16 признаков, которые явно говорят о том, что парикмахер — профессионал своего дела

Для многих людей стрижка может быть напряженным событием. Малоопытный парикмахер может испортить не только прическу, но и состояние волос. А чтобы понять, можно ли довериться конкретному мастеру, вовсе не обязательно ждать финальный результат. Еще до начала работы или уже в процессе можно все понять о его профессионализме. Вот некоторые признаки, которые указывают на то, что клиент находится в надежных руках у хорошего специалиста.

1. Выкладывает в интернете фото своих работ

В современном мире у парикмахера множество возможностей рассказать о себе с помощью интернет-платформ. Поэтому перед стрижкой будет полезно посмотреть отзывы и фото его работ в сети. По опубликованным фото должно быть видно, что они сделаны в одном и том же месте и не отредактированы слишком сильно. Иначе есть риск, что они не принадлежат мастеру.

2. Мастер не предлагает лечение, не проведя диагностику

Предложить лечебные процедуры без тщательного осмотра волос и кожи, а также опроса самого клиента — это все равно что прописать таблетки, не определив болезнь, не уточнив аллергические реакции и не предупредив о побочных эффектах. Возьмем, к примеру, кератиновое выпрямление волос. Оно действительно хорошо приручает вьющиеся и жесткие волосы, делая их ухоженными и сияющими. Однако дерматологи предупреждают, что в процессе работы используются сильнодействующие химические вещества, например формальдегид. Он может вызывать такие эффекты, как раздражение кожи, головокружение и головные боли. Кроме того, в процессе участвует утюжок, волосы подвергаются воздействию высоких температур, что может повредить волосяные фолликулы и увеличить вероятность выпадения волос и их ломкость. Обо всех этих нюансах вы как минимум должны быть проинформированы.

3. Мастер оценивает волосы перед работой

Если парикмахер, едва обменявшись с вами приветствиями, сразу ведет вас мыть волосы или, к примеру, усаживает в кресло и тут же берется за дело — это дурной знак. Даже в случае, если вы пришли просто слегка убрать длину. Консультация — один из самых важных этапов вашего визита в салон, благодаря которому устанавливается качественный контакт. Во время такого предварительного диалога мастер выясняет, чего вы точно хотите, а во время осмотра волос — как можно адаптировать это желание под ваш конкретный случай без вреда для качества волос и итогового результата. Если этот этап пропускается, то в лучшем случае все будет сделано быстро и равнодушно, с посредственным результатом, а в худшем — прическа совсем не будет соответствовать вашим ожиданиям.

4. Парикмахер массажирует вам голову во время мытья

Массаж головы во время мытья — стандартная практика во многих салонах. Он стимулирует кровообращение и способствует росту волос. А также обеспечивает мягкое отшелушивание, чтобы отмершие клетки кожи не накапливались и не приводили к образованию перхоти. Если в вашем салоне парикмахер не массирует кожу головы, это предупреждающий знак, что заведение значительно уступает в сервисе.

5. Владеет разными типами ножниц

На первый взгляд кажется, что парикмахеру для работы нужен минимум инструментов. Но чтобы стрижка выглядела современно, хороший мастер обычно использует несколько типов ножниц. Они бывают с длинными и короткими лезвиями, с разным типом зубцов и так далее. Конечно, клиенту во всех тонкостях разбираться не обязательно, а вот специалист должен применять их с умом, иначе он может навредить прическе.

Парикмахер использовал филировочные ножницы на моих кудрявых волосах. Некоторые пряди теперь выглядят сухими, а некоторые даже не завиваются. Я уже два раза мыла голову после стрижки — безрезультатно! © Assepic / Reddit

6. Правильно расчесывает волосы

Некоторые парикмахеры орудуют расческой слишком грубо. Причин может быть много. Например, усталость, личные проблемы, недостаток квалификации. Дилетант может не знать, что, распутывая волосы, нужно расчесывать снизу вверх маленькими шажками, а не сверху. А также использовать разные расчески для мокрых и сухих волос.



Причиной неприятных ощущений может быть и качество расчески. Некоторые специалисты экономят и используют дешевые пластиковые изделия. Но клиенту с чувствительной кожей головы больше подойдет вариант с резиновыми зубьями.

Я иногда спрашиваю парикмахеров, почему они так сильно дерут волосы. Некоторые говорят, что они просто срывают злость: им не нравится кто-то из коллег или менеджеров, или у них мало клиентов. Иногда они просто торопятся. © Shannon White / Quora

7. Имеет запасные продезинфицированные инструменты

Для дезинфекции своего инвентаря парикмахеры обычно используют специальную жидкость синего цвета. Но в промежутках между клиентами, пока расчески, ножницы и машинки для стрижки обрабатываются, мастер обязательно должен достать им замену. Поэтому, если в поле зрения несколько одинаковых приборов, можно расслабиться.

