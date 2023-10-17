20 человек, которым дай самую паршивенькую комнату, они и ее превратят в уютное местечко
От одного только слова «ремонт» что-то екает в сердце каждого, кто хоть раз имел с ним дело. Но известно, что облик нашего жилья влияет на наше настроение, поэтому даже небольшие перемены хорошо повлияют на жизнь, а серьезные изменения и подавно. Главное, чтобы конечный результат радовал глаз.
Иногда достаточно просто поменять занавески и убрать лишние вещи из комнаты
«Перекрасили нашу кухню в белый цвет»
«Сделала этот навес своими руками. По-моему, получилось круто, я горжусь собой»
«Никогда в жизни даже дрель в руки не брал, но решил сам сделать уголок для телика. Не без косяков, но у меня все получилось»
«Сделал ремонт своими руками в детской комнате. Сам со строительством сталкивался только когда подрабатывал на стройке в юности»
«Обои для спальни оказались жутко дорогими. Так что решил сам нарисовать узор. Отдал за краску копейки и весело провел 30 часов»
«У нас розовый туалет. Решили его освежить с помощью обоев»
«Когда я начала жить в этой квартире, мы с папой сделали ремонт сами. Он героически, терпеливо согласился с моей шальной идеей аккуратно отбить плитки и переместить их»
«Муж сделал для меня журнальный столик»
«Ковер цвета слоновой кости не очень вписывался в наш коридор, поэтому я заменила его на длинный и более подходящий по цветовой гамме»
«Пару месяцев назад спросил, как обновить гостиную. Получил кучу годных советов, и вот результат»
«Наше бюджетное преображение ванной комнаты»
«Освежили ванную комнату»
«Коричневая входная дверь выглядела не слишком гостеприимно. Так что просто перекрасили ее»
«Сделала ремонт в санузле буквально за копейки. Покрасила стены и купила несколько забавных картин»
«Бывший не разрешал покупить розовый диван. Теперь я встречаюсь с парнем, который не только отреставрировал для меня вот этот диван, но и сделал полку»
«Переехала, а мою мебель должны были доставить только через 2 недели. Руки так и чесались чем-нибудь заняться, и я оклеила стену страницами из старых книжек»
«Повесили полку с двумя растениями, которые, по нашей задумке, в дальнейшем разрастутся вниз. А картина и кристаллы создают атмосферу домашнего СПА»
«Снимаю комнату. Очень нравится дом, район и цена. Но ремонт был обшарпанный. Вот так я обыграла старые шкафы»
«4 года назад мы переехали из 20 м² в огромную для нас двушку в 50 м². В ней можно было хоть музей открывать. Ремонт в ванной и туалете, конечно, для меня был самым стрессовым»
Конечно, некоторые люди лучше делегируют ремонт профессионалам, потому что не любят заниматься подобными делами. Но когда есть желание и время, то можно попробовать и самим. Ведь многие получают удовольствие, когда делают что-то своими руками.
Фото на превью Snikkiboodle / Reddit
AdMe/Сделай сам/20 человек, которым дай самую паршивенькую комнату, они и ее превратят в уютное местечко
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