20+ человек, которым надоело безуспешно ходить по магазинам. И они сами смастерили себе наряды

Сегодня большинство людей покупает одежду в магазинах или на интернет-площадках. Но в этом случае и речи не может идти об индивидуальности. Ведь найти ее в массмаркете — словно иголку в стоге сена. Поэтому некоторые умельцы, которые хотят и сэкономить, и в то же время выглядеть неповторимо, берут в руки ткань, ножницы, швейную машинку и создают себе такой гардероб, который другим даже не снился.

1. «Я связала себе свадебное платье! Ушел на это 21 день, а если точнее, 121 час. Тут больше 79 000 петель. Честно говоря, получилось лучше, чем я ожидала»

2. «Решила сшить платье. В магазине такое продается за $ 500. Купила ткань и жутко боялась испортить ее, зря потратив время и деньги. Но у меня все получилось. Я еще и очень сэкономила»

3. «Это платье мне связала тетя из 984 отдельных цветочков»

4. Перед вами любительница плавания в самодельном купальнике

Жаль, что я не умею шить. Это просто идеальный летний купальник. © DukeSilverPlaysHere / Reddit

5. «Я сотворила бальное платье своей мечты»

Это абсолютно великолепный наряд. Мне так понравилось, что вы использовали блестящий тюль «изнаночной» стороной, чтобы не было чересчур много блеска. И, да, нет никакой «изнаночной» стороны ткани. Используйте ту сторону, которая вам нравится. Всегда. © dis1722 / Reddit

6. «Купила эту ткань, когда была в командировке в другой стране. Вчера вечером закончила шить брюки, сегодня пойду в них в офис»

Они чертовски восхитительны. И еще мне нравится, что они выглядят как юбка. © Moi_Sunshine / Reddit

7. «Сшила костюм из двух частей»

«Самой сложной оказалась работа с застежкой-молнией боди во время примерки, когда мой помощник (читай: бойфренд) был недоступен. Так что, пока шила, определенно улучшила свою гибкость и прокачала уровень терпения».

8. «Мой новый купальник. Шила сама»

Идея такой высокой посадки просто огонь. © PracticalAndContent / Reddit

9. «Вы, конечно, можете не верить, но эту шляпу я сшила из штанов, которые купила в комиссионке»

«Шляпа двусторонняя: слева — хлопковая сторона, справа — сшитая из боковых частей брюк».

10. «Сделала себе купальник „Дикая мамочка“ из спандекса и пластиковых цепочек»

11. «Купила это платье 6 лет назад. Оно стало моим любимым, поэтому я решила его клонировать»

Твое выглядит намного круче, чем оригинал. © semlalover / Reddit

12. Топ-кимоно из старой наволочки. Ни одного кусочка ткани, потраченного впустую

13. «Сшила для мамы льняные брюки с запахом. Мы обе не можем налюбоваться этим творением»

14. «Взяла и сшила себе платье на лето»

«Я сделала его из поношенного и разваливающегося платья, доставшегося мне от подруги. Создание лекала было катастрофой, и оно все еще нуждается в некоторых поправках, но в целом результатом я довольна».

15. «Ни за что не вернусь теперь к покупке белья в магазине»

16. «Я сшила платье в стиле диско-шара для вечеринки»

17. «Вот, собственно, причина, по которой я начала шить. Проект завершен: брюки-сигаретки»

Я бы обязательно купила их, если бы увидела где-нибудь. Просто восторг. © mamameecie / Reddit

18. «Сшил эластичное кружевное боди для своей жены как раз ко Дню святого Валентина»

19. «Я думаю, что это самый красивый комплект нижнего белья из тех, что я когда-либо делала. Как мне его назвать?»

20. «Моя первая готовая куртка. Сшита из недорогого пухового одеяла. Не терпится сделать еще одну»

21. «Первый раз сшила себе штаны»

На рынке точно не хватает одежды с динозаврами для взрослых. Мне нравится пояс, приятный и супермодный контраст с рисунком. © Emergency_Bullfrog_5 / Reddit

22. «Сделала этот комплект нижнего белья для своей подруги»

Что же, твоя подруга просто счастливица. Потому что это ошеломительно. © starseed-bb / Reddit

23. «Сшила себе брюки, в которых могу ходить на работу, а могу и спать. И посадка проверена приседаниями»

Почему крупные бренды все еще пытаются продавать женские брюки без карманов? Я имею в виду, что в твои помещается целая книга, брюки стильные и удобные. Кажется, ты только что уничтожила целую индустрию. © AllyS999 / Reddit

24. «Я сшила этот мягкий жакет с отделкой ручной вышивкой на заказ»