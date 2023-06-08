15 досадных промахов в образе, которые безжалостно накидывают нам лишние годы, как бы мы ни ухаживали за собой

Никто из нас не хочет казаться старше своего возраста. Правильное питание, активный образ жизни помогают нам выглядеть моложе, но помимо этого есть маленькие хитрости, которые помогают скинуть несколько лет. Хорошо подобранная одежда, макияж, подходящая прическа и цвет волос — все это помогает освежить образ. Но небольшие ошибки могут привести к совершенно противоположному эффекту.

1. Длинные волосы

face to face / FaceToFace / REPORTER / East News , Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

С годами объем шевелюры, к сожалению, уменьшается, волосы теряют блеск и цвет. Именно поэтому в большинстве случаев нет смысла отращивать шевелюру: короткая стрижка или длина до середины плеч придают облику свежесть и молодость. Кроме того, необходимо учитывать, что волосы, окрашенные в один и тот же цвет, могут выглядеть неестественно. Переливы и различные оттенки придают прядям натуральный вид, что стоит учитывать при окрашивании.

2. Одежда землистых оттенков

Invision/Invision/East News , KRLA/Broadimage/EAST NEWS

Коричневые, оливковые и болотные цвета идут далеко не всем, поэтому от одежды в таких тонах лучше отказаться. Зачастую эти цвета придают коже землистый оттенок и делают человека старше, чем он есть. Лучше включить в свой наряд аксессуары других цветов, например, бежевые или персиковые шарфы и платки.

3. Вычурные узлы на шейном платке

Will Groves, PacificCoastNews.com/EAST NEWS , EAST NEWS

Тяжелые, фигурные узлы на шарфе могут прибавить женщине несколько лет. Сейчас в моде стильная небрежность, в то время как излишняя аккуратность может выглядеть чересчур «взросло». Чтобы придать образу изящности и шарма, можно привязать яркий платок к ремню сумки или просто накинуть его на плечи.

4. Облегающие джинсы

PacificCoastNews/EAST NEWS , DDNY/Broadimage /EAST NEWS

Тесные джинсы из эластичной ткани при ходьбе собираются в несимпатичные складки, делая фигуру менее привлекательной. Кроме того, многие считают, что подобный фасон старит женщин. Оптимальным составом ткани для джинсов является деним с добавлением 2% стретчевых волокон или лайкры, спандекса, эластана. Правильно подобранные джинсы будут подчеркивать естественные формы тела, да и носить их будет приятнее.

5. Наряды из бархата

Soul Brother/Sipa USA/East News , Brian To / WENN.com/agefotostock/East News

Одежду из бархатной ткани лучше носить вечером, поскольку днем этот материал может выглядеть слишком вычурно, что придает образу более зрелый вид. Бархат также визуально добавляет лишние килограммы. Эта ткань отражает свет, переливаясь, что искажает восприятие силуэта. Лучше сочетать бархат с более легкими и нейтральными материалами. Даже небольшая полоска простой ткани между бархатом и лицом может добавить образу свежести.

А вот еще несколько деталей, которые могут незаметно вас состарить.

6. Слишком большое количество деталей

Berzane Nasser/ABACA/EAST NEWS , DDNY/Broadimage/Broad Image/East News

Изобилие деталей, например, разнообразные украшения, бахрома, рюши и воланы делают нас визуально тяжелее. Такой стиль кажется старомодным, поэтому лучше выбирать более лаконичные фасоны, которые выглядят современно и актуально.

7. Бесформенная сумка

Чем старше мы становимся, тем больше размер наших сумок. Чтобы придать своему образу молодости и свежести, стоит добавить в свою коллекцию небольшие сумки с жесткой геометрической формой. «В маленькой сумочке есть что-то молодежное и свежее. Кроме того, они могут быть очень функциональными», — поделилась своими мыслями стилист Елена Дукас.

8. Вязаная ажурная кофта

В последние годы на пике моды оказалась лаконичная крупная вязка, в то время как мелкое плетение в виде косички уже не столь актуально. При неправильном выборе вязаной вещи женщина может выглядеть как модель с обложки рукодельного журнала из прошлого века. К тому же такие вещи быстро теряют свою форму и отправляются в утиль.

9. Бесформенная одежда

Can Nguyen/Capital Pictures/EAST NEWS , AFP/EAST NEWS

Мешковатая одежда в стиле оверсайз безжалостно прибавляет нам лишние годы. Поэтому стоит внимательно подбирать подходящий силуэт, продумывая, что стоит подчеркнуть, а что скрыть. Вместо свободных балахонов лучше отдать предпочтение нарядам с лаконичным кроем.

10. Густая челка

AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News , Steven Ferdman / Everett Collection / East News

Густая челка визуально уменьшает размер глаз и выделяет морщинки. Зато длинная прореженная подходит практически всем. Равно как и отсутствие челки как таковой.

11. Помада неправильного оттенка

Michael Germana/Everett Collection/East News , JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News

Использование косметики неподходящего цвета может сделать образ неряшливым и даже добавить лишних лет. Чтобы подобрать идеальный цвет помады, необходимо знать тон своей кожи. Задача не из легких, но ее можно решить с помощью одного простого трюка. Надо всего лишь определить, какие украшения вам больше идут: золотые или серебряные. В первом случае вам пойдут теплые тона, а во втором — холодные.

12. Перебор с подводкой глаз

NPA/The Grosby Group/EAST NEWS , Sebastien Fremont / Starface/STARFACE PHOTO /East News

Толстая линия подводки, особенно если ее нанесли на нижнее веко, визуально старит женщину. Эта область и так сильно меняется с годами, поэтому не стоит привлекать к ней излишнее внимание с помощью дополнительных теней. Лучше выбрать кремовый карандаш, а затем слегка растушевать линию в области роста ресниц.

13. Шляпы с крупным декором

PPE/SIPA/SIPA/East News , ANDREW MATTHEWS/AFP/East News

Если мы говорим о выборе шляп, то стоит обратить внимание на модели, соответствующие последним тенденциям. Избегайте слишком широких полей, излишних украшений в виде цветов, перьев и вуали. Современные шляпы могут быть прекрасным дополнением к джинсам, пиджакам и футболкам. А вот строгие наряды, совмещенные с неактуальной шляпой, порой добавляют своей обладательнице лишние годы.

14. Изобилие вещей из меха

Меха всегда считались символом роскоши и достатка. Однако современная молодежь все чаще отказывается от покупки таких изделий в пользу более простых вещей. Человек, закутанный в меха с головы до ног, выглядит старше своего возраста, а сам наряд кажется старомодным. Поэтому стоит дополнить свои наряд из меха простыми и строгими базовыми деталями из других материалов.

15. Бюстгальтер неподходящего размера

Coleman-Rayner/EAST NEWS , Miguel Aguilar, PacificCoastNews/EAST NEWS

Чересчур тесный лифчик может сдавливать кожу, создавая неэстетичные складки. Приэтом слишком свободный или лишившийся былой формы бюстгальтер не обеспечивает необходимую поддержку, что может негативно сказаться на силуэте. В любом случае это накинет женщине лишних лет.

Кстати от выбора украшений тоже зависит, насколько удачным получиться образ. Например, сережки с камнями лучше смотрятся в сочетании с яркой помадой, а длинные ожерелья подходят высоким девушкам.