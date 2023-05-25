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15 вещей, которые пригодятся всем, кто хочет сделать свою жизнь значительно проще

Сделай сам
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Сложно отрицать, что ведение быта в современном мире значительно облегчилось. Все хлопоты теперь берут на себя технические новинки: стиральные машины делают за нас всю тяжелую работу, для поддержания чистоты дома можно вызвать клининговую службу, и даже поход в магазин уже не обязателен, ведь все необходимое можно заказать на дом. Однако это еще далеко не все способы сделать жизнь более простой и комфортной.

1. Средство от натирания и мозолей

Наверняка каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда новая обувь причиняет существенный дискомфорт. Обычно в таких случаях мы покупаем лейкопластырь. Однако можно использовать специальный карандаш, который вообще предотвратит появление мозолей. Просто нанесите средство на проблемные места, и обновляйте при необходимости. Более того, этот карандаш очень компактный и легко помещается даже в самую маленькую сумочку.

2. Беспроводные наушники

Наушники стали незаменимым аксессуаром для современных людей. Музыка, аудиокниги и подкасты сопровождают нас повсюду: в общественном транспорте, во время прогулок, в тренажерном зале. Однако у проводных наушников есть несколько существенных недостатков.

Прежде всего, их провода постоянно запутываются, зацепляются за одежду и быстро изнашиваются. Во-вторых, это неудобно при занятиях спортом и других активных действиях. К счастью, появилась отличная альтернатива — беспроводные наушники, которые обеспечивают своим владельцам полную свободу действий и передвижения.

3. Очки для работы за компьютером

Если вы проводите значительное количество времени перед компьютером, то вам, вероятно, знакомы такие симптомы, как усталость и сухость глаз, головная боль и нечеткое зрение. Медики называют это состояние компьютерный зрительный синдром.

Современные компьютерные очки со специальными линзами могут помочь снизить нагрузку на глаза, а также блокировать или отфильтровывать вредный синий свет, излучаемый монитором. Таким образом, время, проведенное перед монитором, не принесет столько дискомфорта.

4. Устройство для удаления катышков с одежды

Заметные катышки на одежде моментально делают вид неопрятным. Возникают они по разным причинам: из-за особенностей материала или постоянного трения об одежду при ношении, например, сумки через плечо. В таких ситуациях очень полезным оказывается специальное устройство для удаления катышков, которое работает как триммер. Устройство продается, как правило, по доступной цене, и при этом спасает огромное количество одежды, а значит, и ваших денег.

5. Беспроводной электрический насос

Беспроводной насос решает проблему мучительного надувания матрасов, плавательных кругов, надувных игрушек и прочего, что особенно актуально в летний сезон. Благодаря отсутствию проводов, его можно легко взять с собой на пляж или в поход, где нет возможности подключения к розетке — достаточно лишь заблаговременно зарядить его дома. Некоторые насосы, кроме того, обладают второй полезной функцией — откачкой воздуха, что тоже позволяет быстро и удоюно спустить крупногабаритные надувные предметы.

6. Посудомоечная машина

Сегодня существует широкий выбор моделей, подходящих на любой вкус и бюджет, однако многие все еще считают их излишней роскошью. Но на самом деле, посудомоечная машина — это отличное средство экономии не только времени и нервов, но и денег. За время одного запуска машина расходует меньше воды, чем человек при ручной мойке. Кроме того, она обеспечивает более эффективное мытье и даже может обеззараживать посуду.

7. Массажный коврик

Массажные коврики становятся все более популярными среди ценителей массажа. Не удивительно, ведь это хорошая возможность расслабиться и улучшить кровообращение, без необходимости посещения массажиста. Массажный коврик-аппликатор с большим количеством шипов на поверхности помогает снизить стресс, избавиться от бессонницы, расслабляет мышцы, снимает боль в шее и спине. Однако перед его использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные противопоказания.

