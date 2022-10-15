17 человек показали крутые лайфхаки, которыми не жалко и с другими поделиться
Каждый день мы стараемся придумывать все более экстраординарные идеи, чтобы упрощать и ускорять привычные бытовые процессы. Некоторые люди в этом настолько прокачались, что уже готовы показать всему интернету свои крутые идеи. Неудивительно, что такие гениальные находки собирают уйму лайков и комментариев, ведь они способны значительно улучшить нашу жизнь.
Когда в самолете сидишь рядом с гением
Порой для эффективной уборки в ванной приходится использовать оригинальные идеи
Так шов всегда будет прямой
Родителям почти круглосуточно нужно проявлять смекалку
- Когда я был еще совсем мелкий и надо было ложиться спать, мама говорила: «Иди место мне погрей». И я, преисполненный чувством ответственности (мама ведь дело серьезное поручила), шел в кровать, укрывался и начинал место греть. Понятно, что через 5 минут я крепко засыпал. © Kukuruzya / Pikabu
Удобный лайфхак, если нужно перенести много одежды на плечиках
- Это да, только не повторяйте мою ошибку! Используйте лишь пакеты без ароматизатора. © nick771 / Reddit
«Вот как я использую цепь, чтобы хватило места всем моим вещам!»
«Лайфхак от папы: как не перепутать тыквы и кабачки»
Вот что можно сделать, если закончились чайные пакетики. Это кофейные фильтры и фольга
Теперь и общий вход в подъезд не нужен
Такую коробку удобно использовать в качестве контейнера для разных снеков в поездках
«Сделал такой „солнцезащитный козырек“ для своих собак, которые часто играют на заднем дворе, и сэкономил кучу денег»
«Купила себе корзинку для походов в супермаркет. Теперь можно просто набирать кучу продуктов и нести их домой без сумок и пакетов»
«Использую корзину для белья и полотенце, чтобы затемнить монитор ноутбука, когда в комнате слишком солнечно»
«У меня на работе в качестве подставки под вантуз используют разрезанные бутылки»
Такое переплетение язычков замка дополнительно защитит рюкзак от воров
Если делать суши, предварительно поместив бамбуковый коврик в зип-пакет, это значительно упростит его очистку после готовки
«Мама придумала, как сделать „кондиционер для заднего сиденья“, чтобы мне было прохладно»
А у вас есть гениальные лайфхаки, о которых мало кто знает? Расскажите, и лучшие из них мы покажем в нашей следующей статье.
Фото на превью iwoulddieforbenny / Reddit
AdMe/Сделай сам/17 человек показали крутые лайфхаки, которыми не жалко и с другими поделиться
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