15 секретов индийских женщин, благодаря которым они в любом возрасте обладают гладкой кожей и шелковистыми волосами

Кажется, что у индийских женщин от природы красивая кожа и волосы. Но секрет кроется в том, что местные дамы стараются использовать только натуральные, органические и недорогие продукты. Например, волосы натирают медом, а тело — йогуртом или кокосовым маслом, причем до купания, а не после. Вот, к каким еще бьюти-хитростям прибегают индианки.

Кстати, в конце вы узнаете рецепт маски для лица, которую использует популярная индийская актриса и фотомодель Приянка Чопра.

1. Укрепляют кожу и волосы медом

В этом продукте содержатся антиоксиданты и целебные элементы, которые увлажняют кожу и восстанавливают волосы. Поэтому индийские женщины используют его в качестве увлажняющей маски. Они просто наносят мед, смешанный с небольшим количеством масла жожоба, на кожу, а через некоторое время смывают его. Также индианки используют мед вместо кондиционера для волос. Его смешивают с небольшим количеством кокосового масла и наносят полученную пасту на влажные волосы. А затем ополаскивают теплой водой.

2. Натирают тело греческим йогуртом

Приянка Чопра еще в 2017 году поделилась секретом по уходу за кожей. Так, она ежедневно, когда принимает душ, натирает тело греческим йогуртом, оставляет его на несколько минут и затем смывает.

3. А волосы — творогом

Творог является отличным источником кальция — минерала, который играет важную роль для здоровья зубов и костей. Но этот молочный продукт также способен придавать волосам блеск и шелковистость. Индианки смешивают его с лимонным соком и медом, и наносят на кожу головы. Оставляют на 20 минут, а затем смывают водой.

4. Часто меняют пробор

Индийские женщины обладают такими здоровыми прядями еще и потому, что постоянно меняют пробор на голове. Этот простой метод помогает предотвратить истончение волос, так как при разном разделении волос одни и те же пряди реже подвергаются воздействию солнца и постоянному расчесыванию.

5. Пьют много жидкости, в том числе чай

Давно известно, что употребление большого количества воды благотворно сказывается на организме человека. Но индийские женщины, помимо воды, стараются выпивать минимум 2 чашки зеленого чая в день, так как он тоже очищает организм и придает сияние коже. Например, так поступает известная 74-летняя индийская актриса, танцовщица и кинорежиссер Хема Малини, гладкой коже которой можно только позавидовать (учитывая возраст Хемы).

6. Мажут тело и губы топленым маслом

С давних времен жители Индии используют топленое масло в приготовлении пищи. Но оно также является отличным увлажняющим средством. Индианки применяют его вместо масел для тела и кремов, а также при лечении обветренных и потрескавшихся губ.

7. Избавляются от волос на лице с помощью муки

Граммовая мука (мука из нута, также известная как бесан) — ингредиент, который хотя бы раз в жизни каждая индийская женщина использовала в качестве маски для лица или очищающего средства для тела. Сама по себе граммовая мука сильно сушит кожу, поэтому ее перед применением смешивают с каким-нибудь другим натуральным увлажняющим ингредиентом (йогуртом, медом, молоком или даже водой). Полученная густая текстура действует почти как воск, эффективно удаляя нежелательные волоски на теле и лице. Пасту наносят на нужную область, затем ждут, пока она высохнет, и только потом вытирают ее. Выполнять эту процедуру 1-2 раза в неделю.

8. А от кругов под глазами избавляются картофелем

Индийские женщины используют картофель, чтобы избавиться от темных кругов, мешков под глазами и отечности. Они разрезают сырую картофелину пополам, скоблят по ней вилкой, чтобы появилась жидкость, и затем в течение минуты протирают лицо. А потом умывают лицо водой.

9. Не моют волосы в горячей воде

Женщины Индии моют свои волосы в прохладной или теплой воде, но ни в коем случае не в горячей. Шива Таваколи, соучредитель бренда средств по уходу за волосами, говорит: «Вы можете использовать самые лучшие увлажняющие продукты для волос, но если вы ополаскиваете их горячей водой, то пересушиваете волосы, и весь ваш уход идет насмарку».

10. Избавляются от перхоти с помощью лимона

Лимон — эффективное средство против перхоти, которое выбирают многие индийские знаменитости. Этот фрукт не только укрепляет волосяные фолликулы, но и помогает сбалансировать pH кожи головы, предотвращая появление перхоти. Нужно просто выжать немного лимонного сока в небольшую миску и аккуратно кончиками пальцев нанести его на кожу головы. Оставить на 15 минут и затем смыть шампунем. Эту процедуру необходимо повторять регулярно.

11. Осветляют подмышки куркумой

В Индии куркуму можно найти на каждой кухне. Правда, жительницы страны применяют ее не только для приготовления, но и в свадебных церемониях. Будущие невесты традиционно с помощью куркумы добиваются сияния кожи лица. Но ее также используют, чтобы осветлять участок кожи под мышками. Для этого смешивают натуральную куркуму и воду, наносят в область подмышек, держат пасту в течение 10 минут, а затем смывают.

12. Мажут тело маслом перед купанием, а не после

Массаж с маслом для тела — один из известных индийских секретов ухода за кожей. Индианки делают массаж всего тела с использованием различных масел, причем перед купанием. Обычно они используют кокосовое или горчичное масло.

13. Втирают в кожу головы кокосовое масло

Чтобы волосы были пышные, женщины Индии, помимо прочего, используют кокосовое масло. Нужно регулярно втирать теплое кокосовое масло в кожу головы и через пару часов смывать его шампунем. Также его можно использовать вместо кондиционера для волос. Надо набрать в ладонь 1-2 столовые ложки кокосового масла, нанести их на некоторое время на волосы, а потом смыть.

14. Еще кокосовым маслом чистят лицо

В интервью Harper’s Bazaar Приянка Чопра поделилась еще одной бьюти-хитростью. Нужно перед сном на несколько минут нанести кокосовое масло на кожу лица. Затем взять теплое влажное полотенце и втирать масло в лицо. Оно будет увлажнять кожу, а полотенце — отшелушивать.

15. Увлажняют лицо розовой водой

Еще в Индии для ухода за телом широко используют розовую воду. Ее можно сделать в домашних условиях. Нужно на 1,5 стакана кипятка добавить 2 стакана лепестков роз. После остывания переложите воду в холодильник на двое суток. Затем разомните лепестки в воде и процедите ее. После этого налейте эту воду в банку и добавьте в нее 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока. Так розовая вода будет дольше оставаться свежей. По мере необходимости распыляйте эту розовую воду на лицо. Визажист Кирин Бхатти, которая работала с такими звездами, как Алессандра Амбросио, Джессика Паре и другими, говорит: «В моей косметичке всегда есть розовая вода. Я распыляю ее на кожу [моих клиентов]». Она утверждает, что эта процедура дает освежающий, смягчающий эффект. «А еще она потрясающе пахнет», — восторгается Бхатти.

Бонус. Маска для лица от Приянки Чопры

Приянка Чопра любит готовить собственные эликсиры красоты прямо дома. Вот маска для лица, которая может мгновенно осветлить кожу и убрать тусклость. Ингредиенты: Одна чашка пшеничной муки

Щепотка порошка куркумы

Несколько капель сока лайма

Сливочный йогурт

Розовая вода (по желанию) Смешайте ингредиенты в миске и сделайте пасту. Если смесь окажется слишком сухой, добавьте немного розовой воды, чтобы получилась нужная консистенция. Нанесите этот компресс на кожу и оставьте на 15-20 минут. Затем аккуратно сотрите высохшую маску.