8. Робот-пылесос

Робот работает автономно: вы просто запускаете его, и он самостоятельно сканирует помещение, осуществляет уборку и возвращается на зарядку. Вам останется только очистить контейнер для сбора мусора и пыли. Кроме того, вы можете управлять роботом-пылесосом удаленно с помощью приложения на своем смартфоне, так что когда вы вернетесь домой, вас встретит идеальная чистота. Еще одним преимуществом является возможность робота очищать пол в труднодоступных местах, таких как пространство под кроватью. И наконец, робот-пылесос компактен и не занимает много места в вашем доме.

9. Рулонные шторы

Забудьте о проблеме скапливания пыли и шерсти на горизонтальных жалюзи. В отличие от жалюзи, которые требуют тщательной очистки каждой лопасти, рулонные шторы гораздо более просты в уходе. Благодаря специальной антистатической пропитке, которой их часто обрабатывают, пыль буквально отталкивается от них. Таким образом, вы сэкономите много времени и усилий на поддержание идеальной чистоты в вашем доме. Кроме того, рулонные шторы изготовлены из прочного материала, что делает их более устойчивыми к повреждениям.

10. Ортопедическая подушка

Важность качественного сна для нашего общего благополучия и здоровья неоспорима, и одной из ключевых составляющих комфортного сна является подушка. Необходимо заботиться о правильной поддержке шеи и головы во время отдыха, чтобы избежать проблем со здоровьем и недостатка энергии в течение дня. Ортопедическая подушка отличное решение — она поможет вам расслабиться и полноценно отдохнуть, обеспечивая правильное положение шеи и поддержку позвоночника.

11. Отпариватель для одежды

Отпариватель — эффективное устройство для удаления складок с различных типов тканей. Он позволяет быстро и безопасно привести в порядок даже самые нежные ткани, а также мех и шерсть. Прибор идеально подходит для обработки изделий с воланами, рюшами, пайетками и стразами. Кроме того, портативный отпариватель займет минимум места и позволит вам выполнять процесс отпаривания где угодно, даже без гладильной доски.

12. Вкладыши от пота

Влагопоглощающие вкладыши представляют собой незаменимый аксессуар для всех, кто сталкивается с проблемой избыточного потоотделения в области подмышек, особенно летом. Они надежно фиксируются на одежде, не отклеиваются даже при активном движении и гарантируют отсутствие на ткани неприглядных разводов. Варианты, изготовленные из хлопка, кроме того, предотвратят появление раздражений и аллергических реакций.

13. Натяжные простыни

Мы все сталкивались с неприятной проблемой мятых и скомканных простыней. Это обычно вызывает дискомфорт во время сна и серьезно портит настроение по утрам, поскольку каждый раз приходится тратить время на то, чтобы все поправить. Для тех, кто устал от этой ежедневной рутины, существует прекрасное решение — простыни на резинке. Вам просто нужно выбрать постельное белье под размер вашего матраса, и забыть о простыне до момента стирки.

14. Домашний эпилятор

Хотя бритье — наиболее распространенный и удобный вариант для многих, домашний лазерный эпилятор может значительно упростить эту процедуру. Лазерная эпиляция считается одним из самых эффективных и безболезненных методов удаления волос, а также может привести к долговременному сокращению их роста. Однако перед использованием эпилятора рекомендуется проконсультироваться со специалистом, чтобы достичь максимальных результатов и проводить процедуру безопасно.

15. Устройство снимающее зуд от укусов

Устройство для снятия зуда от укусов комаров предлагает инновационный подход к уменьшению дискомфорта. Его контактная поверхность нагревается до оптимальной температуры в пределах 50 °C. Эффект нагревания поддерживается в течение нескольких секунд, и уже в первые минуты применения помогает снизить отек, боль и зуд.

Это изобретение идеально подходит для туристов, любителей активного отдыха на природе и заботливых мам, которые заботятся о благополучии своей семьи.

Существует еще огромное количество крутых вещей для дома, которые избавляют от надоедливых хлопот и при этом часто стоят сущие копейки. Например, если вам до жути надоело отмывать микроволновку, вам очень может понравиться специальный пароочиститель, после использования которого будет достаточно просто протереть поверхность тряпкой.

Фото на превью freepik / Freepik, Okeny's Beautiful / AliExpress
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AdMe/Сделай сам/15 вещей, которые пригодятся всем, кто хочет сделать свою жизнь значительно проще
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