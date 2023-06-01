15+ лайфхаков, благодаря которым вы сможете больше времени тратить на себя, а не на бытовые заморочки

Бытовые дела нередко требуют много времени. И мало кто знает, что можно значительно упростить и ускорить многие процессы благодаря простым хитростям. Например, вы когда-нибудь задумывались о том, что можно использовать средства для волос, чтобы удалить следы маркера? Или что на воротник рубашки можно приклеить специальный стикер, чтобы он дольше не пачкался из-за пота? Если вы мечтаете тратить меньше времени и сил на домашние задачи, чтобы посвятить его себе и семье, эта статья создана для вас.

19. Выливайте воду из макарон через сито или дуршлаг, а не в него

18. Приклейте край совка к полу скотчем, чтобы создать ровный переход и собрать даже самый мелкий мусор

17. Нарезайте брокколи на соцветия только после приготовления. Кочан меньше развалится во время варки

16. Мелком можно скрыть стыки на белом плинтусе

15. После использования закрепите вантуз на унитазе крышкой, чтобы он просох и вода не стекала на пол

14. Чтобы не повредить поверхность ножом, подморозьте воск с помощью льда, чтобы легко подцепить и удалить его

13. Приклейте двусторонний скотч к метле, чтобы собрать волосы и при этом не забить ими ворсинки

12. Мыть ведро будет проще, если накидать на дно бумагу или ненужные газеты, которые впитают в себя все жидкости

11. Уберите жирное пятно с ковра, посыпав его кукурузным крахмалом и оставив на 15-20 минут. Затем просто пропылесосьте

10. Чтобы легко удалить следы от перманентного маркера обработайте их любым средством для укладки волос

9. Средство для мытья посуды справится с жирным налетом на стенках ванны

8. Оберните резинку вокруг горлышка дозатора, чтобы скорректировать дозу мыла

7. Мусорный пакет перестанет проваливаться в ведро, если приклеить к внешним стенкам крючки и зацепить за них ручки пакета

6. Заморозьте молоко или сливки в форме для льда, чтобы быстро делать дома айс-кофе

5. В жаркую погоду охладите наволочки в морозилке, прежде чем надеть на подушку

4. Закрепите файл при помощи подголовника и поместите в него телефон или планшет, чтобы отвлечь ребенка мультиками во время долгой дороги

3. Приклейте к воротнику рубашки хлопковый стикер, чтобы он дольше не пачкался

2. Используйте подставку на раковину, чтобы удобно расположить косметику

1. Натирайте сыр, ставя терку горизонтально, а не вертикально, чтобы не пачкать дополнительную посуду и высыпать сыр в блюдо прямо из терки