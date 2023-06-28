20 красоток, которые чихать хотели на то, как «положено» выглядеть

Иногда мы слышим разговоры о том, что одна девушка надела слишком короткую юбку, а другая слишком сильно накрасилась. Кого-то упрекают за седину, кого-то за перебор с татуировками. Однако мы все разные, и нам не обязательно следовать стандартам того, кто как должен выглядеть. А в бонусе вас ждет звезда, которая и слышать не хочет о том, как положено одеваться в определенном возрасте.

«Уже 2 года не ношу бюстгальтер. Не могу поверить, что в подростковом возрасте я носила лифчик с пушап по 12+ часов в день. Нет, спасибо!»

«Вы можете быть красивой и счастливой в любом весе, поверьте мне»

Нарушать стандарты непросто, но кто-то должен это сделать

«Когда все выходит из-под контроля, хочется напомнить себе, что я сильная. Вот я, например, взяла да и побрила голову»

«Я больше не пользуюсь тональником. Поняла, что мне это не нужно»

«2-летний ребенок называет меня розовой мамочкой. Такой образ приняла даже моя мама, у которой традиционный взгляд на то, как одеваться»

«Несколько дней назад сделала татуировку в виде пионов и чувствую себя такой женственной, как никогда раньше»

Прическа — кладезь возможностей экспериментировать с внешностью. Ограничений никаких

«Набрала вес, но стараюсь относиться к этому положительно»

Девушки тоже могут быть бритыми

«Я бедная аспирантка и не могу позволить себе ходить в салоны. Поэтому сделала такую прическу сама. Отрезать волосы было прекрасным решением»

«У меня никогда не будет идеальной кожи, но от этого я не менее прекрасна»

«Нравится мой естественный внешний вид. И мне все равно, увидят ли люди псориаз на ногах»

«Сегодня я позволила своему 4-летнему сыну выбрать цвета для моего мейкапа»

Выбирать, как выглядеть, — удел смелых девушек. Ведь ярких людей постоянно обсуждают

«Люблю свой большой нос»

«Я начала седеть, когда мне было немного за 20 (сейчас мне 29). Я думаю, что старение — одна из самых крутых вещей, которая может происходить!»

«Примеряю новый повседневный наряд, на самом деле не носила шорты уже много лет»

«Мне уже за 40. И я стареющий гот. Уже жду с нетерпением, когда стану бабулей-готом»

«Начала седеть еще в школе, но лишь к 40 осмелилась перестать закрашивать седину»

Бонус: Шэрон Стоун тоже не собирается поддаваться стереотипам и в свои 65 лет с гордостью демонстрирует фигуру в открытом купальнике

И глядя на эти фото даже слегка не верится, что cо времени выхода «Основного инстинкта» прошло более 30 лет — актрисе тогда было всего 34.