
«Меня не было в городе 2 недели, а когда вернулся, увидел, что моя жена своими руками отремонтировала наш санузел, расположенный в подвале, за небольшие деньги»
«Моя уютная мужская спальня»
«Когда я был ребенком, у меня не было дома на дереве»
«Думаете, 40 лет — это слишком много, чтобы построить его только для себя?»
«Я 37-летний холостяк»
«К сожалению, пространство небольшое, но у меня получилось разместить 5 из 7 моих книжных полок за креслами. Здесь нет окон, однако через стеклянные двери проникает много дневного света. Хотелось бы, чтобы владельцы комплекса разрешили мне покрасить стены».
«Я живу в маленьком старинном городке, в доме, который примерно на век меня старше»
«Все это пространство создано для чтения. А еще мне нравятся парусники и Lego».
«Я переезжал 11 раз, жил с семьей, друзьями, близкими людьми»
«Наконец-то у меня есть собственные апартаменты, которые я делю с лучшим соседом — моим сиба-ину».
«Это мой дом в Окленде, Новая Зеландия»
«Мне всегда нравились светлые, если можно так выразиться, немного женственные интерьеры».
«Мне 25 лет, и это мой первый дом»
«Это первая моя квартира, которой я по-настоящему горжусь»
«Поэтому в комнате раскладной столик для пикника, дешевые пляжные стулья и надувная кровать. Но я горд тем, что это мое собственное жилье».
«Недавно развелся. Я только ищу свой собственный стиль, но могу точно сказать, что горжусь тем, что у меня получилось»
«Мой чердак, на котором раньше располагались банк и скорняжная мастерская. Сохранена оригинальная отделка 1880 года»
«Мой маленький уютный уголок»
«Неплохо для 17-летнего парня со страстью к домашним растениям?»
«Наша спальня, практически все вещи в которой из комиссионного магазина»
«Впервые сам создал дизайн жилого пространства»
«Мне 26, и я наконец-то живу один!»
«Я не дизайнер интерьеров, а менеджер»
«В свои 30 лет я купил мой первый дом»
«Мне 21, и это моя первая квартира»
Бонус: уютный уголок для 12-недельного щенка
А вы когда-нибудь оформляли свой дом без помощи профессиональных дизайнеров? Если да, то мы с удовольствием посмотрим на фотографии вашего интерьера.