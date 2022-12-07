18 кулинарных секретов, которые помогут готовить так, что гости будут умолять дать рецепт
Кулинария дает огромный простор для экспериментов: можно бесконечно улучшать привычные рецепты, пробуя добавлять что-то новое или заменять ингредиенты. Пользователи сети, которые любят и умеют готовить, поделились своими «заметками на полях» — простыми, но полезными секретами, благодаря которым блюда будут получаться вкуснее. А мы просто не можем пройти мимо, когда люди делятся чем-нибудь полезным, так что решили доверить их секреты и вам.
- Бекон получается гораздо вкуснее, если запекать его в духовке, а не жарить на сковороде. Только сначала положите его в печку, а уж потом включайте ее: в предварительно разогретой духовке он просто прилипнет к противню, а так по мере нагревания жир вытопится постепенно и не даст прилипнуть. © bento8621 / Reddit
- Перед тем как разогревать блюдо в микроволновке, добавьте в тарелку немного воды или кубик льда и накройте крышкой — так разогретая еда (мясо, например) будет сочной, а не сухой. © SuperstitiousPigeon5 / Reddit
- Кстати, большинство блюд в микроволновке гораздо лучше разогреваются при низкой мощности в течение более длительного времени — так тепло успевает как следует распределиться. © BattleHall / Reddit
- Выучите один рецепт, попрактикуйтесь, а затем поищите другие рецепты этого же блюда, чтобы понять, что вам нравится и в чем разница. Из каждого рецепта возьмите то, что нравится, и объедините в один. Я научился готовить, лишь совершая ошибки и экспериментируя. © Purple_Wrongdoer1746 / Reddit
- Если вы жарите блюдо с чесноком, сначала разогрейте чеснок в масле на сковороде, а затем уберите, чтобы он не сгорел, — так вы придадите маслу аромат. А чеснок, если необходимо, добавьте обратно в самом конце приготовления. © rothmaniac / Reddit
- Я добавляю лимонный сок в тесто для блинов — так они будут таять во рту. © seekerscout / Reddit
- Может, это и не секрет вовсе, но добавляйте везде соевый соус. Его можно добавить всюду: хоть в мясо, хоть в овощи, и блюдо станет гораздо насыщеннее без лишних калорий. Я иногда ленюсь готовить что-нибудь этакое, а соевый соус всегда помогает превратить обычное блюдо в очень вкусное. © MySecretStoryOF / Reddit
- Одно замечание: если используете соевый соус, то не добавляйте в блюдо соль. И то и другое сразу уже перебор. © sfratini / Reddit
- Не знаете, куда деть овощи, которые вот-вот испортятся? Высушите их. Грибы, перец, лук или чеснок — высушите их в духовке, а когда нужно будет добавить блюду аромата, снова замочите в воде и добавьте потом эту воду в блюдо. Проделайте такую штуку хотя бы с грибами, и одно это уже выведет ваш кулинарный навык на новый уровень. © WanderingGenesis / Reddit
- Если собираетесь подать суп или гуляш в буханке хлеба, не выбрасывайте мякиш. Утрамбуйте его как следует, чтобы укрепить дно и стенки, — так горячее не размочит хлеб и не прольется. © jeff_the_nurse / Reddit
- Когда в рецепте пишут «чайная ложка ванильного экстракта», я добавляю столовую. Важно понимать, что повара, составляющие рецепты, используют более дорогую и качественную ваниль с более сильным ароматом, с которой магазинная ваниль и рядом не стояла. Так что я корректирую количество. © Godmorelikedog_666 / Reddit
- Если блюдо получилось слишком острым, добавьте что-то кислое — лимонный сок, например. Кислота снизит степень остроты. © JOATWorks / Reddit
- Если для рецепта вам нужно отмерить в мерном стакане что-то липкое (вроде сиропа, патоки или меда), сначала покройте стакан изнутри тонким слоем растительного масла с помощью кулинарной кисточки. Так на стенках стакана останется гораздо меньше липкого продукта. © Unknown author / Reddit
- Сырую курицу можно нарезать кухонными ножницами. Так намного проще и меньше возни с сырым мясом. © dinkypaws / Reddit
- Давайте мясу отдохнуть — не для того, чтобы оно остыло, а чтобы дошло до готовности. Тепло во внешних слоях переместится внутрь, а сок распределится по всему куску. Если разрежете мясо сразу, весь сок вытечет на тарелку, но если дадите стейку отдохнуть, влага впитается обратно и вы получите изумительное мясо. © Astramancer_ / Reddit
- Если вы хотите произвести впечатление на гостей своим кулинарным мастерством, не беритесь за новый рецепт — готовьте то, что хорошо умеете. © Cartossin / Reddit
- Я никогда не варю рис в обычной воде — всегда использую для этого дела бульон. Какой именно — зависит от блюда, но чаще всего овощной или куриный. © MrsPeppermint25 / Reddit
- Добавляйте щепотку мускатного ореха в каждое блюдо, в котором есть молоко или молочные продукты. Саму специю вы не почувствуете, а вот молочный вкус она раскроет как надо. © llcucf80 / Reddit
А какие секреты, которые помогают вашим блюдам получаться идеально, есть у вас?
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