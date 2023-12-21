17 девушек, которые из отреза ткани и мотка ниток могут сотворить настоящий шедевр

Когда в детстве мы смотрели мультики про принцесс, многие из нас мечтали о великолепных платьях. Девушки из этой подборки выросли и осуществили мечту, своими руками они сшили себе умопомрачительные наряды. Ну а нам остается лишь завидовать белой завистью.

«Очень хотела надеть это платье от Teuta Matoshi за $ 780 на помолвку. Но цены кусаются, поэтому сшила сама. Горжусь собой!»

«Сшила это платье сама для бала в стиле Темных Фейри. Сделала корону из ветвей»

Я знаю, что в процессе у тебя сломались иглы и не ждала чего-то «вау!» Но сейчас ты просто королева фей. © blackmanhattan22 / Reddit

«Создала этот образ для „межгалактической“ вечеринки»

«Платье в стиле пэчворк»

«Слева — легендарное кобальтовое платье от Teuta Matoshi за $ 590, справа — мой вариант. Потратила где-то $ 12»

Может меня закидают тапками, но вариант за 12$ мне понравился больше оригинала. © Dasha Clarkson / ADME

«Сшила платье, вдохновившись океанским приливом. Корона сделана из проволоки с прикрепленными к ней бусинами и кристаллами»

«Воссоздала ночную рубашку Эдит из „Багрового Пика“»

«Сшила платье за 12 часов. Лиф — на подкладке из старой простыни, юбка — из 2 слоев „китайского шелка“ и 1 слоя шифона»

«Решила сшить одно из платьев моей любимой диснеевской принцессы, и вот что из этого вышло. Ткань купила в местном магазине, а выкройку сделала на основе старой футболки»

«Мое первое платье, сшитое своими руками. Ткань покупала на AliExpress за $ 8,5»

«Сама сшила себе свадебное платье»

«Платье из дешевых простыней. Теперь это мой любимый узор»

«Потребовалось некоторое время, для того чтобы сшить это сказочное платье. Считаю, что получилось достойно»

«Платье на мой день рождения. Чтобы добавить воздушности, я использовала для подкладки старую простыню и кринолин»

«От эскиза до готового изделия. Мое платье принцессы»

«Сшила платье во французском стиле на Хеллоуин. Кстати, высокую прическу я сделала с помощью куска пенопласта»

Этот корсет! У меня дух захватывает. Вы как придворная дама Марии-Антуанетты. © SquaagNZ / Reddit

«Бальное платье Золушки. Подкладка — из старой простыни, само платье — несколько слоев органзы»