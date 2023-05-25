15 вещей, которые пригодятся всем, кто хочет сделать свою жизнь значительно проще

Сложно отрицать, что ведение быта в современном мире значительно облегчилось. Все хлопоты теперь берут на себя технические новинки: стиральные машины делают за нас всю тяжелую работу, для поддержания чистоты дома можно вызвать клининговую службу, и даже поход в магазин уже не обязателен, ведь все необходимое можно заказать на дом. Однако это еще далеко не все способы сделать жизнь более простой и комфортной.

1. Средство от натирания и мозолей

Наверняка каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда новая обувь причиняет существенный дискомфорт. Обычно в таких случаях мы покупаем лейкопластырь. Однако можно использовать специальный карандаш, который вообще предотвратит появление мозолей. Просто нанесите средство на проблемные места, и обновляйте при необходимости. Более того, этот карандаш очень компактный и легко помещается даже в самую маленькую сумочку.

2. Беспроводные наушники

Наушники стали незаменимым аксессуаром для современных людей. Музыка, аудиокниги и подкасты сопровождают нас повсюду: в общественном транспорте, во время прогулок, в тренажерном зале. Однако у проводных наушников есть несколько существенных недостатков. Прежде всего, их провода постоянно запутываются, зацепляются за одежду и быстро изнашиваются. Во-вторых, это неудобно при занятиях спортом и других активных действиях. К счастью, появилась отличная альтернатива — беспроводные наушники, которые обеспечивают своим владельцам полную свободу действий и передвижения.

3. Очки для работы за компьютером

Если вы проводите значительное количество времени перед компьютером, то вам, вероятно, знакомы такие симптомы, как усталость и сухость глаз, головная боль и нечеткое зрение. Медики называют это состояние компьютерный зрительный синдром. Современные компьютерные очки со специальными линзами могут помочь снизить нагрузку на глаза, а также блокировать или отфильтровывать вредный синий свет, излучаемый монитором. Таким образом, время, проведенное перед монитором, не принесет столько дискомфорта.

4. Устройство для удаления катышков с одежды

Заметные катышки на одежде моментально делают вид неопрятным. Возникают они по разным причинам: из-за особенностей материала или постоянного трения об одежду при ношении, например, сумки через плечо. В таких ситуациях очень полезным оказывается специальное устройство для удаления катышков, которое работает как триммер. Устройство продается, как правило, по доступной цене, и при этом спасает огромное количество одежды, а значит, и ваших денег.

5. Беспроводной электрический насос

Беспроводной насос решает проблему мучительного надувания матрасов, плавательных кругов, надувных игрушек и прочего, что особенно актуально в летний сезон. Благодаря отсутствию проводов, его можно легко взять с собой на пляж или в поход, где нет возможности подключения к розетке — достаточно лишь заблаговременно зарядить его дома. Некоторые насосы, кроме того, обладают второй полезной функцией — откачкой воздуха, что тоже позволяет быстро и удоюно спустить крупногабаритные надувные предметы.

6. Посудомоечная машина

Сегодня существует широкий выбор моделей, подходящих на любой вкус и бюджет, однако многие все еще считают их излишней роскошью. Но на самом деле, посудомоечная машина — это отличное средство экономии не только времени и нервов, но и денег. За время одного запуска машина расходует меньше воды, чем человек при ручной мойке. Кроме того, она обеспечивает более эффективное мытье и даже может обеззараживать посуду.

7. Массажный коврик

Массажные коврики становятся все более популярными среди ценителей массажа. Не удивительно, ведь это хорошая возможность расслабиться и улучшить кровообращение, без необходимости посещения массажиста. Массажный коврик-аппликатор с большим количеством шипов на поверхности помогает снизить стресс, избавиться от бессонницы, расслабляет мышцы, снимает боль в шее и спине. Однако перед его использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные противопоказания.

