15+ доказательств того, что создать интерьер мечты можно с любым бюджетом

Обустройство интерьера многим кажется задачей очень сложной: порой может не хватать знаний, средств, да и времени тоже. Однако, чтобы создать дом своей мечты, который выглядит как с обложки модного журнала, нужно всего лишь немного смелости и уверенности в своих силах.

Мы в ADME считаем, что создание интерьера мечты по силам каждому человеку, и в подтверждение этого предлагаем вам посмотреть на фотографии квартир, которые люди обустроили своими руками. А в конце вас ждет уютный уголок, созданный для того, у кого лапки.

«Мы с бойфрендом сделали эту ванную своими руками за 8 недель»

«Дом был построен в 1947 году, поэтому пол состоял из многочисленных слоев, а ванна была чугунной и очень тяжелой».

«Меня не было в городе 2 недели, а когда вернулся, увидел, что моя жена своими руками отремонтировала наш санузел, расположенный в подвале, за небольшие деньги»

«Моя уютная мужская спальня»

«Когда я был ребенком, у меня не было дома на дереве»

«Думаете, 40 лет — это слишком много, чтобы построить его только для себя?»

«Я 37-летний холостяк»

«К сожалению, пространство небольшое, но у меня получилось разместить 5 из 7 моих книжных полок за креслами. Здесь нет окон, однако через стеклянные двери проникает много дневного света. Хотелось бы, чтобы владельцы комплекса разрешили мне покрасить стены».

«Я живу в маленьком старинном городке, в доме, который примерно на век меня старше»

«Все это пространство создано для чтения. А еще мне нравятся парусники и Lego».

«Я переезжал 11 раз, жил с семьей, друзьями, близкими людьми»

«Наконец-то у меня есть собственные апартаменты, которые я делю с лучшим соседом — моим сиба-ину».

«Это мой дом в Окленде, Новая Зеландия»

«Мне всегда нравились светлые, если можно так выразиться, немного женственные интерьеры».

«Мне 25 лет, и это мой первый дом»

«Это первая моя квартира, которой я по-настоящему горжусь»

«Поэтому в комнате раскладной столик для пикника, дешевые пляжные стулья и надувная кровать. Но я горд тем, что это мое собственное жилье».

«Недавно развелся. Я только ищу свой собственный стиль, но могу точно сказать, что горжусь тем, что у меня получилось»

«Мой чердак, на котором раньше располагались банк и скорняжная мастерская. Сохранена оригинальная отделка 1880 года»

«Мой маленький уютный уголок»

«Неплохо для 17-летнего парня со страстью к домашним растениям?»

«Наша спальня, практически все вещи в которой из комиссионного магазина»

«Впервые сам создал дизайн жилого пространства»

«Мне 26, и я наконец-то живу один!»

«Я не дизайнер интерьеров, а менеджер»

«В свои 30 лет я купил мой первый дом»

«Мне 21, и это моя первая квартира»

Бонус: уютный уголок для 12-недельного щенка