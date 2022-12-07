18 кулинарных секретов, которые помогут готовить так, что гости будут умолять дать рецепт

Кулинария дает огромный простор для экспериментов: можно бесконечно улучшать привычные рецепты, пробуя добавлять что-то новое или заменять ингредиенты. Пользователи сети, которые любят и умеют готовить, поделились своими «заметками на полях» — простыми, но полезными секретами, благодаря которым блюда будут получаться вкуснее. А мы просто не можем пройти мимо, когда люди делятся чем-нибудь полезным, так что решили доверить их секреты и вам.