8. Робот-пылесос

Робот работает автономно: вы просто запускаете его, и он самостоятельно сканирует помещение, осуществляет уборку и возвращается на зарядку. Вам останется только очистить контейнер для сбора мусора и пыли. Кроме того, вы можете управлять роботом-пылесосом удаленно с помощью приложения на своем смартфоне, так что когда вы вернетесь домой, вас встретит идеальная чистота. Еще одним преимуществом является возможность робота очищать пол в труднодоступных местах, таких как пространство под кроватью. И наконец, робот-пылесос компактен и не занимает много места в вашем доме.

9. Рулонные шторы

Забудьте о проблеме скапливания пыли и шерсти на горизонтальных жалюзи. В отличие от жалюзи, которые требуют тщательной очистки каждой лопасти, рулонные шторы гораздо более просты в уходе. Благодаря специальной антистатической пропитке, которой их часто обрабатывают, пыль буквально отталкивается от них. Таким образом, вы сэкономите много времени и усилий на поддержание идеальной чистоты в вашем доме. Кроме того, рулонные шторы изготовлены из прочного материала, что делает их более устойчивыми к повреждениям.

10. Ортопедическая подушка

Важность качественного сна для нашего общего благополучия и здоровья неоспорима, и одной из ключевых составляющих комфортного сна является подушка. Необходимо заботиться о правильной поддержке шеи и головы во время отдыха, чтобы избежать проблем со здоровьем и недостатка энергии в течение дня. Ортопедическая подушка отличное решение — она поможет вам расслабиться и полноценно отдохнуть, обеспечивая правильное положение шеи и поддержку позвоночника.

11. Отпариватель для одежды

Отпариватель — эффективное устройство для удаления складок с различных типов тканей. Он позволяет быстро и безопасно привести в порядок даже самые нежные ткани, а также мех и шерсть. Прибор идеально подходит для обработки изделий с воланами, рюшами, пайетками и стразами. Кроме того, портативный отпариватель займет минимум места и позволит вам выполнять процесс отпаривания где угодно, даже без гладильной доски.

12. Вкладыши от пота

Влагопоглощающие вкладыши представляют собой незаменимый аксессуар для всех, кто сталкивается с проблемой избыточного потоотделения в области подмышек, особенно летом. Они надежно фиксируются на одежде, не отклеиваются даже при активном движении и гарантируют отсутствие на ткани неприглядных разводов. Варианты, изготовленные из хлопка, кроме того, предотвратят появление раздражений и аллергических реакций.

13. Натяжные простыни

Мы все сталкивались с неприятной проблемой мятых и скомканных простыней. Это обычно вызывает дискомфорт во время сна и серьезно портит настроение по утрам, поскольку каждый раз приходится тратить время на то, чтобы все поправить. Для тех, кто устал от этой ежедневной рутины, существует прекрасное решение — простыни на резинке. Вам просто нужно выбрать постельное белье под размер вашего матраса, и забыть о простыне до момента стирки.

14. Домашний эпилятор

Хотя бритье — наиболее распространенный и удобный вариант для многих, домашний лазерный эпилятор может значительно упростить эту процедуру. Лазерная эпиляция считается одним из самых эффективных и безболезненных методов удаления волос, а также может привести к долговременному сокращению их роста. Однако перед использованием эпилятора рекомендуется проконсультироваться со специалистом, чтобы достичь максимальных результатов и проводить процедуру безопасно.

15. Устройство снимающее зуд от укусов

Устройство для снятия зуда от укусов комаров предлагает инновационный подход к уменьшению дискомфорта. Его контактная поверхность нагревается до оптимальной температуры в пределах 50 °C. Эффект нагревания поддерживается в течение нескольких секунд, и уже в первые минуты применения помогает снизить отек, боль и зуд. Это изобретение идеально подходит для туристов, любителей активного отдыха на природе и заботливых мам, которые заботятся о благополучии своей семьи.