17 человек показали крутые лайфхаки, которыми не жалко и с другими поделиться

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Каждый день мы стараемся придумывать все более экстраординарные идеи, чтобы упрощать и ускорять привычные бытовые процессы. Некоторые люди в этом настолько прокачались, что уже готовы показать всему интернету свои крутые идеи. Неудивительно, что такие гениальные находки собирают уйму лайков и комментариев, ведь они способны значительно улучшить нашу жизнь.

Когда в самолете сидишь рядом с гением

Порой для эффективной уборки в ванной приходится использовать оригинальные идеи

Так шов всегда будет прямой

Родителям почти круглосуточно нужно проявлять смекалку

Когда я был еще совсем мелкий и надо было ложиться спать, мама говорила: «Иди место мне погрей». И я, преисполненный чувством ответственности (мама ведь дело серьезное поручила), шел в кровать, укрывался и начинал место греть. Понятно, что через 5 минут я крепко засыпал. © Kukuruzya / Pikabu

Удобный лайфхак, если нужно перенести много одежды на плечиках

Это да, только не повторяйте мою ошибку! Используйте лишь пакеты без ароматизатора. © nick771 / Reddit

«Вот как я использую цепь, чтобы хватило места всем моим вещам!»

«Лайфхак от папы: как не перепутать тыквы и кабачки»

Вот что можно сделать, если закончились чайные пакетики. Это кофейные фильтры и фольга

Теперь и общий вход в подъезд не нужен

Такую коробку удобно использовать в качестве контейнера для разных снеков в поездках

«Сделал такой „солнцезащитный козырек“ для своих собак, которые часто играют на заднем дворе, и сэкономил кучу денег»

«Купила себе корзинку для походов в супермаркет. Теперь можно просто набирать кучу продуктов и нести их домой без сумок и пакетов»

«Использую корзину для белья и полотенце, чтобы затемнить монитор ноутбука, когда в комнате слишком солнечно»

«У меня на работе в качестве подставки под вантуз используют разрезанные бутылки»

Такое переплетение язычков замка дополнительно защитит рюкзак от воров

Если делать суши, предварительно поместив бамбуковый коврик в зип-пакет, это значительно упростит его очистку после готовки

«Мама придумала, как сделать „кондиционер для заднего сиденья“, чтобы мне было прохладно»