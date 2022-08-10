17 человек нашли эффективные решения наших повседневных проблем

Некоторые люди действительно умеют легко справляться со сложными задачами благодаря жизненному опыту или находчивости. Более того, они всегда готовы поделиться этими полезными советами, чтобы сделать нашу жизнь простой, безопасной и менее энергозатратной.

В ADME мы всегда ищем возможность внедрить какие-то новые методы в нашу повседневную жизнь и хотим поделиться ими с вами.

1.

Если вы уронили свой телефон, вытяните ногу, чтобы попытаться «поймать» его. Поймать вы его, естественно, не сможете, но если вы подставите ногу, то смягчите падение. Он отскочит и упадет только с высоты вашей ноги. © ThisIsPaulina/Reddit



2.

Если вы отправляетесь в поход в одиночку, захватите с собой воду. Когда вы выпьете половину, самое время возвращаться. © WakandaBrother/Reddit

3.

Чтобы спокойно действовать в форс-мажорных ситуациях, заранее наполните водой все имеющиеся у вас контейнеры для хранения продуктов и заморозьте их. Если отключат свет, переложите эти гигантские «кубики льда» в холодильник. Они помогут сохранить пищу свежей в течение нескольких дней и обеспечат источник питьевой воды по мере таяния льда. © fanzel71/Reddit

4.

Если ваш собеседник не дает вам вставить и слова в вашем увлекательном «диалоге», уроните что-нибудь; он остановится, когда вы наклонитесь, чтобы поднять предмет. Используйте эту возможность, чтобы начать говорить. © twopacktuesday/Reddit

5.

Если вы хотите кому-то что-то одолжить, сфотографируйте этого человека с предметом, который вы ему отдали. © Hexatona/Reddit

6.

Если вам надоел разговор, переведите телефон в режим полета. Другой человек увидит надпись «Абонент недоступен» вместо «Вызов завершен». © fifa_g**_786/Reddit

7.

Если пчелы построили в вашем дворе улей, вызывайте не дезинсектора, а пчеловода. Они часто забирают улей бесплатно. Так вы сможете сохранить жизнь пчелам и сэкономить деньги. © cool_much/Reddit

8.

Если вы готовите яйца и в них упал кусочек скорлупы, вытащите его с помощью той же яичной скорлупы, только побольше. © npepin/Reddit

9.

Когда вы разогреваете пиццу в микроволновке, положите вместе с ней влажную салфетку. Так ваш обед не превратился в сухарик. В первый раз, когда я попробовал этот способ, я не верил, что он действительно сработает. © GocoZwei/Reddit



10.

Если вы пришли в большой парк или на какое-то мероприятие со своими детьми, сфотографируйте их, как только войдете внутрь. Если они потеряются, у вас есть фотография, на которой точно видно, как они выглядят и во что были одеты. © Never_Been_Missed/Reddit

11.

Самый крутой совет в готовке, который я опробовала за последние 20 лет: если соль не помогает сделать блюдо вкуснее, значит, не хватает кислоты. Лимонный сок, уксус или лимонная кислота (если у вас есть) удивительным образом преображают вкус. © FoodandWhining/Reddit

12.

Проденьте ожерелья через соломинку, а затем закрепите их, чтобы они не запутались во время путешествия. © janeylaney/Reddit

13.

Вы можете использовать миску в качестве импровизированного динамика для смартфона. Я постоянно так делаю, когда убираюсь в квартире. В старых машинах, где есть только проигрыватели компакт-дисков, можно поставить телефон в подстаканник. © zeppelin5/Reddit

14.

Не выбрасывайте использованные обертки от масла, сложите их пополам и положите в холодильник. В следующий раз, когда вам понадобится смазать сковороду или противень маслом, просто возьмите обертку и смажьте ей поверхность. © Sintarus/Reddit

15.

Если вам предложат стакан воды во время собеседования при приеме на работу, не отказывайтесь. Когда вам зададут трудный вопрос, начните пить. Так у вас будет дополнительное время подумать, прежде чем ответить. © elzndr/Reddit

16.

Когда вам нужно потереть сыр, предварительно положите его в морозилку на 30 минут. Процесс пойдет быстрее, а сам сыр не будет крошиться. © improbablyd***nlw/Reddit

17.

Всякий раз, когда вы испытываете стресс, просто подуйте в большой палец. Я не знаю, каков принцип действия этого метода, но благодаря ему снижается частота сердечных сокращений, по крайней мере, у меня так. © diisturbance/Reddit

Стимуляция блуждающего нерва. Задержите дыхание на 15–20 секунд и одновременно старайтесь выталкивать воздух изо всех сил, как будто у вас сердечный приступ. Этот метод помогает при приступах паники/тревоги. Значительно уменьшает пульс и помогает снизить кровяное давление. © DontThinkChewSoap/Reddit