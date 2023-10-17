20 человек, которым дай самую паршивенькую комнату, они и ее превратят в уютное местечко

От одного только слова «ремонт» что-то екает в сердце каждого, кто хоть раз имел с ним дело. Но известно, что облик нашего жилья влияет на наше настроение, поэтому даже небольшие перемены хорошо повлияют на жизнь, а серьезные изменения и подавно. Главное, чтобы конечный результат радовал глаз.

Иногда достаточно просто поменять занавески и убрать лишние вещи из комнаты

«Перекрасили нашу кухню в белый цвет»

«Сделала этот навес своими руками. По-моему, получилось круто, я горжусь собой»

«Никогда в жизни даже дрель в руки не брал, но решил сам сделать уголок для телика. Не без косяков, но у меня все получилось»

«Сделал ремонт своими руками в детской комнате. Сам со строительством сталкивался только когда подрабатывал на стройке в юности»

«Обои для спальни оказались жутко дорогими. Так что решил сам нарисовать узор. Отдал за краску копейки и весело провел 30 часов»

«У нас розовый туалет. Решили его освежить с помощью обоев»

«Когда я начала жить в этой квартире, мы с папой сделали ремонт сами. Он героически, терпеливо согласился с моей шальной идеей аккуратно отбить плитки и переместить их»

«Муж сделал для меня журнальный столик»

«Ковер цвета слоновой кости не очень вписывался в наш коридор, поэтому я заменила его на длинный и более подходящий по цветовой гамме»

«Пару месяцев назад спросил, как обновить гостиную. Получил кучу годных советов, и вот результат»

«Наше бюджетное преображение ванной комнаты»

«Освежили ванную комнату»

«Коричневая входная дверь выглядела не слишком гостеприимно. Так что просто перекрасили ее»

«Сделала ремонт в санузле буквально за копейки. Покрасила стены и купила несколько забавных картин»

«Бывший не разрешал покупить розовый диван. Теперь я встречаюсь с парнем, который не только отреставрировал для меня вот этот диван, но и сделал полку»

«Переехала, а мою мебель должны были доставить только через 2 недели. Руки так и чесались чем-нибудь заняться, и я оклеила стену страницами из старых книжек»

«Повесили полку с двумя растениями, которые, по нашей задумке, в дальнейшем разрастутся вниз. А картина и кристаллы создают атмосферу домашнего СПА»

«Снимаю комнату. Очень нравится дом, район и цена. Но ремонт был обшарпанный. Вот так я обыграла старые шкафы»

«4 года назад мы переехали из 20 м² в огромную для нас двушку в 50 м². В ней можно было хоть музей открывать. Ремонт в ванной и туалете, конечно, для меня был самым стрессовым»