8. Мастер не отвлекается на телефон во время процедуры

Неприятное впечатление о салоне может произвести мастер, который все время отвлекается на телефон: разговаривает на личные темы или пишет кому-то сообщения одной рукой, пытаясь сделать вам укладку или выщипать брови другой. Если косметолог, например, в разгар процедуры решил взять телефон, то важно, чтобы он снова помыл руки перед тем, как притронется к вашему лицу. Хочется избегать и тех салонов, в которых мастера переговариваются друг с другом, обсуждая личную жизнь свою или клиентов. Села в кресло парикмахера. Телефонный звонок, мастер берет трубку: «Алло, Ир», — и давай косточки перемывать. Одной рукой она надела на меня накидку и начала красить. Позже прихожу домой и вижу на футболке сзади пятно от краски. С тех пор, если мастер часто отвлекается на мобильный во время работы, срочно ищу нового.

9. Моет руки после использования средства для укладки

Хорошая идея — последить, как мастер работает с другими клиентами, а точнее, что делает после них. Если парикмахер использовал средство для укладки и был без перчаток, то он должен помыть руки, прежде чем приступить к следующей стрижке. Многие профессионалы не тратят на гигиену много времени, хотя и придерживаются четкого регламента. Поэтому можно упустить этот момент из вида.

10. Коротко стрижет свои ногти

Длинные ногти парикмахера, а также визажиста, мастера по бровям или маникюру могут доставлять неудобства клиентам, царапая их. Если парикмахер, например, работает без перчаток, то его ногти могут цепляться за волосы, отбивая всякое желание клиента обращаться к нему за укладкой еще раз.

11. Разделяет волосы на секции прежде, чем приступить к работе

Вначале можно проследить, как специалист готовит волосы перед стрижкой. Лучший вариант, если он разделит всю копну на секции и будет последовательно обрабатывать каждую. Хаотичные попытки и неуверенные прикосновения обычно означают, что мастер сам не может до конца понять, как работать с волосами. А значит, прическа под угрозой.

В очередной раз парикмахер не разделил мои волосы должным образом перед стрижкой. Я думала, что это единичная ошибка, но это случилось уже дважды. © Clark-KAYble / Reddit

12. Моет голову перед стрижкой вьющихся и длинных волос

Некоторым кажется, что мытье головы — обязательная процедура в салонах высокого уровня. Но это не всегда так. Опыт подсказывает хорошему специалисту, стоит ли мыть голову перед стрижкой. Если речь о том, чтобы подровнять несколько сантиметров или добавить движения волосам, он, скорее всего, этого делать не будет. Если же речь про стрижку вьющихся или длинных волос, то тут другое дело. Вода позволит распрямить локоны и сделать все на высшем уровне. Так же поступают, когда делают многослойную стрижку.

13. Соблюдает правильную последовательность действий

Высокий уровень мастерства заключается не только в технике стрижки и умелой работе с материалами. Парикмахер соблюдает определенную последовательность действий, которая для обычного человека может показаться не значимой. Так, профи всегда сначала стрижет, а только потом красит волосы.

14. Делает ровный край с помощью ножниц, а не бритвы

Если цель — ровный срез волос, то следует использовать ножницы. И стричь кончики перпендикулярно. Бритву же используют для текстурирования стрижки, причем для этого концы срезаются под углом. Знающий мастер применяет оба этих инструмента в зависимости от цели. Но только если речь о прямых волосах, работать бритвой на вьющихся волосах не рекомендуется.

15. Мастер спрашивает, как вам результат его работы

После завершения процедуры мастер всегда должен спрашивать, довольны ли вы результатом. Для профессионала своего дела важно получать обратную связь, какой бы она ни была. Если вы чувствуете, что вас хотят скорее выпроводить за дверь, а на ваши ощущения им наплевать, то стоит поискать более клиентоориентированного парикмахера.

16. В финале вас не ставит перед фактом необходимости оплаты дополнительных затрат

Порой во время работы у мастера и впрямь может возникнуть необходимость использовать дополнительные материалы, расходники или даже провести вспомогательную процедуру для лучшего результата. Однако это не означает, что для клиента совершенно нормально пребывать все это время в неведении и в итоге внезапно заплатить в 1,5 раза больше, чем он рассчитывал. Настоящий профессионал уважительно относится к своим посетителям и поэтому обязательно объяснит нюансы расчета стоимости работы во всех деталях с самого начала. И конечно же предупредит, если в процессе возникла необходимость в дополнительных манипуляциях, чтобы в результате у вас не возникло ощущение, будто вас обманули. Если же этого не происходит, не стесняйтесь самостоятельно расспросить обо всем заранее. В этом нет ничего постыдного.