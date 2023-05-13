15 обычных вещей, о сроке службы которых мы и знать не знали. А стоило бы

Почти никто не забывает проверить срок годности продуктов на полках магазинов, но очень мало людей обращает внимание на время службы бытовых предметов. Поэтому ими либо слишком долго пользуются, либо, напротив, рано выбрасывают. Мы выяснили, сколько времени можно использовать наиболее распространенные товары быта, какие из них следует заменить уже сейчас, а какие еще могут послужить.

1. Салфетки из микрофибры

Салфетки из микрофибры — находка для тех, кто любит держать дом чистым. Они не оставляют разводов, прекрасно впитывают влагу и поглощают пыль, не разнося ее по мебели. Их можно стирать до 500 раз, причем, если вы делаете уборку дважды в неделю и каждый раз очищаете салфетки, они прослужат около 5 лет. Лучше стирать их в сетчатом мешочке или отдельно, чтобы избежать скопления ворсинок с других вещей. Кроме того, не рекомендуется использовать кондиционер для белья, так как он может забить волокна ткани и снизить эффективность уборки.

2. Крем

Мы обычно используем крем для лица или рук, пока он не кончится. Однако время его использования зависит от типа упаковки. В бутылочке с дозатором или тюбике он может храниться до года, в то время как в банке — 6–9 месяцев, а то и меньше — из-за того, что мы лезем туда пальцами, могут завестись бактерии, и срок службы такого продукта сократиться.

3. Бритвенные станки

Бритвенные станки могут быть использованы от 3 до 10 раз, если они одноразовые. Кассеты для многоразовых станков следует менять после 5–10 использований. В обоих случаях следует ориентироваться на качество бритья, чтобы избежать порезов и раздражений кожи, которые могут возникнуть при использовании тупых лезвий.

4. Коврик в ванной комнате

Из-за постоянного контакта с влагой, особенно в ковриках с резиновой основой, могут появляться плесень и вредные микроорганизмы. Рекомендуется менять коврики каждые 2 года или тогда, когда резиновая основа износилась.

5. Щетка для посуды

Мыть посуду при помощи щетки — практичное решение: щетинки легко отмывают остатки пищи, а микробы медленнее скапливаются между щетинками, чем на губках. Однако щетки также нужно периодически менять, поскольку щетинки со временем изнашиваются, ломаются и хуже выполняют свою функцию. Если щетинки не имеют явных повреждений, новую кухонную помощницу стоит покупать каждые 4–6 месяцев.

6. Кухонные лопатки

Кухонные лопатки и щипцы из-за температурных перепадов требуют регулярной замены. Это связано с тем, что из-за микротрещин и повреждений на покрытии этих предметов они могут стать источником загрязнения пищи. Рекомендуется менять лопатки и щипцы каждые 2 года или сразу, как только вы заметили изменения на них.

7. Гель для душа

Если в закромах лежит куча подаренных гелей для душа, то лучше проверить их срок годности. Обычно он составляет 2–3 года. Не рекомендуется использовать гель для душа после этой даты, даже если кажется, что он не потерял своих свойств: в нем могут завестись бактерии, поэтому лучше не рисковать.

8. Бьюти-блендер и спонж

Симпатичный пористый спонж, который так хорошо наносит тональную основу, может стать пристанищем для бактерий. Как правило, спонжи не рекомендуется использовать дольше 3 месяцев: на поверхности накапливаются клетки кожи, косметика и бактерии, что может привести к появлению акне и раздражений. Чтобы продлить срок службы своего бьюти-блендера, рекомендуется мыть его после каждого использования и давать ему высохнуть в хорошо вентилируемом месте. Если вы заметили на поверхности пятна плесени, лучше выбросить его и купить новый.

9. Солнцезащитные очки

Мы редко задумываемся о том, что солнцезащитные очки вообще нужно менять. Однако этот аксессуар покрыт защитой от ультрафиолета, который со временем становится менее эффективным, что может плохо сказаться на здоровье глаз. Срок годности очков зависит от того, насколько часто вы их надеваете. Если это повседневная пара, то стоит заменить их через 1–2 года ношения. Это касается как бюджетных пар, так и дорогих дизайнерских.

10. Бактерицидный лейкопластырь

По истечении срока годности лейкопластырь может стать менее эффективным и не обеспечивать должной защиты ран. Поэтому рекомендуется обновлять запас каждые 5 лет. Также стоит помнить, что хранить лейкопластырь нужно в сухом и прохладном месте, чтобы избежать высыхания клея и сохранить его свойства, но в целом это та вещь, которая может прослужить очень долго.

11. Внешний аккумулятор

Внешний аккумулятор обычно имеет срок службы 1–3 года и может быть заряжен примерно 500 раз. После этого его емкость начинает снижаться, а в худшем случае батарея может вздуться, что потребует ее утилизации. Также важно следить за состоянием аккумулятора и не перегружать его, чтобы продлить срок службы.

12. Хозяйственные перчатки

Срок службы перчаток может удивить своей продолжительностью. Несмотря на то что они выглядят как быстроизнашивающиеся аксессуары, латексные перчатки могут использоваться в течение 3 лет, а нитриловые — до 5 лет. Однако, чтобы они прослужили как можно дольше, необходимо правильно ухаживать за ними: мыть теплой водой и мылом после каждого использования и хранить при температуре не выше 25 °C.

13. Бальзам для губ

У бальзама для губ срок хранения зависит от его состава. Если в продукте есть солнцезащитные компоненты, например оксид цинка или диоксид титана, рекомендуется использовать его не дольше года. В остальных случаях следите за внешним видом и запахом бальзама: если продукт выглядит и пахнет так же, как в первый день использования, и на нем нет видимых трещин, то его можно использовать в течение 5 лет.

14. Дезодорант

Закрытый дезодорант может храниться 1–3 года в зависимости от производителя и состава продукта. Использование просроченного дезодоранта не нанесет вреда здоровью, однако его компоненты могут потерять свои свойства, что плохо скажется на эффективности. Поэтому рекомендуется менять открытый дезодорант каждые 6–12 месяцев.

15. Влажные салфетки

Многие носят влажные салфетки в сумке на случай, если захочется освежиться или протереть руки, а для людей с маленькими детьми это практически предмет первой необходимости. Срок годности закрытой упаковки — 2–3 года, а в открытом виде хранить их можно в течение 4 недель. После этого срока салфетки, скорее всего, высохнут и потеряют свою функцию. Но лучше не использовать их после истечения срока годности, так как в упаковке могут появиться бактерии и плесень.